Očkování – zádrhel. Vakcínu nedostane ten, kdo ji dostat má, říká profesor Beran

Do nynějška máme tři miliony aplikovaných vakcín a od pondělí otevřenou registraci pro 55leté. Proočkovanost v Česku roste. Vedle toho se ale velké pražské nemocnice uzavírají pro očkování veřejnosti. Vakcínu tam dostanou jen pacienti, ostatní mají zamířit do velkokapacitních center. Na otázky kolem očkování odpovídal v pořadu 360° Pavlíny Wolfové na CNN Prima News epidemiolog Jiří Beran.

Beran úvodem celou situaci zhodnotil. „Na první pohled to vypadá velmi dobře, protože máme vysokou proočkovanost osob starších 80 let, kolem 73 % těchto osob už dostalo první dávku vakcíny. Mezi osobami staršími 70 let, čili 70-80 let je to necelých 70 % a u osob 65-69 let je to 45 %. Ale s největší pravděpodobností nejsou očkovány ty správné osoby, protože do doby, než jsme zahájili očkování, což bylo v prosinci, nám z každých 10 zemřelých osob umíralo 9,2 osoby starších 65 let. Po čtyřech měsících očkování a velkém zásahu do této populace nám stále umírá z 10 lidí 9 starších 65 let," sdělil Beran.

Proč to tak je? „Já si myslím, že to souvisí s tím, že většina těch lidí, kteří mají závažné chronické onemocnění, se chtěla očkovat u svých praktických lékařů, nicméně praktičtí lékaři z důvodů distribuce a uchovávání chladového řetězce u vakcín, pracují jenom s vakcínami, které mohou být uloženy při běžné chladničkové teplotě od 2 do 8 stupňů Celsia. A těchto očkovacích látek je samozřejmě podstatně méně než těch očkovacích látek, které můžeme aplikovat ve velkých očkovacích centrech při těch hluboko zamražených teplotách. Čili to je zásadní problém,“ podotkl Beran.

„V celém systému je nesmírně komplikované přenést člověka, který je zaregistrován u svého praktického lékaře, na očkování do nějakého velkokapacitního očkovacího centra. Na druhou stranu šance na to, že očkovací látky pro tyto osoby a pro praktické lékaře budou v dohlednu v dostatečném množství, aby mohli být třeba v řádu dvou tří týdnů proočkováni tou první dávkou vakcíny, je zcela iluzorní. Čili je potřeba tuto situaci nějakým způsobem vyřešit ve spolupráci mezi centrálním řídícím týmem a mezi praktickými lékaři, protože nám jde o to, aby ti lidé, kteří jsou u těch praktických lékařů a kteří tam jsou především z toho důvodu, že svým praktickým lékařům věří, a protože mají celou řadu chronických onemocnění, tak aby byli co nejdřív oočkováni,“ poznamenal dále Beran.

On sám by se dle svých slov přikláněl k tomu, aby se strategie zaměřila na to, aby se očkovací látky pokud možno dodaly v co největším množství pro praktické lékaře. „Nejde jenom o tu vakcínu dvojdávkovou, ale stejně tak o tu jednodávkovou vektorovou vakcínu. Obě dvě vakcíny jsou vysoce účinné a jsou naprostým bezpečím pro ty lidi v tom smyslu, že jsou schopny zabránit hospitalizacím a úmrtím. Čili čím dříve ti lidé dostanou jednu dávku této očkovací látky a přečkají prvních 14 dní, tak mají ve své podstatě vyhráno. Čili já osobně bych, pokud bych mohl doporučit, pak bych doporučoval neprovádět přeregistraci těchto lidí a pokusit se získat co nejvíce očkovacích látek, které budou distribuovány mezi praktické lékaře,“ dodal profesor Beran.

