Očkovat se dám za těchto podmínek. Známý právník odhalil

Někdejší hradní právník Pavel Hasenkopf prozradil, kdy se nechá očkovat.

„Až mi někdo rozumně vysvětlí, proč očkovaní žádné testy nepotřebují, i když virus přenášejí stejně intenzivně, jako neočkování, a nemají dokonce ani nárok zůstat v karanténě, i když mají nemocného v domácnosti, a proč v nemocnicích leží třetina očkovaných, ačkoli ještě 18. 3. je ministr zdravotnictví výslovně veřejně ujistil, že jim, očkovaným, těžký průběh nehrozí, pak o tom očkování začnu uvažovat,“ prozradil na sociální síti Facebook.

Uvítal by prý také, kdyby ze svého postu zmizela stávající hlavní hygienička Pavla Svrčinová, která podle jeho názoru využívá v očkovací kampani vydírání. Bylo by to přiznání, že vydírání a arogance do veřejné správy nepatří, myslí si právník. A navíc by to z jeho pohledu pomohlo očkovací kampani.

„Na rezignaci paní Svrčinové netrvám, ale byl by to takový milý bonus. Jsem si jist, že proočkovací kampani by to velmi prospělo. Bylo by to přiznání, že vydírání a arogance do veřejné správy nepatří,“ napsal právník.

