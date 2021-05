Od Bidena moc nečekám, Trump probudil část EU, věří Vondra

reklama

„Přistupuji k tomu velmi realisticky, nemám od Joea Bidena žádné veliké očekávání. Také si myslím, že on v řadách demokratů je to už takový poslední mohykán tohohle tradičního euroatlantického nastavení, až tam po něm přijdou v Demokratické straně další, tak to budeme teprve koukat. A z druhé strany, já jsem se nikterak neděsil Donalda Trumpa a souhlasím naprosto s tím, že on díky tomu svému trošku nekompromisnímu handlířskému pojetí aspoň přispěl k tomu, že část – nikoliv celá – ale část EU se probudila a některé členské státy začaly více přispívat na obranu. A to je podle mého soudu jediné řešení, jak udržet tu atlantickou vazbu trvalejšího charakteru, protože pokud budou mít Američané dlouhoběji pocit, že na tom prodělávají a že Evropané sice hezky mluví, ale vlastně nic konkrétního v tomto směru nečiní, tak máme opravdu vážný problém. A tady faktem je, že s Evropou dokáže spíš otřást jakoby nějaká hrozba nebo i výstraha nežli to krasořečnění,“ sdělil Vondra se slovy, že evropský mainstream však miluje krasořečnění.

„A v tomto smyslu na Bidena vzhlížel, těšil se, má z jeho zvolení radost a snaží se nějakým způsobem jako i dokládat to zlepšení v těch transatlantických vztazích. Ale řekl bych, zatím, je to vlastně hlavně na úrovni buď té rétoriky, to znamená toho krasořečnění, nebo v rovině některých věcí, které nejsou spojeny s tou tradiční transatlantickou agendou v té bezpečnostní oblasti. Čili tam, kde my skutečně Američany potřebujeme, protože Evropa to sama nezvládá a my tady ve střední a východní Evropě přece jenom ty hrozby a rizika cítíme asi silněji než někde ve Španělsku či v Portugalsku,“ dodal Vondra.

„Evropané pak také velmi kvitují ten Bidenův obrat k zelené agendě. To si myslím, že tam je dneska souhra. Ale zase, to jsou sliby do roku 2050, 2060, ty se činí dobře, protože to je horizont, na který dohlédnou i nejmladší z vás. Ale z těch, kdo to jako politicky promotují, tak asi dneska málokdo, tedy v tom věku, kdo by to ještě mohl nějak ovlivnit,“ dodal Vondra.

„A pak je rovina obchodní, kde nějaké drobné vstřícné kroky se učinily, Američané a Evropané se dohodli na tom, že nebudou pokračovat v té válce, třeba pokud jde o letecký průmysl, ale že bychom se třeba vrátili skutečně k nějaké celostní transatlantické dohodě o investicích a obchodu, tak k tomu nedošlo a podle mého soudu a podle mnoha expertů ani nedojde," podotkl Vondra.

Europoslanec za ODS se následně vyjádřil i k podpoře Evropského parlamentu vůči závazku dvou procent na obranu. Jak se dívá na dosavadní postup Joea Bidena v této otázce? Donald Trump byl v tomto opravdu ostrý, po evropských státech chtěl, aby toto naplnily. „Myslím si, že to nyní bude tak, jak jsme u těch demokratů zvyklí. Oni jsou jako jemnější v tom slovníku, neříkají to takhle na rovinu. Ale v tom je možná skryt ten problém. Tím, že Donald Trump to velmi brutálně akcentoval, a podmiňoval tím jakoukoliv další kooperativu, od demokratů a Bidena nelze očekávat takový ten tvrdý slovník. To jasné, razantní podmiňování, tu kritiku otevřenou, když se sejdou někde na té nejvyšší úrovni, jak to předváděl Donald Trump, ale v tom je ten problém. Protože jak už jsem říkal, Evropané jsou schopni reagovat, když jim jako teče do bot, když s nimi někdo zatřese, a tehdy skutečně, řekněme, půlka zemí Severoatlantické aliance, těch evropských členů zareagovala, především samozřejmě ti, kdo cítí jako buď tu ohroženost víc, to znamená země ve středu i na východě, ale i mnohé silnější země, které mají nějakou tradici bezpečnostního angažování se. Jiné země, třeba Itálie, Španělsko, na to kašlaly, samozřejmě, to je třeba otevřeně pojmenovat. Specifický případ je Německo, který by na to ekonomickou sílu jistě mělo, z druhé strany si klade, a mnozí další si možná kladou otázky, jestli zrovna Německo má začít brojit dvakrát tolik,“ poznamenal Vondra.

Biden podle něj bude vládnout jen čtyři roky – vzhledem k jeho věku. „A tato éra bude rámována právě tím, že to třeba nebude tolik akcentováno, dokonce i jsem si všiml, že některý z jeho poradců uvedl, že ta dvě procenta nejsou úplně to nejdůležitější, možná se zřetelem k těm Němcům, právě. Ale tím bude dávat alibi, to my pak víme, jak to tady funguje i u nás, takového alibi se hned chytí zejména levice nebo sociální demokrati... tak to nemusíme dávat, radši to rozdejme lidem. To dilema – tanky nebo chleba se tady klasicky objeví – a tím si ovšem zaděláváme na dlouhodobý problém, protože o to silnější pak může přijít náraz ve Spojených státech,“ dodal Vondra.

