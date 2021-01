Odhad: Navalnyj je hrozba pro Putina. Většina Rusů neví a mlčí. To se může změnit

reklama

V sobotu 23. ledna se na náměstích po celém Rusku sešly tisíce lidí, kteří protestovali proti uvěznění opozičního lídra Alexeje Navalného. „Lidé se sešli přesto, že byla ukrutná zima, zemí stále hýbe pandemie koronaviru a lidé očekávali, že budou muset čelit policejní brutalitě. Byl to začátek dlouhé sezóny protestů před nadcházejícími zářijovými parlamentními volbami, které má již 20 let pod palcem prezident Vladimir Putin a jeho přívrženci,“ píše komentátor Leonid Ragozin pro zahraniční server AlJazeera.

Příběh Navalného je dobře známý, opoziční předák byl v srpnu v Německu převezen do nemocnice s podezřením na otravu a jeho rekonvalescence trvala několik měsíců. Navalnyj byl po svém návratu do Ruska zatčen a čelí obvinění z porušení podmínečného trestu za svůj odchod do Německa a tamní několikaměsíční pobyt. Podle Evropského soudu pro lidská práva byl ale jeho původní podmínečný trest uložen v rozporu se zákonem.

„Je zcela zřejmé, že Navalnyj je hlavním rivalem prezidenta Vladimira Putina, nejenom ve volbách a potenciálním vedení země, ale i kvůli statusu nejznámějšího ruského politika. Díky jeho nedávno získané mezinárodní slávě působí komicky snaha prokremelských médií, které Navalného označují jen jako nedůležitého bloggera a samotný Putin nikdy ani neřekne jeho jméno,“ pokračuje Ragozin.

Navalnyj sice před více než deseti lety skutečně začal jako protikorupční blogger, od té doby je ale podle Ragozina první ruskou opoziční osobností, která dokázala vytvořit efektivní celostátní síť příznivců, která se opírá zejména o mladé Rusy. „V zemi, kde vládne politická apatie a cynismus, dokázal Navalnyj inspirovat miliony lidí a dlouhodobě jim s jistou dávkou humoru a ironie odhalovat korupční praktiky Vladimira Putina. Fakt, že byl po svém návratu z Německa zatčen, jen ukazuje, jak je Kreml slabý a pomstychtivý,“ má jasno Ragozin.

Navalnyj je ale nyní podle komentátora silný protivník, protože jeho základna podporovatelů neustále roste. Navalného poslední investigativní video na youtubu mělo za několik dní více než 70 milionů zhlédnutí. „Dnešní Rusko je rozděleno na tři nevyrovnané skupiny. Dvě menší skupiny se točí kolem jasné podpory Navalného, respektive Putina, velká většina Rusů ale stojí někde uprostřed a Putina podporuje ryze z pragmatického hlediska, jsou to lidé, kteří se snaží nevyčnívat z davu a řídí se náladou ve společnosti,“ tvrdí Ragozin.

Tento fakt podle Ragozina znamená, že velká část Rusů může změnit své politické preference, pokud by opoziční síly dokázaly oslovit dostatečné množství lidí. „Právě to se stalo v roce 1991, kdy v Moskvě nastala demokratická revoluce a došlo ke kolapsu Sovětského svazu. To stejné se nyní již mnoho měsíců odehrává v Bělorusku, kde miliony lidí protestují proti výsledkům voleb, z nichž opět vyšel vítězně diktátor Alexander Lukašenko,“ srovnává Ragozin.

V podobný vývoj podle něj doufá Navalnyj, když svolává lid k protestům. „Ačkoliv jsou lidé inspirováni Navalného odvahou, bude to ještě tvrdá bitva. Miliony lidí totiž podporují prezidenta Putina a mají strach, že jeho pád by pro Rusko znamenal katastrofu. Navíc dlouhodobé protesty a napětí v zemi se zatím nevyplácí ani Bělorusům, ani Ukrajincům, kde sice proběhl jakýsi demokratický obrat, ale samotným ukrajinským obyvatelům se situace nijak výrazně nezlepšila,“ všímá si komentátor.

Rusové se proto podle Ragozina bojí podobného vývoje, kdy bude docházet k ozbrojeným střetům a navíc by odpůrci Putinova režimu byli výrazně podporováni západními silami, což by vedlo k destabilizaci země, jako na Ukrajině. „Západ navíc nemá většině Rusů co nabídnout a jeho obraz je v zemi tak špatný, že se s největší pravděpodobností nenajde dostatek zastánců demokracie, kteří by chtěli Rusko více přiklonit k EU nebo NATO,“ dodává Ragozin s tím, že očekává spíše porážku ruské opozice.

