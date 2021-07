Očkování, jak o tom vůbec někdo může přemýšlet? Známá tvář z TV to natřela hlupákům

Herec a moderátor Maroš Kramár, který je divákům dobře znám z obrazovek i divadelních hledišť v Česku i na Slovensku, v rozhovoru pro Lidové noviny prozradil, že při nabídce nechat se očkovat, neotálel ani chvíli, a to i přesto, že měl v době vakcinace stále protilátky z loňského prodělání covidu-19. „Potřebuju být svobodný, abych mohl dělat, co chci. Nechápu lidi, kteří o tom vůbec přemýšlejí,“ vysvětlil jasně. Oceňuje, že se vše vrací „do starých kolejí“.

pro Lidové noviny řekl, že je moc rád za to, že se vše začíná vracet „do starých kolejí". „Kvůli covidu se skoro rok a půl nehrálo divadlo, takže to bylo o hodně volnější. Ale teď už se věci vracejí do starých kolejí – a jsem za to moc rád," podotkl.

Očkování se Kramár nevyhýbá i přesto, že už covid-19 v minulém roce prodělal, jelikož, jak sám vysvětlil, „potřebuje být svobodný“. „Jistě, jsem očkován, potřebuju být svobodný, abych mohl dělat, co chci. Nechápu lidi, kteří o tom vůbec přemýšlejí. Když jsem jel s UNICEF do Mauretánie, tak jsem se taky musel nechat očkovat, tuším tři injekce. Já se injekcí strašně bojím, ale když je to zapotřebí, tak se nechám očkovat. Vůbec o tom nepřemýšlím, a jdu,“ uvedl.



Herec očkování podstoupil už v první polovině roku, načež se mohl už v květnu bez problémů vypravit k Jaderskému moři do Chorvatska. Protilátky sice měl, ale když se naskytla příležitost dostat na Slovensku očkování, neváhal, a díky tomu i nyní, půl roku od prodělání covidu-19, může bez problémů cestovat.

O samotné nákaze koronavirem pak pro server Nový čas zmínil, že si během karantény „pěkně odpočinul doma“. „Už jsem měl covid, překonal jsem ho a doma jsem si pěkně odpočinul,“ řekl serveru Nový čas o prodělání onemocnění během loňského prosince.



Některé zprávy šířící se o očkování na sociálních sítích přestává chápat. „Je to dneska taková zvláštní doba. Čím jsem starší, tím míň rozumím tomu, jak někteří lidé přemýšlejí,“ podotkl s tím, že díky sociálním sítím někteří dávají veřejně najevo názory, které by běžně na veřejnosti nesdělovali. „Dokud (sociální sítě) nebyly, tak jste nic nevěděli. Protože se na vás každý usmíval, zatímco na sítích se lidé otvírají. S humorem se říká: Dokud nebyly sociální sítě, jenom tvá vlastní rodina věděla, že jsi hloupej,“ pronesl v nadsázce k některým příspěvkům, které se občas na sociálních sítích šíří.

Vadí mu, že se podobné příspěvky šíří i pod články v diskusích v médiích, přičemž se urážlivá tvrzení týkají občas i jeho. „Noviny by měly být zodpovědné za to, že tam dávají platformu pro urážky a lži,“ myslí si o internetových diskusích. K tomu, co se herec či moderátor úspěšného pořadu „Zázraky přírody“ o sobě občas dočte, dodal, že lidé, kteří šíří vědomě lži, by podle něj měli být za své výplody zodpovědní a případně i stíhaní.

