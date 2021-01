Obětovat seniory. To chtějí. Doktor Brančík o dnešním Česku

reklama

Jednasedmdesátiletý soudní znalec Brančík v rozhovoru mimo jiné uvedl, že když byl covid-19 ještě novou věcí, lidé se ho zalekli. „Spolupracovali, pomáhali si šitím roušek a podobně. Měli z epidemie respekt. V pozadí toho všeho ale u mnoha jedinců bylo, že tímhle to pomine a budeme mít vyhráno. Záhy se ukázalo, že ani větru, ani dešti, ani přírodě poručit neumíme,“ uvedl Brančík.

Podle jeho slov bohužel existuje hodně lidí, kteří nechtějí přijmout prostý fakt, že věci, jako je tato pandemie, samy od sebe prostě nepřejdou. „Že se pro to musí něco udělat,“ dodal se slovy, že to něco znamená zkrátka se někdy i dočasně zříci některých svých dosavadních požitků. „Za plnými náměstími a horami tak z velké části vidím nepochopení části populace,“ sdělil.

Zároveň však dodal, že vzhledem k tomu, jak dlouho celá věc trvá, je takový posun směrem k méně zodpovědnému jednání zřejmě nevyhnutelný. „Mnoho desetiletí jsme žili ve velmi klidné a pohodlné fázi. Měli jsme se dobře. A někteří lidé si myslí, že máme automaticky nárok na nepřetržitou spokojenost – snad proto, že se to dosud tak často skloňovalo. Nejsou připraveni na to, že je tomu jinak. Odmítají přijmout i nevyhnutelný fakt,“ zmínil. Podotkl i to, že části populace pak bohužel chybí cosi, co by on sám nazval zdravým respektem.

Když pak hovořil o výtkách směrem k politikům, uvedl, že jich je až přehnaně moc. „Podívejte se po světě – některá vláda to zvládá o chlup líp, jiné naopak o hodně hůře. Ano, naši politici mají co zlepšovat. To ovšem platí o nás všech. Než abychom nadávali na druhé, měli bychom si raději uvědomit, co pro zlepšení situace můžeme udělat my sami. To je totiž důležité. Hodně lidí to neumí. Vůbec nerozporuji, že se politici někdy chovají tak, jak by neměli. Ale čemu tím pomůžeme, pokud se upneme zrovna na tohle? Čemu pomůžeme, pokud budeme problém s covidem překlápět do politických půtek? Tohle je viru úplně jedno,“ sdělil.

Závěrem pak hovořil i o dopadech na psychiku. „U nemála jedinců například vznikla jakási deformace, kdy jsou schopni a ochotni obětovat seniory kvůli ekonomické udržitelnosti. Jinak řečeno: kvůli udržitelnosti svých požitků. To považuji za velmi nebezpečnou věc, která může naši populaci deformovat,“ uzavřel.

