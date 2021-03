Obchodníci s našimi životy se odkopali, udeřil Bašta. Zemanova slova přinesla bouři

reklama

Prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz řekl, že ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) a ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová jsou překážkou pro ruskou vakcínu Sputnik V v České republice a jako řešení vidí jejich konec ve funkcích. Podobně se vyjádřil i o ministrovi zahraničí Tomášovi Petříčkovi (ČSSD). Na to se s bouřlivými reakcemi roztrhl pytel. Marek Ženíšek (TOP 09) označil prezidenta za kolaboranta a velezrádce, Miroslav Kalousek pro iDNES.cz uvedl, že jde o výrok choromyslného starce v pokročilém stadiu demence. Lidovec Marian Jurečka považuje za nepřijatelné, aby byl Blatný odvolán za to, že nejde na ruku zájmům Ruska a Číny. Proč Zemanova slova vyvolala tak silné reakce?

Anketa Je Miloš Zeman dobrým prezidentem? (Ptáme se od 10.3.2021) Ano 83% Ne 17% hlasovalo: 7606 lidí



Tím myslíte takzvanou pražskou kavárnu, že se odkopali? A v jakém slova smyslu?



To není jen pražská kavárna, to jsou v podstatě všichni, kdo obchodují s naším zdravím a s našimi životy, a mají prostě ten názor, že výdělek zahraničních firem, které sem mají podle jejich názoru dodávat vakcíny i léky, je víc než život našich občanů.



Západní média také připouštějí, že vakcína funguje, nicméně Rusové chtějí získávat vliv, a Zeman se jim proto velmi hodí. Bývalý velvyslanec Petr Kolář řekl, že Sputnik chtějí ti, kdo směřují zemi na východ. Jsou to v tomto smyslu tedy neopodstatněná obvinění?



Já bych to asi uvedl do úplných souvislostí, o kterých se nemluví. Samozřejmě že v tom, kdo prodá vakcínu, je stejný záměr na Západě i na Východě. Nejenom Američané, Britové, Němci, ale také Číňané a Rusové prostě mají zájem na tom, aby očkovací látky, které vyvinuli, prodávali. Jedná se o souboj mezi jednotlivými velkými farmaceutickými firmami. V tomto případě je k tomu třeba přistupovat tak, že budeme vycházet nikoliv z jejich, ale z vlastních zájmů. Náš základní národní, lidský zájem je zabránit dalšímu šíření nemoci, dalším úmrtím a tomu, aby kolabovala ekonomika. Rychlost očkování a proočkovanost populace by měla mít přednost před vším. V tom případě jakékoliv argumentace, které mají ideologický podklad, dokládají, že lidé, kteří je používají, kopají za tu stranu, která neuspívá ekonomicky – to znamená, že není schopna vakcíny dodat, ač to slíbila, a dostala za to předem zaplaceno, to je první věc. A druhá věc je, že ty vakcíny možná nesnesou srovnání s těmi konkurenčními. Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V dění kolem vakcín hraje velkou roli to, odkud vakcína pochází. A stále se do toho plete rozdělování lidí na ruské a protiruské – to je, o čem mluvíte…



… ano.



Vezměme tedy teoreticky, kdyby byl Sputnik V do České republiky dodán v dostatečném množství, narušilo by to snahu západních neziskovek a těch, kdo se Rusko snaží ukazovat jako nepřítele? Ať už jde o případ s odstraněním sochy Maršála Koněva, Skripala, Navalného a podobně? Je jasné, že zrovna tak Rusko se snaží prezentovat jen pozitivně a usiluje o náklonnost. Může ale případné dodání vakcín z Ruska snahu démonizovat Rusko narušit?



Podle reakce, která nastala, a podle neochoty Evropské unie ruskou vakcínu urychleně podmínečně schválit tak, jako to udělali u těch ostatních, naznačuje, že mají strach, že by to mohlo narušit obraz Ruska jako zaostalé nepřátelské země. V tom bych s vámi souhlasil. Na druhou stranu je tady třeba vycházet z toho, co je důležité. Jestliže tvrdíme, že jsme společnost, která se opírá o humanistické ideály, tak tím nejdůležitějším jsou lidské životy. A jestliže máme možnost lidské životy zachránit, tak bychom neměli koukat na takové věci, jako je ideologie a snaha vyvolávat válku.



A pokud jde o vakcíny, třeba Pfizer a další, zapomíná se, že zhruba před rokem, myslím, že to bylo v květnu loňského roku, Evropská unie pomohla financovat firmám, které vakcíny produkují, jejich vývoj. A na základě toho s nimi pak uzavřela smlouvu o přednostních dodávkách vakcín pro členské státy Evropské unie za snížené ceny. Proto jsem mluvil o tom, že jsme si ty vakcíny v podstatě předplatili. V okamžiku, kdy farmaceutické společnosti, místo aby to dodávaly podle smlouvy nám, tak dodávají vakcíny těm, kdo je přeplácejí, což jsou v tomto případě třeba Velká Británie, Izrael a další. Dochází k porušení toho, co bylo domluveno. Nevíme, jak je to přesně, protože proti všemu jsou smlouvy tajné a nejsou přístupné, nicméně alespoň tohle se ví. Fotogalerie: - Putinovo Rusko

Stěžejní, co vyplynulo z rozhovoru s prezidentem, je, že by Zeman rád viděl rezignaci nejen ministra Blatného, ale i ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv Storové a ministra Petříčka. Také řekl, že to navrhne premiérovi Andreji Babišovi, a pokud mu nevyhoví, mohlo by to narušit jejich přátelské vztahy. Zajímalo by mne, kdo má v tomto sporu podle vás navrch a do jaké pozice se tím dostává premiér Andrej Babiš?



Anketa Hospodařila Babišova vláda v době pandemie dobře s našimi penězi? Ano 58% Ne 42% hlasovalo: 7280 lidí



Léky, které pocházejí od velkých farmaceutických firem a jsou drahé, jsou schvalovány a dováženy okamžitě. Ty, které jsou místního původu nebo jde o laciná generika, jsou ostrakizovány a jsou vytvářeny administrativní překážky, aby nemohly být distribuovány a používány. Když jsem to zkoumal, četl jsem o něčem, co hýbe už nějakou dobu českou politickou scénou, a to je otázka související s testy, které vynalezl biolog Emanuel Žďárský a které by měly být laciné. S údivem jsem zjistil, že na jedné straně premiér říkal, že je to v pořádku, ať je prověří Státní ústav pro kontrolu léčiv, a ve stejném článku jsem se dočetl, že to Státní ústav pro kontrolu léčiv nemůže prověřit, protože firma Žďárského není registrována pod Ministerstvem zdravotnictví. Chápu tedy pana prezidenta, že oba, jak Blatného, tak ředitelku Storovou, chce vyhodit.



Rezignaci Blatný i Petříček odmítají, to vás nepřekvapilo?



Pokud jde o Petříčka, tak když jsem to na serveru ParlamentníchListů.cz, kde k tomu máme celkem podrobnosti, četl, tak za jeho akci s vakcínou AstraZeneca, která měla jít přes Abú Dhabí, která měla jít z Indie a kterou domlouvali, jde o záležitost, kde se Ministerstvo zahraničních věcií projevilo velmi neprofesionálně. Jestliže ministr pak ještě skandalizoval své kolegy ve vládě, tak by to podle mého názoru mělo stačit k tomu, aby uznal, že udělal chybu, a odešel. Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D. ČSSD



ministr zahraničí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Může to souviset nějakým způsobem s dostavbou jaderné elektrárny Dukovany? Mluví se o zavázání se Rusům, o ohrožení bezpečnosti, o tom, že Zeman chce účast Rusů prosadit a tak dále. Souvisí to nějak?



To je v první řadě argumentace lidí, kterým vůbec nevadí, že budeme umírat. Jim více záleží na tom, aby uspěly velké farmaceutické firmy, takže do toho musejí vnést nějakou ideologii. Ta ideologie je jednoznačná, takže když, řekněme, Sputnik, tak kdo prosazuje Sputnik, pomáhá Rusku, ale to není tak průkazné. A tak je třeba říkat, že je za tím ještě něco dalšího, a v rámci sebeobrany ministr Petříček začne vykládat o tom, že Zeman to určitě dělá proto, že ministr Petříček je proti, aby se dostavby Dukovan účastnily i ruské nebo čínské firmy.



Takže je to politická, ideologická mlha, která má zase jenom jeden jediný účel. Prostě máme politiky, kteří buď zastávají zájmy České republiky, o čemž se v tomto případě celkem jednoznačně, byť o něco později, než bych čekal, vyjádřil prezident Zeman. A na druhé straně máme politiky, kteří hájí zájmy někoho úplně jiného. A protože tím, jak hájí zájmy někoho jiného, nám vlastně jako občanům usilují o zdraví a o životy. Případně nás chtějí dostat do stadia energetické chudoby – když už se budeme bavit o té dostavbě Dukovan. A výsledek by měl být, že bychom si měli uvědomit na podzim při volbách, že volit ty, kteří nás chtějí zabít, bychom neměli. Psali jsme: Cenzura byl dříve vážený úřad, dnes hobby zamindrákovaných elfů a jedné paní komisařky. Bašta zapátral v historii Ústavní soudci se postavili za papaláše proti lidem. Jaroslav Bašta varuje: Ten papiňák bouchne a nebude to pěkné Zelená internacionála, gulag s wifinou. A mladí ještě věří, že tihle Piráti bojují za svobodu. Signatář Charty Bašta nechápe Vítejte v socialistickém covidovém pekle, volá Jaroslav Bašta

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.