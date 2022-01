Občané ČR, otřesná zpráva... Okamura pročetl program Fialovy vlády. Toto našel

reklama

„Nová vláda Petra Fialy zveřejnila své programové prohlášení. To znamená to, co bude prosazovat čtyři roky a to, co vás, občany Česka, nemine, pakliže to budou plnit,“ sdělil Okamura úvodem svého vysílání na youtubovém kanále.

Nejprve se vyjádřil ke zdražování energií. „Vláda, místo aby napsala, že bude bojovat proti zdražování energií, nebo že se bude snažit zastavit zdražování energií, tak si představte, že oni v programovém prohlášení přímo připouštějí zdražování energií a říkají: Přechod teplárenství k nízkoemisním zdrojům připraví vláda tak, aby se skokově nezvýšily ceny. Přeloženo to tedy znamená, že vláda bude pracovat na změnách, které přinesou zvýšení cen tepla. Jen se bude snažit, aby růst cen byl plynulý, a nikoliv skokový,“ poukázal Okamura.

„Myslím, že je to otřesná zpráva. Je vidět, že vláda je tak servilní vůči Bruselu a Evropské unii, že si to vy, občané České republiky, budete kvůli této vládě platit ze svých peněženek. Dál se bude zdražovat. Bohužel. Volby rozhodly, že většinu má tato vládní pětikoalice,“ dodal Okamura.

„Z vládního prohlášení úplně zmizel závazek, že by mělo posílit rozhodování v naší zemi zákonem o referendu. Tak, jak nám ukládá naše ústava. Prostě referendum nebude. Ale tady bych rád upozornil na jednu věc, protože rádi ti sluníčkáři takzvaní, nebo ti, co si říkají, že šíří pravdu a lásku, říkají, že SPD je nedemokratická strana, protože chceme přímou demokracii. Že je to destabilizace. Tak vám řeknu další informaci a půjdu k dalšímu tématu. My jsme poslední ze dvou zemí EU, která nemá zákon o referendu. Je to pouze Česká republika a Kypr,“ zmínil Okamura.

„Vláda také hovoří o tom, že by chtěla zavést korespondenční volby. S tím SPD zásadně nesouhlasí, protože korespondenční volby ve Spojených státech amerických a třeba i při posledních volbách v Rakousku ukázaly, že tam docházelo k velkým problémům, dokonce se muselo opakovat i druhé kolo rakouských prezidentských voleb kvůli nesrovnalostem. Dodnes Američani cítí, řada Američanů prostě není spokojena s tím průběhem voleb, ne výsledkově, výsledkově ve finále taky, ale proto, že tam docházelo k různým pochybným záležitostem a je to potom velké narušení demokracie. No, a když samozřejmě ani v těchto zemích typu Rakouska nedokážou zajistit korespondenční volby... A jenom připomenu, že když loni na jaře probíhalo sčítání lidu v Česku, tak portál ČSÚ, jak si pamatujete, hned spadl na úvod,“ rozhorlil se Okamura.

