Veřejnoprávní německý Mitteldeutscher Rundfunk převzal od agentury DPA předvolební informaci. Levicová Aliance Sahry Wagenknechtové v roce 2024 obdržela více finančních darů než CDU/CSU. Tato informace vychází na světlo jen pár týdnů před předčasnými německými volbami. Žádná jiná strana nedostala v roce 2024 tolik darů jako Sahra Wagenknechtová, která celoživotně zastává levicové až krajně levicové názory a volá po návratu k ekonomické spolupráci s Ruskem.

CDU/CSU obdržela na darech takřka 6 milionů. A německá sociální demokracie jen 550 tisíc. Liberálové z FDP obdrželi 2,7 milionu eur.

Informace o darech lze nalézt ve zprávě vydané německým Bundestagem.

Politické strany v Německu jsou financovány především z členských příspěvků, peněz od státu a darů, přičemž existuje hranice tzv. velkých darů, jejichž obdržení musejí politické strany hlásit veřejnosti takřka okamžitě. Tato hranice je od 35 tisíc euro nahoru.

Server Politico tvrdí, že Německo, jedna z nejstabilnějších zemí posledních mnoha desítek let, hledí do budoucnosti zahalené v nejistotě. Podle průzkumů se sice zdá jisté, že předčasné volby sice vyhraje CDU/CSU v čele s Fridrichem Mertzem, ale je otázka, s kým nakonec sestaví koalici.

Merz si podle serveru Politico tajně myslí na to, že by mohl sestavit jednobarevnou vládu CDU/CSU, ale protože takřka v každých volbách se zrodí nějaké překvapení, včetně těch německých, Metz svou většinu pravděpodobně nedostane. A bude muset uzavřít koalici se Zelenými, nebo tzv. velkou koalici se sociálními demokraty, kterou po mnoho let udržovala v chodu dnes již bývalá dlouholetá šéfka CDU Angela Merkelová. Otázkou také je, jakou politiku by taková koalice prosazovala.

Zvlášť, když je teď v předvolebním místě v průzkumech pravicová Alternativa pro Německo (AfD) a pozornost veřejnosti poutá i již zmíněná Aliance Sahry Wagenknechtové.

„Do Bundestagu pravděpodobně vstoupí také Aliance Sahry Wagenknechtové, kombinace krajní levice a krajní pravice. A přestože se hlavní strany zavázaly, že na federální úrovni nebudou spolupracovat ani s jednou, obě budou hrát v příštím parlamentu hlavní roli,“ napsal server Politico.

