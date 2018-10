Foldyna otáčí: Svůj odchod ještě zvážím

Zeman prohlásil, že odchod nechápe jako přijetí odpovědnosti za volební výsledky, ale zbabělost. Rozhodnout by se mohl Foldyna během tohoto týdne.

Foldyna o víkendu řekl, že rezignuje na všechny stranické funkce a bude řadovým členem ČSSD. „Lidi z celé republiky mi píšou, abych nerezignoval. Od večera mám plný e-mail. Tak já nevím, co s tím udělat, abych byl upřímný,“ uvedl. Definitivní rozhodnutí by mohl učinit během tohoto týdne, ale slovo by mohli mít i krajští představitelé strany příští pondělí na zasedání výkonného výboru.

Sociální demokraté se nedostali do městských zastupitelstev v Praze, Hradci Králové, Ústí nad Labem či ve Zlíně. Pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do zastupitelstva nepřekročili ani v Karlových Varech, Českých Budějovicích, Liberci a některých okresních městech. Sám Foldyna kandidoval v Děčíně, kde ČSSD získala jediný mandát.

Zeman serveru Blesk.cz k Foldynově úmyslu řekl, že jde o zbabělost. „Mojí povinností, pokud jsem byl na sjezdu zvolen, je vydržet, utřít si slzu z oka a dřít na sobě a pracovat,“ prohlásil Zeman. Foldyna nicméně zbabělost odmítá. „Já nikdy neutíkám ze zbabělosti, já jsem nasranej. Teď to vyhodnocuji, všechna pro a proti,“ řekl.

Komunální volby v Děčíně vyhrálo ANO následované Volbou pro Děčín a uskupením Náš Děčín. Do zastupitelstva se dostanou ještě Piráti, Změna pro Děčín, ODS a KSČM, ČSSD a SPD budou mít po jednom mandátu, přitom před čtyřmi lety ČSSD ve volbách získala šest mandátů. Nyní bude mít jako zastupitele jen populárního strážníka Václava Němečka.

Foldyna se stal místopředsedou ČSSD letos v dubnu v rámci obměny vedení, která nastala po neúspěchu socialistů v loňských volbách do Sněmovny. Stranu čeká příští víkend jednání ústředního výboru, který je podle stanov oprávněn vyslovit nedůvěru členům vedení. Ti budou však i bez toho obhajovat své posty na březnovém sjezdu.

Foldyna byl dlouholetým děčínským zastupitelem a od roku 2016 působí jako náměstek ústeckého hejtmana. V Poslanecké sněmovně je od roku 2010. V sociální demokracii patřil mezi kritiky předchozího vedení tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) a má blízko k Zemanovi. Letos v květnu se dostal do sporu s některými straníky kvůli hádce s lidmi, kteří v Praze protestovali proti ruskému nacionalistickému motorkářskému klubu Noční vlci.

