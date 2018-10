Od Jana Čulíka: Babiš a ODS patří k sobě, jsou to ti nejpřirozenější partneři

Podle autora serveru Blisty.cz Borise Cveka ANO ve volbách 2013 uspělo díky tomu, že šlo do boje proti tradičním politikům a s protikorupční rétorikou. Podobnou strategii si v dalších volbách v roce 2017 osvojili poněkud autentičtěji také Piráti.

ANO zastávalo boj proti šedé ekonomice, chtělo více regulace a více rozdávání, ODS naproti tomu nikoli. Jasným příkladem byl pak střet mezi ANO a pravicí o EET. Tento rys je ale již dávno zapomenutý. Naopak sbližování je možné pozorovat ve vztahu k EU a V4, ale i na úrovni „přístupu k východní podobě kapitalismu jako takové (např. zemědělské dotace, které mají být původně určeny malým zemědělcům, u nás tečou do Agrofertu, o Čapím hnízdě nemluvě),“ uvádí a odkazuje k výborným výsledkům ANO v Ostravě, kde se volební čísla zvedla téměř o 11 % na 32,72 %, mírný vzestup pak zaznamenalo i Brno. Volby hnutí opět vyhrálo, a to i přestože v obou městech mělo hnutí ANO své primátory po celé předchozí čtyři roky. „Primátoři Macura a Vokřál jsou ještě zbytky staré liberální tváře hnutí, dělali si ve svých městech svou politiku, která byla nezávislá na centru, nespojovala se s Babišovým agresivním pokusem o proměnu hnutí, které stálo na protikorupční agendě, v hnutí tupě populistické a xenofobní,“ hodnotí server Blisty.cz.

Problém pak autor Britských listů spatřuje v tom, že oba primátoři nemohou Babiše nahradit, a to kvůli tomu, že ANO není „normální politická strana“. „A čím více se Babiš bude cítit ohrožen vlastní neschopností a možností politického pádu, tím – podobně jako ČSSD – bude více sázet na myšlení putyky čtvrté cenové,“ predikuje a odkazuje k dalším takovým politikům, poukazuje například na Ratha, Paroubka a Jakla a na to, jak dopadli. „Obrat v celostátní politice by mohl nastat v okamžiku, kdy se objeví silný celostátní soupeř. Za současné situace by po této šanci měli jít velmi tvrdě Piráti,“ myslí si s tím, že by měli poukazovat, jak se ANO paktuje s ODS.

Pro ČSSD pak vidí nejlepší variantu v tom stát v opozici proti ANO – ODS. Podle autora by případná vládní spolupráce ANO s ODS totiž obě strany zdiskreditovala. „Jednak by Babišovi neumožňovala tak štědře rozdávat a lovit bývalý levicový elektorát a nakonec by také byla tím nejlepším možným terčem pro tvrdou kritiku z levicových pozic,“ uvádí autor a připomíná Nečasovu vládu, kde byla ČSSD suverénně nejsilnější stranou.

Celá zpráva zde.

Autor Britských listů současně připouští, že spolupráce po volbách 2017 mezi ODS a ANO byla nereálná, a to kvůli silnému odporu ODS. Další možnost pro případnou spolupráci podle něho může nastat v případě vládní krize a odchodu ČSSD z vlády. Riziko pak ale vidí v předčasných volbách, které by podle autora vedly k pádu ČSSD pod 5 %. „Na druhou stranu každý další rok i měsíc ve společné vládě s ANO je pro ČSSD v dlouhodobé perspektivě ještě destruktivnější než případný pád pod 5 % ve sněmovních volbách,“ zamýšlí se autor a přibližuje, že na Západě ve velkých městech vládne levice. Naopak v postkomunistickém světě se podle něho levice téměř vypařila. „Ztratila progresivní, liberální agendu, rozpadla se v ideově zcela impotentní mafiánské sítě. Vidíme, jak se u nás – proti ‚pražské kavárně‘ – snažila tato podivná struktura zabetonovat právě na venkově,“ vysvětluje a dodává, že právě venkov poslal Haška i Škromacha pryč z politiky.

Vztahuje to do kontextu letošních komunálních voleb. Výsledky pro ČSSD na venkově nejsou ani trochu přívětivé. Podle autora tak sociální demokracie má nyní dvě možnosti, snažit se také ovládnout velká města a z nich následně šířit svoji progresivní agendu, nebo zaniknout. „ČSSD už ovšem dávno žádnou progresivní agendu nemá. Mentálně je na úrovni fašistických mudrlantů ze čtvrté cenové. Tak moc se zhlédla ve své iluzi ‚venkova‘,“ kontruje současně autor a připomíná, že skutečný venkov není tak fašistický, jak by si sociální demokracie možná přála. „Bazének, žranice s pomlouváním Pražáků, myslivci na hranicích… Nic z toho nezabírá. Jak by asi dopadli socialisté v Rakousku nebo Německu, kdyby svou prezentaci rozehráli takto? Skončili by,“ varuje.

Otázkou pak podle autora zůstává, zda ČSSD je na takové ovládnutí velkých měst personálně vybavená. „Ani toho superlidového motorkáře a boxera, slavjanofila Foldynu lidi nezvolili, ačkoli byl místopředsedou ČSSD,“ komentuje výsledky voleb. Podle něj ČSSD nemá už „mentální potenci ani na dobytí venkova“. Podle něj ve straně nelze nalézt progresivního lídra, který by mohl předstoupit před moderní voliče. „Levice byla vždycky stranou pokroku, budoucnosti, mládí, vize, vědy, boje proti tmářství a předsudkům. ČSSD je oproti tomu starou, dementní, xenofobní stranou,“ uzavírá a odkazuje k písni Karla Kryla a „Písni o žrádle“, která podle něho výstižně popisuje zbytkovou inteligenci ČSSD.

Psali jsme: Pavel Novotný, vítěz voleb: Budu starosta, lůzo. Venkovan si představuje sex s Babišem. Vím, jak to s Andrejem dopadne. 10 tisíc uprchlíků Praha vstřebá Foldyna otáčí: Svůj odchod ještě zvážím Okamura (SPD): Komunální volby nám ukázaly, že nesmíme usínat na vavřínech Poche poškozuje ČSSD. Skončete už tu trapnost, žádá právník Koudelka

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: sla