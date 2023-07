Občas má prý pnutí salutovat... Kancléřka se rozpovídala o Pavlovi

Hostem Partie Plus Terezie Tománkové na CNN Prima News byla dnes Jana Vohralíková, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky. Hovořila mimo jiné o vztazích na Pražském hradě. „Já jsem takový převodní můstek mezi politiky a panem prezidentem, a to ještě neberu jako zasahování. Určitě se nesnažím ovlivňovat politické dění,“ dodala.

Prezident Petr Pavel před 14 dny v rozhovoru s Terezií Tománkovou řekl, že ještě zcela nedokončil svoji transformaci z generála na politika. Jak to vidí kancléřka Vohralíková? „Já si myslím, že už se mu to do značné míry podařilo. Občas, když jsme třeba na nějaké vojenské akci, tak říká, že má trošku pnutí, aby nezačal salutovat, ale jinak si myslím, že mu to jde velmi dobře,“ sdělila.

Vohralíková v minulosti uváděla, že chce být kancléřkou manažerského typu, úřednicí, že nechce zasahovat do politiky. Daří se jí to? „Myslím, že daří. Tam je tolik práce, té úřednické práce,“ sdělila. „Já jsem takový převodní můstek mezi politiky a panem prezidentem, a to ještě neberu jako zasahování. Určitě se nesnažím ovlivňovat politické dění."

Na Hradě už podle svých slov „vyvětrala“. „Myslím, že mi to do značné míry usnadnili moji předchůdci, protože většina lidí kolem Miloše Zemana odešla. Někteří dali výpověď, takže odcházeli s koncem března. Těch dalších lidí, které jsem odvolala, těch už bylo velmi málo,“ řekla. Na ředitelských pozicích dle jejích slov nezůstal nikdo, v řadových pozicích zůstala většina lidí.

A jak se daří navazovat vztahy a pracovní proces mezi těmi novými a starými?

„Tam jsou vlastně tři skupiny lidí, které já jsem říkala, že musím dát dohromady, aby to dobře fungovalo na Hradě. Řekla bych, že jsme tak v polovině toho procesu. Ty prázdniny nám určitě pomohou, protože se trošku přece jen zpomalí ty aktivity. Ta jedna skupina jsou bývalí a stávající zaměstnanci hradní kanceláře. Druhá skupina jsou noví ředitelé, kteří většinou přišli ze státní správy, takže rozumí těm procesům ve státní správě. A já jsem se opravdu hodně snažila si vybírat i po té lidské stránce tak, aby, když jim dám za úkol, aby spojili starý a nový svět, tak abych měla skoro jistotu, že to bude fungovat. A pak jsou tam lidé z volební kampaně, kteří jsou kolem pana prezidenta. A to je zase ještě takový svět plný energie a plný nejrůznějších nápadů. A ten si myslím, že se tak jako vnořuje do té státní správy. Asi s největšími problémy, ale není to nic fatálního. Je to spíš tak, že ty světy jsou opravdu různé a musíte se naučit v nich žít,“ popsala Vohralíková.

Na války podle jejích slov není čas. „Všichni, co tam jsme, tak si uvědomujeme ten cíl, který máme, a ten je udělat dobré podmínky pro práci pana prezidenta. A už tím, jak se budeme chovat, jak budeme vlastně vystupovat v rámci našich kompetencí, tak budeme nějakým příkladem toho, že nemusí být pořád jenom rozpor. Že to jde dělat i jako jedním směrem. To neznamená, že nemáme jiné názory, ale určitě se nepereme a určitě to není tak, že bychom si chtěli vyškrábat oči," řekla dále Vohralíková k tomu, zda spolu bojuje její tým s týmem, který prezidenta doprovázel při jeho kampani. Vztahy na Hradě podle jejích slov sice nejsou úplně idylické, ale ani rozbuškové.

„Hlavně si myslím, že pan prezident je natolik výrazná osobnost, že nemá zapotřebí, aby se nechal zmítat nejrůznějšími vlivy,“ dodala Vohralíková.

