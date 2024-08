Občanská válka, zní z britské ulice. Starmer zrušil dovolenou. Policie loví na „sítích“

Dne 29. července byly Bebe Kingová, Elsie Dot Stancombeová a Alice da Silva Aguiarová zabity při útoku nožem na taneční a jógové akci Taylor Swiftové. Zraněno bylo dalších osm dětí a dva dospělí. Později toho dne policie uvedla, že zatkla 17letého mladíka z nedaleké vesnice a že incident nepovažuje za související s terorismem.

Téměř okamžitě internet zaplavily spekulace o totožnosti pachatele. Objevily se nepodložené zvěsti, že je muslim a že je žadatelem o azyl, který se do Velké Británie doplavil na lodi v roce 2023.

Policie zadržela 779 osob, z nichž 349 bylo obviněno, a to včetně násilných činů a majetkových deliktů. Policie nasadila zvýšené bezpečnostní opatření a vyšetřuje stovky vodítek týkajících se šíření nenávisti on-line. Národní rada policejních ředitelů (NPCC) uvedla, že specializovaní důstojníci byli pověřeni pronásledováním podezřelých on-line pachatelů v souvislosti s touto poruchou a také takzvaných influencerů, kteří jsou podle nich zodpovědní za „šíření nenávisti a podněcování násilí ve velkém měřítku“.

Premiér Keir Starmer se rozhodl odložit svou letní dovolenou, aby se mohl soustředit na řešení této situace. Starmer řekl, že věří, že zvýšená přítomnost policie a rychle se pohybující případy měly dopad, ale jeho poselstvím bylo zůstat ve „vysoké pohotovosti“, aby „se ujistil, že naše komunity jsou v bezpečí a cítí se v bezpečí“, cituje premiéra stanice BBC.

Influencer Nick Shirley zveřejnil na X rozhovor s jedním z protestujících proti nelegální migraci. „Nejsme proti migraci. Jde nám o kontrolu našich hranic,“ uvedl protestující muž. Vyjádřil své obavy, že pokud nebude migrace efektivně kontrolována, hrozí, že domácí obyvatelé budou v menšině. „Pokud nebudeme kontrolovat migraci, budeme v naší vlastní zemi v menšině. Už nebudeme křesťanská země, budeme řízeni islámským hnutím – to je to, co nás znepokojuje a obáváme se toho!“

Pokud vláda nevyslechne obavy protestujících, je dle něj namístě obava z občanské války. „Občanská válka je nevyhnutelná,“ uvedl protestující muž.

Proti lidem protestujícím proti nekontrolovanému přistěhovalectví se začali stavět také příznivci organizace Stand Up to Racism. Na svém webu organizace vyzývala k protidemonstracím proti „krajní pravici“.

O víkendu se v mnoha městech po celé zemi, včetně Belfastu, Birminghamu, Cardiffu, Glasgow a Londýna, konaly demonstrace proti rasismu. Demonstrace proti rasismu se konaly také ve Skotsku včetně Glasgow a Edinburghu.

„Včera nás tisíce pochodovaly po celé zemi, abychom se postavili krajní pravici. Je tu ale spousta práce. S rasistickými útoky a fašisty v ulicích je naléhavým úkolem vybudovat protirasistický odboj,“ informovala o víkendových demonstracích organizace Stand Up to Racism.

