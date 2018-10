Pavel Novotný, vítěz voleb: Budu starosta, lůzo. Venkovan si představuje sex s Babišem. Vím, jak to s Andrejem dopadne. 10 tisíc uprchlíků Praha vstřebá

Tak tedy, pane zastupiteli, vítězi voleb, blahopřejeme. Dohodnete se nakonec vy a vaše sestra s těmi Zelenými a vy budete starosta Řeporyjí?

Posledních osm let jsem byl v Řeporyjích opozičním zastupitelem v bloku právě se Zelenými. Letos tu uspěli v koalici s Piráty a před pár hodinami jsme tu podepsali ještě se zvoleným zástupcem ANO koaliční smlouvu. ODS tu v posledním volebním období měla jedno křeslo, a teď tu bude mít starostu. Kdo jím bude, se neodvažuji čtenářům PL vyjevit, oni mají nicotné rozlišovací schopnosti a začali by v diskusi pod článkem urážet můj řeporyjský elektorát, který je ve skutečnosti chytrý, stejně jako je chytrý Pavel Novotný, ale to bychom se dostali do reálného, racionálního světa a váš čtenář by neměl šanci porozumět. Víte, oni tam potom píší třeba věci jako: „Jak si takového blba mohli zvolit? Musí to být blbci“; a mně je jich při pročítání líto, protože nemají tušení, že blbci jsou oni. Já mám obecně problém vám odpovídat na cokoli, protože člověk se musí pořád soustředit na to, že zatímco vy jste normální člověk, který ví co a pro koho píše, tak ti příjemci jsou všichni nějak omezení či handicapovaní a nerozumí věcem, o kterých mluvím, či jim připadají logicky absurdní. Já jim nemůžu říct, ano, budu starosta Řeporyjí, nejsou na to vybavení, což už teď můžete vidět v diskusi pod článkem. Nemluvme o Řeporyjích. Já nechci, aby si je plebs v diskusích na PL bral do pusy, Řeporyje si to nezaslouží.

Ale tak, že jste to vy, pane redaktore, ano, za dva týdny se stanu starostou městské části Praha-Řeporyje.

To už asi nenapíšete tu knihu o Marku Vítovi a Kristelová s Řepkou si taky oddechnou, že?

Knihu o Markovi určitě dopíšu, jen o něm dotočím ten dokumentární seriál, který právě vzniká pro nejmenovanou televizi, a skončí mi mandát. Co se slečny Blažkové a pana Řepky týče, ti si určitě neoddechnou, já je mám delší dobu na salámu, ale smějí se jim až miliony čtenářů bulváru. Ti mě nepotřebují. Ti potřebují... Ta první psychiatra a ten druhý zbavit se té první. Nejsou podstatní. Marek Vít podstatný je, jedná se o jednoho z nejlepších sólo podvodníků v dějinách naší kriminalistiky a je na svobodě. Nepřestanu nikdy veřejně před ním varovat a věnovat se publikaci o jeho osobě. Je to nesmírně důležité za cenu jakýchkoli osobních obětí. Budu mít teď strašně práce na úřadě, ale to neznamená, že se práce na fenoménu Vít vzdám. To udělám, až se tento prominentní, elitní policejní informátor dostane konečně do vězení.

Volby v Praze vyhrála ODS, Babiš je projel. Rozdal na sídlištích málo jídla? Byl Petr Stuchlík špatná volba? Nebo, jak se říká, lidi nedokázali zapomenout na Krnáčovou? Ale ani ODS nevyhrála tak zázračně. Nevadí vám jako ódéesákovi silný výsledek Pirátů nebo hipsterů z Pro Prahu?

Babiš rozdal na sídlištích jídla dost, ale Praha není venkov. Tady volí Babiše jen senioři, kteří se opravdu díky čtyřem stovkám k důchodu a levnému jízdnému domnívají, že pan Babiš na ně myslí.

A zase, nechci to blíže vysvětlovat. Váš čtenář nikdy neporozumí tomu, že SPD v Praze nebude mít jediného zastupitele na „magoši“ a Babišovi tu pšenka moc nekvete prostě proto, že tady jsou lidé o trochu rozumnější. Babiš už nikdy nebude mít v Praze více hlasů než letos. Dobře už bylo. Stuchlík nebyl špatný kandidát a kampaň Marka Prchala a spol. byla opět vynikající. Ale voliči v Praze už to prostě Babišovi moc nežerou. Ponaučili se, což se většině Babišovo voličům nikdy nestane, protože jsou příliš naivní. Pro Pražáka je důležité, jak fatální byla Krnáčové éra. Mimopražský volič Andreje Babiše je ale jiný. Toho nezajímá, co udělal Babiš špatně, či co na něj zase prasklo. On si představuje sex s Babišem, či Babiše, po kterém všichni jdou, je obětí špičkového marketingu a mistrů PR. Tito voliči nečtou knihy Jardy Kmenty, nesledují zpravodajství České televize. Proto v jejich lokalitě ANO uspěje. V Praze ne. K vaší poslední otázce jen řeknu, že ODS zaznamenala krásný výsledek a silný výsledek Pirátů mi nevadí, já mám Piráty celkem rád, ale tajím to. Na Čižinském mi vadí, že v předvolební debatě na iDnes neuměl na slepé mapě Prahy najít Řeporyje a také to, že je to ve skutečnosti přetvařující se intrikán, což ale poznají jen skuteční mistři.

Mě na výsledku v Praze mrzí, že primátorem nebude Bohuslav Svoboda, který by byl primátorem nejlepším. Ale to jsme zase někde, kde se váš čtenář neorientuje, ten rozumí tak maximálně spojení „primátor za Zemanovce“, či „primátor za SPD“, všichni ostatní primátoři všech stran jim připadají podezřelí. Vy se smějete, ale ono je to hrozně smutné, když někdo volí v komunálních volbách lídra zdejší kandidátky SPD, protože ten by se mu líbil jako starosta/primátor, zatímco volený nebožák se nikdy stát vítězem voleb nemůže, protože to by museli volit jen autisté, a tolik jich není. Pojďme se, prosím, také už nebavit o ODS. Je to příliš prestižní značka a takové značky hloupou lůzu jen dráždí, namísto aby je inspirovaly. Čtenář tohoto textu si chce povídat o hře Okamurův domeček či o programu Primy Love, to jsou jeho témata, kdepak s ním na skvělý výsledek ODS v Praze.

Jen tak mimochodem, delší dobu jsme spolu hovořili... Zelení navrhovali před volbami ubytovat v Praze nějaké uprchlíky. Už je po volbách, tak řekněte... Podpořil byste to? A poslankyně Šojdrová zase propagovala přijetí 50 sirotků do Česka. Jak vnímáte vlnu odporu, která se Českem proti tomu prohnala, včetně odmítnutí ze strany Andreje Babiše?

Moji koaliční přátelé z řeporyjských Zelených byli na PR oddělení strany za ty uprchlíky pěkně vytočení. Strašná chyba. Poškodilo nebo mohlo to poškodit právě místní organizace, které si to nezaslouží. Nápad přijmout nějaké množství uprchlíků totiž přijde v pořádku jen inteligenci, a protože většina lidí jsou blbci, mohlo je to od volby Zelených odradit. A zdali bych to podpořil? Samozřejmě, pět deset tisíc uprchlíků by Praha bez problémů vstřebala, ale vyprávějte to občanům státu, který se bojí padesáti sirotků. Já s uprchlíky a sirotky soucítím, ale to už jsem zase řekl větu, které váš čtenář nemůže nikdy rozumět. On neví, co je soucit s uprchlíkem, zná „zhnusení nad čmoudem“ a „udělání se nad plakátem Ortela“. Mně uprchlíci nevadí. Já rozumím, že někdo odněkud prchá, či jde za lepším; nejsem xenofobní, fake news a Tomia hltající čtenář Parlamentních novin. Nepřijetí těch sirotků byla ubohost, ale Babišovi to nevyčítám. On si nemůže dovolit ty uprchlíky přijmout, stejně jako nikdy nemůže přiznat, že respektuje Merkelovou, jeho volič by se šel zabít.

Každý, komu vadí představa šestnáctiletého syrského sirotka se zlatým ajfounem coby uprchlíka přijatého Českou republikou, je opovrženíhodný chudák. Hrdý stát se syrských

sirotků bát nemusí. A než se zeptá někdo dole v diskusi, ano, vzal bych si čtyři domů.

Andrej Babiš je silný mimo Prahu. Což ukázaly jak volby, tak průzkumy veřejného mínění. Jak zastavit vlnu sympatií, které Babiš vzbuzuje na venkově? Ruku na srdce, například důchodcům se nežije dobře a on jim přidal důchody a zavedl slevu na jízdném. Jak tomuto konkurovat? A jak konkurovat příběhu chytrého pána, který zařídí, že se lidé budou mít dobře, a navíc sem nepustí žádné migranty?

S tím venkovem je to těžké. Ten bude volit Babiše nejdéle. Já vám to zkusím vysvětlit co nejjednodušeji, aby tomu rozuměl i venkov. Oni si totiž venkované, senioři, či kombinace obojího myslí, že Andrej na ně myslí. Doteď na ně nikdo nemyslel, až Andrej. Jsou obětí dokonalého marketingového projektu, který nemají šanci prohlédnout. Babiš je sakra chytrý a schopný chlap, který se obklopil těmi nejlepšími píáristy v zemi; a v souboji s těmi je volič ANO bez šance. Ale pořád se nic neděje, dokud nevolíte Okamuru, jste ještě pořád lidská bytost, jen ošálená. Konkurovat se Babišovi skoro nedá, je na to příliš bohatý a charismatický. Ještě dva tři roky to budeme muset vydržet, po příštích parlamentních volbách už bude ANO okrajovým politickým subjektem.

A k vaší poslední otázce. Podívejte, oni mu skutečně věří, že se s ním budou mít lépe a nepustí sem žádné migranty. To první je chiméra a to druhé očividný nesmysl, žádní migranti sem nemíří, není třeba je sem nepouštět. Neexistují, nechtějí sem, nepředstavují hrozbu, ale to už zase zapomínám, kterému médiu odpovídám.

Dokáže Babiš zničit ČSSD, komunisty nebo Okamuru tak, že ovládne všechno od středu doleva a nakonec k němu přijdou i nacionalističtí voliči? To by se taky mohlo stát, že sen vašeho předsedy Fialy, že po příštích parlamentních volbách bude ODS sestavovat vládu, se nenaplní... Protože Babiš ovládne vše. Anebo skončí jako ten Mečiar, tedy silný vítěz, který nemá jít s kým do vlády? Co tuhle zemi čeká?

Babiš už silnější nebude. Okamura je nezničitelný, protože i naprostá hovada a duševně choří mají právo na svého favorita, a druhý takový není. Sen našeho předsedy Fialy, že bude předsedou vlády je namístě. Pan profesor bude předsedou vlády s jistotou, o tom se vůbec nehodlám bavit. Kdo jiný by jím měl být? ODS má své vrcholy před sebou, ANO již za sebou. Babiš vše neovládne, už vše ovládl, a teď půjde plíživě coby politická značka dolů. Jako Mečiar neskončí, Babiš se po neúspěšné kandidatuře na prezidenta v roce 2022 stáhne úplně a bude z něj takový miliardář kverulant.

Co tuhle zemi čeká?Jen další blahobyt. Žijeme si tu jak prasata v žitě, dostupná zdravotní péče, pitná voda, nestřílí tu novináře, nejsou tu zemětřesení, války, je tu vymahatelné právo a nejde tu ani umřít hlady, ani umrznout, pokud nejste idiot... To jsou podmínky, které 95 procent obyvatel světa nemá. Čeká nás další blahobyt, nota bene, když jde tak nahoru ODS.

Máte radost z toho, že „socani“ a komunisti dopadli, jak dopadli? Vždyť jsou to vaši třídní nepřátelé.

Z propadu komunistů mám nezřízenou radost, přeji této partaji jen to nejhorší. Mimochodem, všiml jste si, že Marta Semelová je čarodějnice? Nic proti, ale nevím, zda je vhodné, aby takoví lidé kandidovali do voleb na čele kandidátek. Čarodějnice kandidující za zločineckou stranu – jak taková kandidátka má asi uspět? Za deset let budou komunisté už chránění tvorové, vymírají a mladí z toho ve dvaceti vyrostou. Socani jsou mi ukradení, a když už je vezmu na vědomí, je mi jich líto. Jsou mi ukradení, akorát když vidím Honzu Hamáčka, občas si nad ním chvilku popláču, cítím k němu soucit.

Když se bavíme o Tomio Okamurovi a SPD, kterou tak „zbožňujete“. Jak hodnotíte její výsledek v komunálu i Senátu? Znáte vy osobně někoho, kdo Okamuru volil?

Osobně voliče Okamury neznám, protože nechodím často mezi retardované, což si vyčítám. I když počkejte, jistěže možná nějakého voliče Okamury znám, ale nevím o něm, že jím je, protože to dotyčný jistě tají, a já tomu studu rozumím. Projevování sympatií k SPD je projevem mimořádné naivity a chabého intelektu, takové lidi já ve svém okolí povětšinou nemám, nejsem-li nějakým nedorozuměním v blízkosti fanoušků Sparty, či posluchačů skupiny Ortel. Co se Senátu týče, tam nechápu, proč staví SPD kandidáty. Senát je instituce, kam nemůže být kandidát SPD nikdy zvolen, je to statisticky vyloučené. Uvědomte si, že voliči SPD jsou lidé s opravdu významným duševním handicapem, je jich málo, prostě. Moje tříletá dcera je už tak zhruba rok na první dobrou schopná poznat, že pan Okamura je prospěchář a obchodník s rasismem a xenofobií, ale to pozná každé malé dítě. Je to neskutečně průhledné. Nepozná to jen zaostalý, retardovaný, či jinak postižený jedinec.

Folklorní téma našich rozmluv je prezident Zeman. Zatím se nezdá, že by došlo na vaši radu zbavit ho všech pravomocí, ať nemůže nic dělat. Rojí se spekulace, že se horší jeho zdraví, on sám se tomu směje. A posílá Romy do práce. Jak recenzovat Miloše Zemana posledních měsíců?

Duch vítězí nad hmotou stále více a více, je to smutný pohled. Stejně jako je smutné jeho hulvátství vůči novinářům, Romům... Prezident, který rozděluje, šíří nenávist a bludy. Nesnáším hulváty a nikdy bych si nepředstavoval, že si někoho takového mohou lidé zvolit za prezidenta. Recenzovat Zemana za posledních pár měsíců je jako recenzovat ho za posledních pár let – je to kreatura; ale polovina národa je ochotná zvolit si kreaturu za prezidenta, tedy nezbývá než to respektovat a doufat, že ta noční můra skončí dříve než za čtyři a půl roku. Pak bude prezidentem pan Fiala, pan Topolánek, nebo pan Kalousek, budeme přijímat hordy sirotků, nebudeme urážet Romy a muslimy a čtenáři Parlamentních listů nebudou mít dávno volební právo, no prostě svět bude zase v pořádku, pane redaktore.

autor: Jaroslav Polanský