Očekávám další podrazy a lumpárny, reaguje Drahoš na útočný inzerát z Deníku

Spolek Přátelé Miloše Zemana zveřejnil v některých denících inzerát, který podporuje současného prezidenta a útočí na jeho protikandidáta ve volbách Jiřího Drahoše. Spojuje ho s podporou migrace. Drahoš, který dnes v rámci kampaně vyrazil do Plzeňského kraje, novinářům řekl, že inzeráty bere jako součást očekávané kampaně proti sobě před druhým kolem voleb. V Klatovech na setkání s veřejností řekl, že předpokládá další podrazy a lumpárny. Česká televize dnes oznámila, že její předvolební debatu prezidentských kandidátů bude moderovat Světlana Witowská. Druhý duel bude na Primě, povede ho Karel Voříšek.

Inzerát v Deníku a Právu hlásá "Stop imigrantům a Drahošovi. Tato země je naše!" a nabádá k volbě Zemana. Deník k tomu má na titulní straně i reakci Drahoše: "Přesně tento typ lží a dezinformací jsem očekával. Je to obyčejná pomluva. Souhlasím pouze s částí Stop imigrantům. Nikdo z nás tady vlny imigrantů nechce," řekl. V komentáři pak ředitel redakcí Deníku Roman Gallo inzerát kritizoval a označil ho za "hradní faul". Zeman podle něj zná odmítavý postoj Drahoše k uprchlickým kvótám. Předseda lidovců Pavel Bělobrádek na twitteru napsal, že doufá, že se Zeman od "hanebné inzerce distancuje a zarazí ji".

Drahoš dnes uvedl, že jeho tým podobné informace stále dementuje a apeluje na zdravý rozum lidí, aby všemu nevěřili. "Budeme se určitě bránit a budu se proti tomu vymezovat třeba i v těch debatách, ale není to tak jednoduché," připustil Drahoš. Uvedl, že je nutné migraci zastavit. Evropa podle něj není schopna problém vyřešit a musí pomáhat lidem v jejich zemích a chránit hranice Schengenu. "Ale musíme to zvládnout jako Evropa, nemůžeme to zvládnout jako Česká republika, že zabetonujeme svoje hranice a budeme se tvářit, že je vše v pořádku a budeme čekat, až ty hranice začne někdo přelézat," uvedl.

Zadavatelem inzerátu proti Drahošovi je firma Euro - Agency, která podle Zemanova transparentního účtu před prvním kolem voleb zaplatila 1,8 milionu korun právě za inzerci v denním tisku. Ředitelem Euro - Agency je Miroslav Schön. Pracovníci firmy ČTK řekli, že inzerát je iniciativou samotného Schöna, který je nyní mimo republiku, a nemůže se vyjádřit. Nikdo jiný z Euro - Agency podle jejích pracovníků danou věc komentovat nemůže.

Schön je zároveň místopředsedou představenstva prodejce zahradní techniky Mountfield, ve kterém předloni získala většinový podíl čínská skupina Eurasia Development Group. Prezident Zeman podporoval vstup čínských investorů do českých firem.

Drahošová oslovuje voliče sama

Do kampaně před druhým kolem se zapojila i Drahošova manželka Eva. V Přelouči navštívila domov pro seniory a chystá návštěvy v dalších krajích. Bývalého šéfa Akademie věd dnes podpořil také hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL). Zemanovi podle něj dělá ostudu jeho okolí a chybí mu zdraví. Drahoše vedle Čunka podpořili hejtmani Pardubického kraje Martin Netolický, Plzeňského kraje Josef Bernard, Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán (všichni ČSSD) a také liberecký Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Společně se vyfotili s textem: "Hejtmani volí Jiřího Drahoše prezidentem". Například předsedkyně Asociace krajů a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová (ANO) ale podporuje Zemana.

Podle bookmakerů se šance Drahoše na zvolení prezidentem v posledních dnech zvyšuje. Od pondělí se kurzy na jeho vítězství snížily z 1,6:1 až 1,68:1 na aktuálních 1,5:1 až 1,52:1. Věří mu i většina sázkařů, od soboty jde na něj 60 až 80 procent sázek. Dvě sázky na Drahoše už přesáhly 500.000 korun. Prezident Miloš Zeman má kurzy od 2,45:1 do 2,75:1.

