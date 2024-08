Odejde, jak přišla. Veterán slovenské politiky o Fialově vládě

Dvaaosmdesátiletý Mečiar, který byl opakovaně premiérem Slovenska v 90. letech, v rozhovoru pro XTV připustil, že už je relativně izolovaný od veřejného dění a v médiích už příliš nevystupuje. „Je třeba vyrovnat se s tím dobrým, ale i zlým, co v životě přijde. Období pronásledování na Slovensku – to tak doslova bylo – to se nyní zmírňuje, ale je období izolace. Totální izolace jak v médiích, ale i ve veřejném životě. Smířil jsem se s tím, žiji si po svém a říkám své názory bez ohledu na to, co si kdo myslí,“ uvedl Mečiar a vzpomínal na svůj bouřlivý konec v politice.

„Když se dělala rozhodnutí, která se dělala, očekávaly se i zlé reakce, ty přišly: byly výbušniny, bylo zatýkání bez důvodů, bylo vyšetřování. To vše přešlo, skončilo s tím, že se nic nedokázalo a nic se nestalo. Represivní prostředky se používaly spíš k zastrašení druhých než na mne. Na mne to bylo trochu málo,“ prohlásil Mečiar.

Jeho zázemí prý politické aféry a boje příliš nenarušily. „Žiji v prostředí, kde se o mně diskutuje, doma se mne potom ptají, co je a co není pravda. Zázemí mi to ale narušilo. Pokud jde o okruh přátel a známých, ten se výrazně zmenšil, a to i z mé strany, jelikož je asi chyba, že nenavazuji nové kontakty. Bojím se, že bych přenesl nepříznivé následky i na lidi, kteří jsou mi blízcí,“ připustil bývalý premiér.

Mečiar v rozhovoru hodnotil ochlazení česko-slovenských vztahů poté, co český premiér Petr Fiala zrušil tradiční vládní bilaterální setkání. Podle Mečiara ale žádní politici nemohou zničit trvalé česko-slovenské vztahy.

„To není otázka českých a slovenských vztahů, ty jsou mnohem hlubší a politici na to nemají zásadní dopad. Většina lidí v Česku i na Slovensku toto spojení nehodlá nijak narušovat, ať si kdo chce, říká co chce. Ta vláda odejde, jak přišla, česká společnost se s touto reprezentací nějak vypořádá, jako je to u vás vždycky, nějakou dobu se drží a potom přijde náraz,“ předpověděl Mečiar.

Problematické vztahy Slovenska a jiných zemí podle něj vycházejí z krize hodnot. „Co se týká politiky, není to jen česko-slovenský problém, je to problém i v rámci Evropské unie, NATO. Je to problém hodnot, osobností, cílů a těch problémů je bohužel příliš moc,“ řekl Mečiar a zmínil například válku na Ukrajině.

„Teprve čas dá odpověď na to, jak k tomu přistupovat, ale nemůže nám být nuceno militaristické myšlení, nemůže nám být nucena třetí světová válka, a to hlavně z české strany, kde jsou nějací radikálové ve vládě a dostávají pozornost i od českého prezidenta. Od Bílé hory se čeští politici nikdy nestarali o konflikty, které nebyly jejich, a to byla moudrá politika, protože z toho vzniká jen nebezpečí než nějaké plusy,“ vrátil se Mečiar k české vládě.

Ta ale podle něj jen trpí chorobami, které si přináší z Evropské unie. „Tam chybějí základní věci, chybějí nějaké cíle, které se opravdu budou naplňovat. EU například tvrdí, že musí bránit demokracii, no to už jsem slyšel dříve, když jsme bránili socialismus,“ glosoval Mečiar.

„No a jak ta demokracie vypadá, stačí se podívat na poslední volby do Evropského parlamentu, kam přišly nové strany, ale ty dvě nejsilnější strany si tu moc rozebraly a ostatní k ničemu nepustily. Je to demokratické?“ ptá se bývalý slovenský premiér.

Nedemokratické jednání lze podle něj pozorovat například ve Francii nebo v Německu. „Jak Macron, tak Scholz ve volbách pohořeli, skončili až na druhém, respektive třetím místě, ale vůbec ty výsledky neberou v potaz a dále se chovají, jako kdyby měli mandát od voličů, ten už ale nemají. Francii a Německu vůbec chybí nějaká schopnost komunikace, snaha vyslechnout si jiné názory, tam se proti opozičním stranám vedou právní procesy a ty strany se označují jako fašistické, krajně pravicové a extremistické. Tam není diskuse,“ má jasno Mečiar.

Ten kritizuje současnou Evropskou unii, které podle něj zoufale chybějí nějaké velké osobnosti. „Naposledy to byl Schröder v Německu, ti současní nemají schopnost vést a řídit společnost. Tak se vytváří nějaká personální unie Francie, Německa a předsedkyně Evropské komise a pár militaristů, kteří určují vývoj Unie. Ale oni se tváří suverénně, ale jen čekají, co přijde ze Spojených států,“ prohlásil Mečiar.

„My jsme vstupovali do Evropské unie, protože jsme věřili, že to uskupení bude hrát nějakou roli na světové scéně. Ale to nehraje, EU má sice potenciál, ale nemá politický vliv, když má cokoliv udělat, tak se jde poradit do USA. Hospodářsky jsme byli vysoko, ale nyní sami sebe stále více omezujeme, vzdáme se ruského prostoru, čínského prostoru a ničíme si svoji ekonomiku,“ pokračoval Mečiar v kritice EU.

Vyjádřil se také k atentátu na premiéra Roberta Fica, který podle něj je výsledkem tlaku slovenské opozice s podporou Bruselu. „Byl to akt terorismu a vznikl jako důsledek politického zápasu po volbách. Změna na Slovensku byla nevyhnutelná, ty dvě vlády, které tady byly, neměly důvěru občanů, měly jen důvěru Bruselu. Ale výsledek voleb byl pro Brusel nežádoucí, nejenom že prohráli jejich, ale ještě zvítězil Fico a spojil se SNS, které už rovnou označovali jako nežádoucí osoby. Fico totiž má jiný názor na vojenskou pomoc Ukrajině a tak dále. Takže ihned po volbách tady opoziční síly činily kroky k pádu Ficovy vlády s pomocí Bruselu, což nebylo daleko. A byla otázka času, kdy se to stane, hovořil o tom Fico a říkal jsem to i já, že toto hrozí. A ve světě se rozbíhá série takových atentátů,“ vzpomněl Mečiar i na atentát na Donalda Trumpa.

