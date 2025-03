Rusové dál roztáčejí kola války a vraždí ukrajinské muže, ženy i děti. Při jednom z poslední útoků ruských agresorů zemřela pětiletá dívka. Vedle toho v Saúdské Arábii běží další kolo mírových jednání mezi USA, Ruskem a Ukrajinou. A Rusové dokola opakují, že než se dospěje k nějakému výsledku, potrvá to ještě dlouho.

Objevilo se však jen málo konkrétních informací o tom, jaké jednotky a vybavení by byly vyslány. V neděli vysoce postavené vojenské zdroje plány odmítly a deníku The Telegraph sdělily, že sir Keir „předbíhá“.

Začátkem tohoto víkendu zvláštní vyslanec Donalda Trumpa Steve Witkoff plány odmítl jako „pózu a pózu“. Witkoff uvedl, že tento nápad vychází ze „zjednodušené“ představy premiéra a dalších evropských lídrů, kteří si myslí, že „všichni musíme být jako Winston Churchill“.

Informace se objevila ve chvíli, kdy agentura Bloomberg přišla s informací, že Donald Trump a jeho lidé chtějí dosáhnout nějaké dohody do 20. dubna.

Jeden z vysoce postavených armádních zdrojů uvedl, že není „ani zdaleka možné“, aby byl v této době vypracován plán podpory Ukrajiny.

„Neexistuje žádný definovaný, konečný vojenský stav nebo předpoklady vojensko-strategického plánování. Všechno je to jen politické divadlo. … Starmer předběhl sám sebe s řečmi o ‚botách na zemi‘ , aniž věděl, o čem mluví. A proto nyní slyšíme méně o vojácích na zemi a více o stíhačkách a plavidlech, se kterými je to jednodušší, protože nepotřebují základny na Ukrajině,“ zaznělo.

The Telegraph minulý týden odhalil, že stíhačky RAF budou střežit nebe nad Ukrajinou podle návrhů, které koalice projednávala při setkání 30 zemí na Stálém společném velitelství (PJHQ) v Northwoodu v západním Londýně. Bylo navrženo, že britské stíhačky Typhoon by mohly poskytovat letecké krytí případným pozemním jednotkám, ačkoli případný počet vyslaných vojáků nebyl upřesněn.

Jeden ze zdrojů z oblasti obrany popsal rozhovory jako „rané stadium“ a dodal, že jde o to, aby se 30 zúčastněných zemí „vzájemně poznalo“.

Problém je prý v tom, že ani Rusové, ani Američané nepodporují koalici, kterou vede Velká Británie, a upozornil, že jednání koalice komplikuje skutečnost, že „nikdo neví, co je jejím úkolem“. „Na Ukrajině a v jejím okolí je asi 700 000 Rusů a více než milion Ukrajinců ve zbrani,“ poznamenal jeden z představitelů armády.

„Taková síla nedokáže ochránit ani sama sebe. Jaké je její poslání? Jaká je její legitimita? Jaká budou pravidla nasazení? Jak se jí velí, jak bude zásobována a ubytována? Jak dlouho tam bude a proč? To nikdo neví.“

„Probíhající proces vedený premiérem Starmerem a prezidentem Macronem připravuje Evropu a Ukrajinu na to, co bude následovat, a přestože by poskytování průběžného komentáře k možným variantám nebylo pro plánování užitečné a škodilo by potenciálnímu míru, nikdo by neměl pochybovat o tom, že tato práce je zásadní a podstatná,“ poznamenal admirál Radakin.

Vysoce postavený armádní zdroj uvedl, že ačkoli je přesvědčen, že armáda bude schopna naplánovat něco, co bude fungovat v rámci Trumpova velikonočního termínu, zůstává „politickou a diplomatickou otázkou“, zda bude jakýkoli plán, s nímž koalice ochotných přijde, skutečně proveden.

„To nejlepší, co můžeme udělat, je vybavit Ukrajince prostředky k odstrašení a obraně – to musí být na prvním místě,“ uvedl vysoce postavený armádní zdroj.

Sir Ben Wallace, bývalý ministr obrany, se však kriticky vyjádřil o „koaličním žvanění“ bez jakéhokoli „odhodlání“.

„Otázkou pro Evropu a Británii je rozhodnost,“ řekl listu The Telegraph. „Putin cítí, že žádnou nemáme, a proto nás nebere vážně. Dokud se to nezmění, nezmění se nic ani na bojišti.“

Německý Die Welt přinesl informaci, že Čína uvažuje o účasti v rámci mírové mise na Ukrajině. Účast Číny v misi „by mohla potenciálně zvýšit akceptaci mírových sil na Ukrajině ze strany Ruska,“ řekli diplomaté EU listu Die Welt.

Čínští diplomaté v Bruselu zjišťovali, zda by takový krok byl z pohledu Evropanů myslitelný a možná i žádoucí.

