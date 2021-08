Očkovat se? Nevím proč, řekl Okamura na jarmarku SPD. Lidé si odnesli plné tašky jídla

reklama

Avizoval, že i hrát bude česká hudba, která k jarmarkům patří. Lidé poslouchali u pódia lídry, další nakupovali ve stáncích, jiní se posadili ke stolkům a dali si pivo „Jsem z Prostějova. Dovolte mi, abych na pódium pozval jednoho Olomoučáka, Pavla Jelínka, který je dvojkou na kandidátce v Olomouckém kraji,“ uvítal dalšího kandidáta Radim Fiala a pak přišel i kandidát na třetím místě, Dan Chromec z Přerova. Všichni byli vítáni potleskem. Fiala také pozval fanoušky na nové pivo Espéďácký speciál 2021 prodávaný za patnáct korun nebo klobásu za dvacet korun.

Pak už vystoupil i předseda SPD Tomio Okamura, který by se měl osobně účastnit všech plánovaných jarmarků. Nejdřív Okamura reagoval na jednoho z občanů, který přišel k pódiu a ujišťoval, že bude volit SPD. „Dobřééé!“ reagovali lidé z davu.

Tomio Okamura kandiduje jako lídr v Moravskoslezském kraji. „Já se přidávám k našim kandidátům, jsem rád, že jste přišli. Jsem kandidátem za Moravu. Po mamince jsem Moravák. Tak se cítím. Hlas nás, kteří máme moravskou krev, musí být v Praze slyšet,“ připomenul. Pak nechal pustit videoklip hymny SPD, kterou nazpíval Petr Kolář. „V kostce vyjadřuje, jak chceme, aby vypadala Česká republika,“ popsal.

Už žádný lockdown, očkování dobrovolné

Okamura pak upozornil, že má SPD dobré vyhlídky. Pak řekl jasně. „Už žádný lockdown, chceme návrat k normálnímu životu. Ne povinnému covid očkování, chceme uznávání protilátek. Chceme děti do škol bez omezení, podmínek, testování a bez roušek ve školách.“ A následovaly bouřlivé ovace. „Když jsem byl v televizní debatě s vicepremiérem za hnutí ANO Havlíčkem, který řekl, že uvažují jako krajní řešení o tom, že by neumožnili chodit do práce lidem, kteří nejsou očkovaní, okamžitě jsem se ohradil. Já jsem zrovna ten, kdo očkován není. Mám protilátky. Absolutně nevím, proč bych se měl nechat očkovat,“ vysvětloval Okamura. Jemu osobně lékařka očkování nedoporučila právě kvůli protilátkám. „My jako SPD, byli jsme jediná strana, která hlasovala proti pandemickému zákonu,“ podotkl. Kvůli protiprávním opatřením hrozí podle něj miliardové soudy. I proto prosazuje přímou hmotnou odpovědnost politiků. Upozornil, že není proti očkování, jen žádá dobrovolnost, vždyť svobodu má SPD i v názvu. „Nepoklekneme. Neustoupíme, nezradíme vás,“ slíbil.

„Říjnové volby rozhodnou o tom, zda příští čtyři roky tady budou vládnout Piráti a další promigrantské a probruselské strany,“ bouřil Okamura a dále uvedl, že cílem těchto stran je likvidace české svrchovanosti a koruny. Lidé z davu reagovali: „Nechceme!“

Dál pak předseda SPD varoval před likvidací svobod.

Covidová diktatura a zdraží auta. To se nedoplatíme!

„Covidová diktatura je něco daleko horšího a nebezpečnějšího než covid. Na virózy máme léky a umíme je většinou dobře léčit. Vyléčit aroganci moci, která touží lidem diktovat a nasazovat jim náhubky obrazně i doslova, je extrémně těžké. Fakticky za to platí jen demokracie,“ uvedl. Zdůraznil, že SPD jako jediná strana prosazuje referendum, aby občané mohli kdykoli vyjádřit názor. „Potřebujeme, aby SPD posílilo, aby bez nás nešla sestavit vláda. Jsme od toho krůček. Je důležité, aby všichni, kdo jsou nespokojení, souhlasí s našim programem, přišli k volbám. Vemte rodinu, přátele, mluvte o tom v zaměstnání, nebo si budeme čtyři roky zase rvát vlasy, že je to jinak, než jsme chtěli,“ varoval.

Podle Okamury musí být občanem politik odvolatelný. „Dokud občan nebude moci zamávat s politikem, budou politici mávat s lidmi. Jak s kusem hadru,“ varoval. Každý den je podle něj vidět, jak bolestně nám chybí právo rozhodovat o vlastní zemi. Podle Okamury má SPD možnost být jazýčkem na vahách při sestavování vlády, ostatní vlastenecké strany mají podle něj málo šancí se do Poslanecké sněmovny dostat.

Okamura dál vysvětloval program SPD, hovořil o tom, že požadují referendum o vystoupení z Evropské unie. „Chtějí zakázat auta se spalovacími motory od roku 2035. To budete bez aut! Tak se zdraží auta, protože na elektromobil nebude mít každý! To se nedoplatíme! Zdraží energie,“ bouřil před davem. Tomu chce SPD zabránit. A opět následoval potlesk.

Fotogalerie: - Český jarmark na Hané



Celý program sledovala také seniorka Libuše Čagánková, která přijela z Bruntálska. Na jarmarku si nakoupila brambory nebo mrkev a na místě si posvačila klobásku. Z cen byla nadšená. „Výborné, ani ne třetinové. Všem těm lídrům přeji zdraví, a aby se nenechali odstrčit. Mají šanci. Jsem z Bruntálska. Hodně lidí je pro SPD,“ vzkázala. O tom, že by jako seniorka měla vlastně volit hnutí ANO, nechtěla ani slyšet. „Ne ne! Já si přeju, ať se nám všem splní i to, abychom měli referendum,“ odkázala na program SPD. Samotný průběh jarmarku si pochvalovala. „Hlavně ať SPD vyhraje, protože republika jde ke dnu. Je strašné, co s námi dělají. Podporují nepřizpůsobivé, a pracující je na posledním místě,“ dodala.

Někteří připustili, že se o politiku začali zajímat až v poslední době. „Program už znám, SPD sledujeme hodně na sociálních sítích i v televizi. Dřív jsem se o politiku nezajímala. To, co se děje, mě ale nenechává klidnou. SPD je jiná strana, která chce něco pro lidi dělat,“ věří paní Irena, která přišla na jarmark s desetiletým synem. I to, že nemohl v minulých měsících chodit do školy, vidí jako zásadní problém. Navíc: „Vadí mi, že se tu rozkrádá Česká republika, a nic se s tím nedělá. Vadí mi, že peníze, které by měli dostávat slušní pracující, rozdávají někomu, kdo nedělá nic. To jsou věci, které mi strašně vadí.“ Případné vlády Pirátů nebo koalice SPOLU se obává. „To vůbec. Mně se nelíbí u Pirátské strany jejich promigrační politika. Jistě že je mi lidí z muslimských zemí líto, těch, kteří to nezavinili… Chápu, že potřebují někde utéct. Problém ale je, že nejsou schopní žít v evropské kultuře. Toho se strašně bojím. Nepřeju si to,“ uzavřela paní Irena.

Návštěvníci jarmarku často odcházeli s plnými taškami. Pro lepší náladu pak po proslovech politiků hrála kapela známé české písničky.

