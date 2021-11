Očkování, hurá! Děti pod masáží kreslených postav. Už pětileté

reklama

Propagace očkování cílí na nejmenší z toho důvodu, aby malé děti školkového a školního věku dostaly zájem o očkování v době, kdy je pro ně nově dostupné. Očkování pro děti ve věku od pěti do jedenácti let je totiž ve Spojených státech dostupné už přes týden a jen za prvních osm dní již v této věkové skupině dostalo vakcínu přes 900 tisíc z nich. Americké úřady zatím dětskou verzi vakcíny od firem Pfizer a BioNTech schválily v nouzovém režimu.



V jednom z videí, které bylo vyrobeno pro televizi CNN a je volně k přehrání i na platformě YouTube Kids s videi určenými pro nejmenší, například účinkují postavy dětského pořadu a svěřují se dospělým s tím, jak jsou z očkování nadšené. Fotogalerie: - Zeman v USA

„Moje maminka a můj tatínek mě tohle ráno vzali na očkování proti covidu-19,“ svěřuje se v pořadu jedna z plyšových loutek, která představuje dětskou postavu, a dospělí ji za očkování pochválí se slovy, že to je „skvělá cesta pro to, aby zůstala zdráva“.



„Víte, moje máma a tatínek mi říkají, že to pomůže, abych zůstala zdravá já i mí přátelé i mí sousedé. „Tví rodiče mají naprostou pravdu! Vakcína proti covidu je nyní k dostání pro děti od pěti let! Čím víc lidí bude vakcinováno, tím více budeme moci zastavit šíření covidu a všichni budou moci zůstat zdraví,“ ujistí na to plyšové postavy s úsměvem lékař Sanjay Gupta, který je hlavním korespondentem televize CNN v oblasti zdravotnictví.

„Víte, chodím k zubaři, aby byly moje zuby zdravé, a vakcínu jsem si zase dala, aby chránila sebe, své okolí a také abych měla více svobody,“ chválí si vakcinaci dětí a podobnou její propagaci pediatrička z Toronta Anne Wormsbeckerová pro Global News s dodatkem mluvčí Samanthy Yamminové, že děti budou mít výhodu i v tom, že si očkování vždy spojí s pozitivní asociací.

Tvůrci šíří propagaci vakcíny proti covidu-19 u malých i velkých příznivců dětského pořadu i skrze sociální síť Twitter, a to přes účet fiktivní žluté plyšové postavy „Velkého ptáka“ (v české verzi měla postava jméno „Pták Buk“). „Dneska jsem dostal vakcínu proti covidu-19! Sice mě trošičku bolí křídlo, ale moje tělo získalo extra silnou ochrannou vzpruhu, díky které budu moci být zdravý já i ostatní,“ zaznělo se slovy, že se dětská postavička též dozvěděla, že „dostává vakcíny už od doby, co byl ještě malým ptáčetem“.

I got the COVID-19 vaccine today! My wing is feeling a little sore, but it'll give my body an extra protective boost that keeps me and others healthy.



Ms. @EricaRHill even said I’ve been getting vaccines since I was a little bird. I had no idea! — Big Bird (@BigBird) November 6, 2021

Mnozí američtí rodiče byli z nápadu nadšení a chlubili se, že jim postavy z oblíbeného dětského pořadu pomohli přemluvit jejich malé ratolesti k tomu, aby si nechaly vpíchnout očkovací látku. Někteří rodiče dávali do vlákna i fotografii svých dětí z očkování.

„Tohle je můj malý, je mu šest let a dostal vakcínu taky! Byl tak statečný a hrozně nadšený z toho, že bude chráněný a zároveň bude chránit ostatní,“ pochlubila se jedna z matek a vše doložila fotkou, na níž drží svého syna za ruku při vpichování injekce.



„Díky Velký ptáku za inspiraci – moje dcera dneska dostala svoji první dávku,“ sdílel nadšený otec, načež se pochlubila další z maminek, že vakcínu nechala aplikovat také svému pětiletému synovi.

Congratulations Big Bird! My 5yo son got his shot this afternoon! pic.twitter.com/AxxpQw2Rrs — Natalie Rushman from Legal, BlackWidow (@ElsaOrgana) November 8, 2021

Někteří se také více těší na Vánoce, jelikož ví, že všichni jejich bližní včetně dětí budou naočkovaní. „Jsem tak nadšená, že moje osmiletá vnučka dneska také dostane vakcínu. Je jediná z naší nejbližší rodiny, která ještě zbývala nenaočkovaná! Letošní Vánoce bude opravdu skvělé,“

So excited that my granddaughter (8) is getting her vaccine today. She is the only one left to be inoculated from our immediate family! It's going to be a great holiday season. ? — Pat Rincon (@pati0921) November 8, 2021

Tvůrce v nápadu podpořil i americký prezident Joe Biden. „Gratuluji ti, Velký ptáku. Očkování je ten nejlepší způsob, jak udržet celé své okolí v bezpečí,“ pogratuloval americký prezident plyšové postavičce.

Good on ya, @BigBird. Getting vaccinated is the best way to keep your whole neighborhood safe. — President Biden (@POTUS) November 8, 2021

„Věděl jsem, že to dokážeš, Velký ptáku! Děkuji ti, že udržuješ všechny ostatní ze Sezamové ulice v bezpečí,“ ocenil plyšovou postavu rovněž novinář přispívající New York Times či Guardianu Benjamin Ryan.

I knew you could do it, Big Bird! Thanks for keeping all the other Muppets and people alike on Sesame Street safe.



Also, have you seen Snuffleupagus lately? Please give him my regards. — Benjamin Ryan (@benryanwriter) November 7, 2021

„Velký pták je hrdina. Antivaxeři jsou nuly,“ vyjádřila se ještě herečka Angela Belcamino.

Big Bird is a hero.

Anti-vaxxers are zeros. — Angela Belcamino (@AngelaBelcamino) November 6, 2021

Ne všichni jsou ovšem z vakcinační kampaně cílící na nejmenší děti nadšeni. „Svatá prostoto, indoktrinace je skutečně tady,“ nestačil se divit jeden z komentujících.

Holy cow, the indoctrination is real. — ?? Dr. Sir Lord Joel Comm, King of #NFTs ?? (@joelcomm) November 6, 2021

Jiní uživatelé naráželi na možnost, že se u postavičky objeví velmi vzácné nežádoucí účinky. „Blesková zpráva. Velký pták zemřel na vzácné srdeční onemocnění,“ glosoval v koláži muzikant Five Times August.

Uh oh pic.twitter.com/vCG41Q8FSv — Five Times August (@FiveTimesAugust) November 7, 2021

„Vládní propaganda… pro pětileté děti!“ rozhořčil se nad příspěvkem také americký senátor Ted Cruz. Později doplnil, že si nemyslí, že by vláda měla děti nutit k očkování, podle jeho mínění by očkování potomků mělo být na základě volby jejich rodičů.

Government propaganda…for your 5 year old! https://t.co/lKUlomnpq1 — Ted Cruz (@tedcruz) November 6, 2021

I didn’t have @JoeBiden enlisting muppets in his crusade to force everyone to get vaccinated on my bingo card either.



The government should NOT force children to take the Covid vaccine. That should be a CHOICE for parents to make.@Alyssa_Milano https://t.co/712inu8Mey — Ted Cruz (@tedcruz) November 9, 2021

A komentátor Tim Young celou diskusi o očkování žluté plyšové postavy utnul krátkým vzkazem. „Vždyť jsi jen za*raná loutka,“ vpálil fiktivní postavě v reakci na příspěvek, že se nechala očkovat.

You're a fucking puppet. — Tim Young (@TimRunsHisMouth) November 7, 2021

