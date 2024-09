Odchod Fialy je kravina a vy jste opilá, řádila pravá ruka premiéra

Na úplný úvod je třeba objasnit, kdo je vůbec František Cerha a co ho s premiérem Petrem Fialou (ODS) pojí.

Cerha patří do nejužšího týmu českého premiéra a zároveň se řadí k jeho nejbližším lidem. Jednak obsadil pozici Fialova tajemníka, ale pravdou je, že vedle zpracovávání podkladů pro různá jednání působí i jako jeho poradce. Jeden z nejbližších. Obvykle je na různých akcích totiž vidět v těsné premiérově blízkosti a v rozhovoru s ním.

Je také znám jako aktivní uživatel sociálních sítí, kde vystupuje nezřídka velmi útočně a ostře.

Server Aktuálně.cz před časem popsal Cerhovu cestu k Fialovi a k jeho myšlenkám. Ta začala již v roce 1997, kdy Cerha v antikvariátu narazil na dnes již zaniklý konzervativně-liberální časopis Revue Proglas, kde Fiala působil s publicistou Františkem Mikšem.

„Jejich texty výrazně ovlivnily mé intelektuální směřování. Srozumitelně popisovaly to, k čemu jsem vždy přirozeně tíhnul, tedy k podpoře svobody, demokracie a liberálně konzervativního smýšlení,“ uvedl k tomu sám Cerha.

Oficiálně je Cerha tajemníkem premiéra, nicméně jeho role je velmi důležitá i při odrážení různých útoků na premiéra a tvoří jakýsi Fialův štít, který ho chrání. Podle informací Aktuálně.cz je Cerhova práce značně různorodá, od zpracování mnoha dokumentů přes debaty nad nejrůznějšími tématy až po poskytování konkrétních rad.

Vraťme se ale k textu novináře Jaroslava Kmenty, který zveřejnil na sociální síti X pod názvem KMENTÁŘ a ve kterém naznačuje, že má ze zdrojů uvnitř ODS informace, podle kterých by koncem roku mohl Petr Fiala odejít z postu premiéra a šéfa ODS.

Psali jsme ZDE.

Podle Kmenty by Fiala předal moc jinému spolustraníkovi, který by se pokusil o zázrak v příštích sněmovních volbách, a sám Fiala by dostal „trafiku“ v Bruselu. Možná post eurokomisaře místo Jozefa Síkely.

„Že by ho v čele ODS vystřídal Martin Kuba, je přání zejména části ‚klausovského křídla‘ ODS. Fiala chce (pokud by na to došlo) prosadit někoho jiného, nechce vrátit stranu ke kmotrovským kořenům,“ píše dále Kmenta, známý odpůrce bývalého premiéra Andreje Babiše.

A dále se zabývá odvoláním Ivana Bartoše (Piráti) z místa ministra a místopředsedy vlády pro digitalizaci. Podle něj jde o součást plánu na velkou změnu, protože bez utnutí spolupráce s pololevicovými Piráty by ODS nemohla nastartovat předvolební renesanci.

!?KMENTÁŘ!?

? Podle jedné z mnoha “insider informací” se v ODS mluví o plánu, že by koncem roku mohl Petr Fiala odejít z postu premiéra a šéfa ODS. A předat žezlo jinému spolustraníkovi, který by se pokusil o zázrak v příštích sněmovních volbách. Fiala by dostal “trafiku” v… pic.twitter.com/ZOgoRliRzq — Jaroslav Kmenta (@JaroslavKmenta) September 24, 2024

„Petr Fiala prý ještě není přesvědčen o naplnění tohoto plánu. Ale je do něj tlačen částí ODS,“ píše dál Kmenta a odvolává se na zdroj Info.Report, který ale po rozkliknutí odkazu neexistuje.

Kmenta nicméně následně situaci analyzoval a podle něj dávají zmíněné informace logiku. Na snížení preferencí se podepsal i premiér Fiala, který nezvládá „prodat“ na veřejnosti úspěchy a nemá ostré lokty zpacifikovat potížisty ve vládě, uvádí Kmenta s tím, že normální premiér by už dávno kromě Bartoše vyhodil z vlády, a zmínil problémového ministra spravedlnosti Pavla Blažka. „A o ministru financí Zbyňku Stanjurovi ani nemluvě. Ten se snad ani ministrem financí stát neměl,“ dodává novinář.

Podle něj plyne ze současné vládní krize ještě jeden závěr, a ten zní, že tlak na přeformátování současné politiky vedou i zcela evidentní a nejvlivnější miliardáři v zemi. A to mimo jiné i přes svá média. „Jako by chtěli dát najevo, že s Babišovým ANO jim nakonec bude líp. Bůh s námi. Babišovi to opravdu všechno hraje do karet,“ zakončil známý „babišobijec“ svoje veřejné úvahy.

Ty se ale setkaly s poměrně ostrým nesouhlasem výše zmíněného Fialova blízkého rádce Cerhy.

Nechce se mi to včerejší dezinfo od @JaroslavKmenta dal šířit.

Jen jsem teda chtěl napsat, že to je úplná kravina. — Frantisek Cerha (@Cerha) September 25, 2024

„Nechce se mi to včerejší dezinfo od Jaroslava Kmenty dál šířit. Jen jsem teda chtěl napsat, že to je úplná kravina,“ napsal Cerha.

„Nepochopil jsem ten zdroj Info Report,“ napsal mu poté jeden z diskutérů, jenž se vyhranil proti použití neexistujícího zdroje, a Cerha poté označil Kmentův text za dezinformaci. „Já myslím, že k tomu dezinfu moc primárních zdrojů není… skoro bych řekl, že není žádnej. Kromě ‚jedna pani povídala‘,“ je si Fialův člověk jistý tím, že novinář Kmenta si „informace“ prostě vymyslel.

Ja myslim, ze k tomu dezinfu moc primarnich zdroju neni…skoro bych rekl, ze neni zadnej. Krome “jedna pani povidala…”. — Frantisek Cerha (@Cerha) September 25, 2024

Svoji pověst člověka, který nejde pro ostřejší konfrontaci daleko, pak Cerha potvrdil i u dalšího příspěvku, který se pod jeho vyjádřením na síti X objevil.

Nutno říci, že si servítky nebrala ani jeho autorka, která označila ODS velmi nelichotivým příměrem. „Stará dobrá ODS, banda zmrdů,“ napsala a následně připojila osobní vzkaz pro Cerhu. „Ahoj Ferko, jak se daří?“

Koukam, ze dneska uz je upito…nebo rano nebyl prasek na uklidneni? — Frantisek Cerha (@Cerha) September 25, 2024

Odpovědí od poradce a tajemníka Petra Fialy jí byla invektiva ohledně alkoholu a tišících prostředků. „Koukám, že dneska už je upito… nebo ráno nebyl prášek na uklidnění?“

Dodejme ještě, že v diskusi pod Cerhovým příspěvkem se objevila i informace odkazující na díla zmíněného „dezinformátora“ Kmenty, a to v souvislosti s doporučením, že pokud by se v příštím díle věnoval ODS, slušně by vydělal, neboť by to bylo výživné čtení.

obecnější poznámka - před několika dny jsem mu dával tip, aby po knihách o Zemanovi a Babišovi napsal knihu, možná i několik knih o @ODScz a že by na tom i slušně vydělal. Bylo by to výživné čtení. — Nikos Pagunadis (@NPagunadis) September 25, 2024

„Obecnější poznámka – před několika dny jsem mu dával tip, aby po knihách o Zemanovi a Babišovi napsal knihu, možná i několik knih o ODS a že by na tom i slušně vydělal. Bylo by to výživné čtení,“ napsal diskutér. Tentokrát se příspěvek obešel bez reakce premiérova poradce a tajemníka.