Obměna kádrů! Šéfka TOP 09 drsně vyprovodila Schwarzenberga a Kalouska z kandidátních listin

Politička doufá, že vedle nových tváří TOPku podrží i Dominik Feri; ten sice dříve také plánoval odejít, po zvolení nového vedení strany však otočil a rozhodl se ještě ve Sněmovně vydržet.



Před dvěma lety to ovšem ještě s Ferim vypadalo všelijak. „Já jsem jasně říkal, že studuju právnickou fakultu a zjistil jsem po roce ve Sněmovně, že je to láska mého života. A nevidím jasný důvod pro setrvání ve Sněmovně než na dobu nezbytně nutnou," oznamoval tehdy mladý politik v rozhovoru pro Info.cz.



Hovořilo se i o možné spolupráci opozičních stran u příštích voleb. Šéfka TOP 09 by prý byla schopna o ní hovořit se všemi subjekty s výjimkou „extrémů“, za něž označuje například Trikolóru Václava Klase mladšího. „My bychom se byli schopni domluvit se všemi, kteří mají stejné cíle, což je nedovolit pokračování privatizace České republiky do rukou jednoho oligarchy,“ pravila Pekarová Adamová.



„Ať už před volbami jako koalice, nebo po nich, by taková vláda České republice slušela,“ sdělila Pekarová Adamová k možnému zapojení její partaje.



K otázce spolupráce s Piráty načrtla, že by to bylo s přispěním kompromisů možné, i přesto, že je to dle ní levicovější strana než TOP 09. Spolupráce s Piráty má přinášet ovoce na komunální úrovni: „Ukazuje se to v řadě měst, že ta spolupráce, byť často může skřípat, je nakonec lepší, než by nabízely alternativy třeba s hnutím ANO.“ Fotogalerie: - Topkařské tramvaje

Aktuálně prý TOP 09 jedná s ODS, KDU-ČSL a STAN. Přestože se Piráti slovům o možné koalici s TOP 09 brání, po volbách by dle Pekarové Adamové nakonec zřejmě takovou možnost neodmítli.



Pokud by se však volby konaly nyní, nemusely by zřejmě Piráti nad možnou spoluprací s TOP 09 ani uvažovat. Dle nejnovějšího průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) by si totiž „topkaři“ od voleb v letošním červenci odnesli pouhá 3,5 procenta. I se započtením statistické odchylky by tedy (s 4,8 %) limit do Poslanecké sněmovny neprolomili.

