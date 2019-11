Odbory a MŠMT se neshodnou v potřebě peněz na růst tarifů

Odbory požadují růst tarifů o deset procent. Podle nich by to stálo 8,7 miliardy korun, což by bylo 78 procent jedenáctimiliardové částky. Pokud by se učitelské tarify zvedly o devět procent, přišlo by to stát na 7,8 miliardy korun. To by bylo 71 procent z celkové sumy 11 miliard na navýšení. Plaga s tím ale nesouhlasí. Podle něj odboráři používají při výpočtech špatné počty učitelů a na požadovaný růst tarifů by bylo třeba víc peněz. Jeho výpočty dnes podpořil předseda Unie školských asociací ČR – CZESHA Jiří Zajíček. Ministerstvo podle něj počítá s tím, že učitelů v nadcházejícím období přibude.

Podle odborářů je chybou ministra, že nevyjednal na růst platů učitelů větší částku. Předseda školských odborů František Dobšík dnes připomněl, že jim politici slibovali patnáctiprocentní navýšení, které by vyšlo na 15,2 miliardy korun. Nakonec Plaga vyjednal nárůst rozpočtu na platy o 11,1 miliardy. Odboráři doufají v to, že se ještě podaří tuto sumu navýšit při schvalování rozpočtu ve Sněmovně.

Odbory dlouhodobě usilují o navýšení učitelských platů na 130 procent průměrné mzdy, chtěly toho docílit do roku 2020. V letošním prvním čtvrtletí učitelé brali v průměru 36 224 korun, tedy kolem 112 procent průměrné mzdy, která činila 32 466 korun. Odboráři poukazují na to, že platy rostou i v jiných částech veřejné správy a příjmy učitelů se od průměru vzdalují jen pomalu.

Růst tarifů o osm procent představuje přidání od 1 084 do 3 534 korun podle délky praxe a kvalifikace. Učitelé základních a středních škol by si měli polepšit od 2 290 do 2 986 korun. Při desetiprocentním přidání podle požadavku odborů by to bylo od 2 863 do 3 733 korun. Platy ostatních zaměstnanců ve veřejné správě se příští rok mají zvednout plošně o 1 500 korun.