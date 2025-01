Očekávané vysílání s předsedkyní AfD: Musk občas nevěřil, co je v Německu možné

Anketa Má být Tomio Okamura vydán policii za plakát s černochem? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9369 lidí

Zatímco Musk německou politiku v rámci energetiky, byrokracie či migrace označil za „šílenou“, Weidelová podotkla, že lidé v německé vládě „musejí být buď velmi hloupí, nebo musejí svou zemi nenávidět“. Debata může mít minimálně pro Muska značné důsledky. Během toho, co spolu Musk a Weidelová hovořili i o svobodě slova, je totiž měli monitorovat „hlídací psi Evropské komise“. Zaznívá, co mají v zálusku.

Musk během rozhovoru s Weidelovou na jeho sociální síti X hovořil o stavu Německa i Spojených států a problémy obou zemí spojené s migrací či o stavu byrokracie a energetické politiky v Evropě. Lídryně AfD zdůraznila, že je potřeba, aby v Německu došlo na velké změny, jež by mimo jiné zahrnovaly i zavedení přísných migračních pravidel. Současná německá vláda dle ní vybírá rekordní částky z daní z příjmů a následně „vyhazuje peníze z okna“, aby umožnila cizincům vstupovat do Německa.



Podotkla též, že je mezi migranty oblíbenou taktikou „zahazování pasů“ a jmenovala, že se údajně mělo k tomuto kroku uchýlit až 57 % migrantů, kteří do Německa překročili hranice. „Proč to dělají? Protože jakmile jednou vstoupili do naší země s touto legrační imigrační politikou, tak už nemohou být deportováni,“ pronesla s tím, že se kdokoliv může stát součástí německého sociálního systému a zároveň kvůli chybějícím pasům nemůže být deportován pryč ze země.



„Naším státem je umožněno příchozím zahodit své pasy, než překročí naše hranice, které nejsou kontrolovány a chráněné,“ dodala šéfka AfD.

Fotogalerie: - Muzeum imigrace

Musk aktuální dění v Německu označil za „šílené“ a poznačil, že se „přesně to samé“ aktuálně děje i ve Spojených státech, kde se na mexické hranici migranti rovněž zbavují ve velkém svých dokumentů, jelikož díky jejich absenci pak nemohou být vráceni zpět za hranice. „Bez dokumentů nevíme, jestli jde o vrahy nebo násilníky. Nemáme tušení,“ poznačil, že mezi migranty má být i mnoho zločinců.

Právě tato politika dle spolupředsedkyně AfD vyhnala z Německa již mnoho lidí, jelikož bylo umožněno páchat „milionům lidí tisíce zločinů“ v německých ulicích.

Pokud lidé v Německu chtějí změnu, měli by to dle Muska vyjádřit u voleb podobně jako Američané. „Jenom AfD dokáže zachránit Německo,“ mínil. „Důrazně doporučuji lidem, aby volili AfD. Myslím, že Alice Weidelová je velmi rozumná osoba se zdravým rozumem. Myslím, že jedině AfD může zachránit Německo. Konec příběhu. Lidé opravdu potřebují stát za AfD, jinak se to v Německu ještě zhorší,“ doporučil.

Se spolupředsedkyní AfD Alice Weidelovou se shodl také na tom, že jsou příliš vysoké daně a Německo ubíjí rozbujelá byrokracie, kterou Musk sám okusil, když musel podávat dokumentaci o 25 tisících stranách plných regulací.

Fotogalerie: - S Angelou v Berlíně

Podivil se, jak je ve čtvrtině 21. století možné, že Německo není digitalizované, a tak muselo být celé podání vytištěno a „převážet doslova kamionem“. „Každá stránka musela být orazítkována. Jak je to možné?“ nechápal evropskou byrokracii. Předpisy by podle něj měly projít revizí a odstraněny by měly být všechny, které nejsou nutné.



Weidelová se vytasila též se silnou kritikou bývalé kancléřky Angely Merkelové. A to i za její rozhodnutí v rámci energetiky – zejména pak za její rozhodnutí uzavřít německé jaderné elektrárny: „Nemusíte být příliš chytří, abyste si uvědomili, že nemůžete řídit průmyslovou zemi jen s větrem a sluncem,“ poznačila.



„Máme silnou závislost na ruském plynu. Poté, co jsme byli odříznuti od dodávek levné energie z Ruska, vypnuli poslední jadernou elektrárnu, aby vytvořili obrovský nedostatek energie v Německu. Buď musejí být velmi hloupí, nebo musejí nenávidět svou zemi,“ kritizovala kabinet Merkelové i současnou německou vládu pod taktovkou kancléře Olafa Scholze.

Fotogalerie: - Přistěhovalecká čtvrť v Berlíně

„Naše země byla posledních 20 až 25 let řízena špatně. Měli jsme 16 let Merkelovou a pak semaforovou koalici (kabinet Olafa Scholze, pozn. red.), která implodovala, a teď máme volby. Merkelová tuto zemi zničila. Prosadila otevření našich hranic nelegální imigraci. Zničila naši energetickou politiku – Německo je jedinou průmyslovou zemí, která odstranila svůj jaderný program, jelikož Angela chtěla pouze větrnou a solární energii. Něco takového však s tak velkou zemi nemůžete udělat,“ vyjádřila se ke dřívější politice Německa.

Only 5 days to go: On January 9th at 1pm EST, the announced Space with Elon Musk and me will go live on X.



Nur noch 5 Tage! Am 9. Januar ab 19 Uhr findet der angekündigte Space mit Elon Musk und mir auf X statt. pic.twitter.com/GnaIgSh3Dq — Alice Weidel (@Alice_Weidel) January 4, 2025

Ani Musk dle svých slov nedokázal věřit tomu, že Němci skutečně vypínají jaderné elektrárny v době, kdy nejvíce potřebují energetické zdroje. Zopakoval, že je „šílené“, že se Berlín zbavil zrovna jednoho z nejlepších zdrojů energie.

„Když jsem viděl, že Německo vypíná elektrárny poté, co bylo odříznuto od dodávek plynu z Ruska, pomyslel jsem si… že je to jedna z nejšílenějších věcí, jaké kdy spatřím,“ zaznělo.

Fotogalerie: - U německých sousedů

Weidelová dodala, že problém není jen v samotném stavu byrokracie, průmyslu a energetiky, ale též u vzdělávání. „V našem vzdělávacím systému máme šílenou, woke, socialistickou, levicovou agendu. Takže se mladí lidé ve škole a na univerzitě nic nenaučí,“ kritizovala s tím, že se mladí Němci často učí namísto důležitých předmětů genderová studia.



„Mladí lidé v našich školách už neumějí pořádně počítat, mluvit ani psát německy. Na některých místech v Německu právě zrušili známky z psaní. Už nemusíte umět psát, protože se celý náš vzdělávací systém zhoršuje. Místo toho se ve školách sahá ke genderovým studiím. Proto nás mladí lidé volí, protože skutečně chtějí skutečné vzdělání. Musíme se vrátit k motivačnímu systému založenému na zásluhách a odejít od všech těch socialistických genderových věcí, které jsou v našem školství. Rodiny mají zodpovědnost za své děti a školy mají zodpovědnost za to, aby poskytly dobré vzdělání,“ pokračovala.



Odmítla též, že by Alternativa pro Německo byla extremistickou stranou, která by měla cokoliv spojeného s nacistickou minulostí země. Weidelová zdůraznila, že AfD je „konzervativní libertariánskou“ silou a prosazuje „úplný opak“ totalitního ekonomického programu Třetí říše.

Fotogalerie: - V Sudetoněmeckém muzeu

O podobnosti NSDAP s AfD podle lídryně AfD nemůže být řeč i kvůli tomu, že Adolf Hitler podle ní nebyl nikým jiným než „antisemitským socialistou“. „Hitler byl komunista. Považoval se za socialistu. Znárodnil všechny soukromé podniky. Žádali obrovské daně. Největším úspěchem naší země bylo označit Adolfa Hitlera za konzervativce nebo libertariána. On jím ale nebyl. Byl to komunistický socialista. Tečka. AfD je přesný opak. Je to konzervativní libertariánská strana. Hitler nebyl ‚napravo‘. Hitler hrál se závistí lidí proti sobě. To byla socialistická zbraň. Nebyl nikým jiným, než antisemitským socialistou,“ pravila.



Musk při debatě o AfD rovněž reagoval, že je přitom „velmi snadné poznat, kdo je ten špatný“, a ukázal směrem k těm, kteří chtějí omezovat svobodu slova.



„První věc, kterou Adolf Hitler udělal, bylo, že utnul svobodu slova. První věc, kterou udělal, když se dostal k moci, bylo, že odstřihl média. Kdyby to neudělal, nikdy by nebyl úspěšný,“ upozornila opět Weidelová, že právě tak činil v Německu i Hitler, když se jej snažil zcela ovládnout.

Favoritky Alternativy pro Německo na kandidátku o funkci německé kancléřky se poté zeptal na její pohled na Izrael, načež lídryně AfD podotkla, že netuší, jak konflikt na Blízkém východě vyřešit. „Téma Izraele je velmi složité. Upřímně řečeno, nevidím řešení. Možná bude potřeba, aby Izrael našel nějaké spojenectví se sunnitskými státy, pokud to je vůbec možné. Nejsem politička, která by jen tak mluvila o něčem, o čem nic netuší,“ odpověděla.



Musk proto otázku zjednodušil a chtěl jasně vědět, zda Weidelová a AfD podporují jednoznačně existenci státu Izrael. „Ano, samozřejmě. Musíme chránit existenci Izraele,“ ujistila na to jasně spolupředsedkyně AfD.

Fotogalerie: - Zeman v Izraeli

Elon Musk dodal, že „nemáme jinou možnost než eliminovat lidi, kteří se staví proti Izraeli“. „Musíme také napravit vzdělávací systém. A konečně rovněž zajistit prosperitu palestinského lidu,“ doplnil.



Ohledně konfliktu na Ukrajině se oba diskutující shodli, že je třeba jej ukončit, přičemž Musk tvrdil, že Trump po svém nástupu „tento konflikt vyřeší velmi rychle“.



Dle Weidelové je potřeba, aby nastupující Trumpova administrativa „tuto strašnou válku ukončila“, jelikož to dle ní Evropané sami nedokážou. Evropští politici jsou podle německé kandidátky na kancléřský post neschopní konflikt proti Rusku vyřešit a „jsou zcela závislí na USA“. „To, co se zde děje, je velmi nebezpečné a jen vy to můžete v podstatě zastavit,“ pronesla směrem k Muskovi a dodala, že u nás v Evropě zvládáme konflikt „jen eskalovat“.

Fotogalerie: - Příjezd eurohonorace

Za „neuvěřitelné“ během debaty, kterou sledovalo až 200 tisíc posluchačů, označila německé chování k Trumpovi během jeho prezidentské kampaně, a řekla, že jí působilo „fyzickou bolest“, když viděla jak jej, zvoleného prezidenta USA, v Německu „znevažují“.



Celý rozhovor si můžete poslechnout a zhlédnout zde:

Now also as a video: The full conversation with @elonmusk! pic.twitter.com/5BrLGV8viu — Alice Weidel (@Alice_Weidel) January 9, 2025

Kromě samotných posluchačů rozhovor monitorovali podle agentury AP též „hlídací psi Evropské komise“, která dříve Muskovu sociální síť obvinila z porušování pravidel unie v rámci Nařízení o digitálních službách (DSA).

Fotogalerie: - Ohlédnutí za rokem 2024

„Představitelé komise tvrdí, že Musk má právo vyjádřit své názory, ale že pravidla – známá jako zákon o digitálních službách – jsou navržena tak, aby omezila rizika, že platformy budou zneužity k rozšíření nelegálního obsahu, včetně nenávistných projevů nebo dezinformací souvisejících s volbami,“ píše agentura AP.



Server Politico pak dodává, že přenos v Bruselu a ve španělské Seville bedlivě sledovalo pozorně až 150 úředníků Evropské komise. Prověřit mají, zda v debatě neshledají možné porušování práva EU. Právě důkazy shromážděné ve čtvrtek večer při debatě Muska s lídryní AfD by mohla EU použít v tažení proti sociální síti X.



Ozval se i někdejší evropský komisař Thierry Breton, jenž Muska vloni varoval před rozhovorem na sociální síti X s tehdy ještě kandidujícím Donaldem Trumpem. Musk podle Bretona Weidelové poskytuje „významnou výhodu“ nad jejími konkurenty už jen tím, že se s ní veřejně baví.

Dear Ms @alice_weidel,



As a European citizen concerned with the proper use of systemic platforms authorized to operate in the EU under the strict respect of our ????law (#DSA), especially to protect our democratic rules against illegal or misbehavior during election times, I… pic.twitter.com/aYqwzlzJUx — Thierry Breton (@ThierryBreton) January 4, 2025

