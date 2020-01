Obce: Nové úseky s mýtem zatím nezvýšily kamionovou dopravu

Obce v okolí nově zpoplatněných úseků silnic 1. třídy v Olomouckém kraji zatím nepocítily výrazný růst počtu projíždějících nákladních automobilů. Dopravní situace byla mnohde špatná už loni. Vyplývá to z ankety ČTK. V Olomouckém kraji platí řidiči kamionů mýto od 1. ledna na silnicích první třídy, které vedou ze Slavonína do Olomouce, z Přerova do Bělotína či Hulína a z Olomouce do Křelova. Kvůli lednovému zavedení mýta na některých úsecích silnic první třídy má řada samospráv obavy, že kamiony budou zpoplatněné úseky objíždět jinudy.

Žádné stížnosti obyvatel na vyšší počet projíždějících kamionů po Novém roce zatím neeviduje obecní úřad v Křelově, v jehož těsné blízkosti vede dálnice a nově zpoplatněná část silnice první třídy. „Spíš nás dlouhodobě trápí to, že jsme tranzitní obec pro připojení na dálnici. Je to situace, která se řeší několik let,“ řekla ČTK starostka Křelova Marie Škavronková.

Starosta Bochoře na Přerovsku Tomáš Volek ČTK řekl, že nákladní automobilová doprava po Novém roce v této obci v souvislosti se zavedením poplatků na nedaleké silnici z Přerova do Hulína výrazně nezhoustla. Znatelnější vliv na frekvenci dopravy v obci podle něj má rekonstrukce důležité silnice v Polní ulici v Přerově či prosincové zprovoznění úseku dálnice D1 z Lipníku do Přerova.

Špatná dopravní situace v Přerově ovlivňuje také automobilový provoz v Radslavicích, které leží poblíž zpoplatněné silnice první třídy z Přerova směrem na Bělotín. Mýto podle starosty Radslavic Josefa Hrdličky na dopravu v obci zatím výrazný vliv nemá. „Doprava nám tady kvůli tomu určitě nevzrostla, protože už tak je to špatné,“ uvedl Hrdlička.

Problém je podle něj v tom, že řidiči kamionů se už delší dobu snažili přes Radslavice vyhnout zpoplatněnému úseku silnice u obce Osek nad Bečvou. Situaci ještě zhoršily opravy silnic v Přerově. „V Přerově je z naší strany zákaz vjezdu vozidel do 12 tun a městská policie to celkem řeší. Někteří polští řidiči ale raději jedou i do zákazu a zaplatí pokutu, než aby to objížděli,“ podotkl Hrdlička.

Situaci by podle něj mohla aspoň částečně zlepšit represe zaměřená na řidiče kamionů, kteří nerespektují zákaz vjezdu vozidel do 12 tun v Přerově a projíždějí tak i Radslavicemi. Městská policie v Přerově to už podle něj dělá. Starosta míní, že intenzita dopravy v obci klesne až po dokončení oprav silnic v Přerově a postavení chybějícího úseku D1 z Přerova do Říkovic.

Na zpoplatnění nových úseků silnic první třídy se od loňska připravuje hejtmanství. Krajské zastupitelstvo na podzim schválilo zpracování projektové dokumentace na systém vysokorychlostního vážení nákladních aut na třech místech silnic druhé třídy v regionu. Hejtmanství chce pomocí vysokorychlostních vah zabránit tomu, aby přetížené kamiony ničily krajské cesty. Investice do pořízení a instalace vah přesáhne 20 milionů korun.

Psali jsme: Ministerstvo dopravy: Mýtné začalo platit na 868 kilometrech silnic I. třídy Bučovice: Informace k zavedení mýtného na I/50 od Holubic po Rovné Ministr Havlíček: Po letech odkladů začne platit eNeschopenka Do mýta je aktuálně zaregistrováno 313.000 aut, 145.000 chybí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.