Odmítám, abyste dceru učili o LGBTQ+. Dopis maminky škole se šíří Českem

U mnoha rodičů vyvolává nově plánovaná výuka zaměřená na témata gender a LGBTQ+ obavy, že jejich dětem bude v rámci školní výuky předkládáno, že „nejsou pouze dvě pohlaví“, a že děti budou zbytečně vedeny k pochybnostem o své identitě, o tom, „kam patří“.

Není tak ojedinělý případ, který nyní koluje na českém internetu, kdy maminka začátkem školního roku poslala ředitelce základní školy v Olomouci žádost, aby její dcera byla z výuky týkající se tématu LGBTQ+ a genderových ideologií vyjmuta. Na komunikační platformě X se objevila odpověď ředitelky, která požadavku vyhověla: „Vážená paní Trpišovská, dne 9. 9. jsem obdržela vaši žádost na vyjmutí dcery Viktorie z jakékoli výuky týkající se oblasti LGBTQ+, genderových ideologií a podobných témat, ať jsou předávána jakoukoli formou. Vaše rozhodnutí akceptuji. Vyučujícím bude informace předána,“ píše ředitelka olomoucké základní školy ve svém vyjádření.

Dopis maminky Viktorie se na platformě X setkal i s kritikou. Někteří matce malé holčičky například vyčítali, že je zakomplexovaná a že její dcera bude ve třídě za podivínku a že bude zaostalá. Zpochybňovali také její intelekt.

Rodičům, kteří výuku o LGBTQ+ a genderové ideologii odmítají pro své děti, radí lidé ze spolku Tradiční rodina, co mají v takovém případě dělat. Pro rodiče připravili například formuláře do škol, kterými odmítají ideologii na školách.

„Školským systémem hýbe vaše vlna inciativy, kdy jste si vytiskli doporučené formuláře a řídili jste se naším doporučením. Musím říct, že zhruba 90 procent lidí mi píše: Svoje děti nedám, v žádném případě tohle do našich dětí cpát ve škole nebudou. Diví se, že s tím učitelé souhlasí. Rodiče děkuji za tyto informace, mnozí to vůbec netušili, jsou z toho vyděšení. Jdou kontrolovat hned i knížky, protože jsme poukázali na zpracování knihy pro občanskou výchovu pro sedmé třídy základních škol,“ řekla v živém facebookovém vysílání zástupkyně Tradiční rodiny.

Zároveň dodává, že gayové a lesby nechtějí mít s podobnou indoktrinací dětí nic společného. „Skutečně gayové a lesby se stydí za Prague Pride a za takovéto ovlivňování a indoktrinování dětí. Jsou z toho znechuceni, protože byli zneužiti,“ poznamenala členka spolku Tradiční rodina.

ParlamentníLísty.cz upozornily na plánované změny ve školství dle informací Aliance pro rodinu již na jaře tohoto roku. Do změn ve výuce promlouvaly mj. neziskovka Prague Pride a iniciativa Trans*parent. Výuka o tom, že pohlaví je sociální konstrukt, vciťování se do coming outu, stojí v nové metodice, která se má přenést do škol, dle níž se má tato specifická ideologie dětem předkládat jako fakta.

„Ve školách budou prezentovány materiály, které zpochybňují existenci dvou biologických pohlaví a pletou malým dětem hlavy genderovou ideologií nebo vciťováním se do coming outu,“ uvedla Aliance pro rodinu. Děti se mají také učit například o emancipačních snahách či o získávání práv lidí menšinové sexuální orientace.

Aliance pro rodinu se konkrétně podívala na novou metodiku ministerstva školství, která do škol zavádí výuku o genderu, transgenderu a o pohlaví jako sociálním konstruktu. Pod značkou Prague Pride je k dispozici web UčímeoLGBT.cz, z kterého podle aliance nová metodika pro školy vychází. Web pro učitele na téma genderové, vztahové a sexuální orientace do školní výuky nabízí LGBT pohled na pohlavní roli i na rodinu.

A tam už se aliance dostává k přímým doporučením. „Ponoříte-li se do útrob webu ucimeolgbt.cz, objevíte sekci Jak přinést téma LGBT+ do školy… a v ní např. metodický list Člověk a příroda (biologie, fyzika). V komentáři pak stojí: ,Účelem aktivity je naučit se pomocí příkladů rozlišovat mezi pohlavím (biologická rovina) a genderem (sociální rovina) a diskutovat o významu tohoto rozlišování. O obou konceptech budou studující v rámci této aktivity diskutovat v hlubších souvislostech, a to včetně mýtů a stereotypů, které se k nim často vážou (např. že existují jen dvě pohlaví atd.)‘,“ všímá si Aliance pro rodinu.

Aliance podotýká, že web zřizovaný spolkem Prague Pride doporučoval Národní pedagogický institut učitelům jako podklad pro metodiku výuky. „Materiál, doporučovaný školám Národním pedagogickým institutem (v jehož dubnovém newsletteru byl onen portál uveden v nabídce vzdělávacích programů) jako podklad pro učitele k výuce biologie, zpochybňuje existenci dvou pohlaví a označuje tuto skutečnost za pouhý mýtus či stereotyp!“ je znechucena Aliance pro rodinu.

Národní pedagogický institut je přitom přímo řízenou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zajišťuje přenos vzdělávacích inovací z centrální koncepční úrovně do školské praxe v regionech. Vytváří rámcové vzdělávací programy pro předškolní, základní, základní umělecké a střední vzdělávání. Stará se o metodickou podporu škol a pedagogů a cílené vzdělávání pedagogických pracovníků. Významnou roli v podpoře škol v regionech mají krajská pracoviště. Institut spadá pod ministerstvo a nemá tedy podléhat aktivistickým tendencím. Přitom má jednat otevřeně a transparentně vůči veřejnosti.

Aliance pro rodinu: Děti mají být manipulovány

Na webu o LGBT je učitelům doporučována i výuka o coming outu mladých gayů. A to v kapitole Člověk a společnost, vztahy ve škole. Metodický list doporučuje vcítit se do stavu mladého gaye před coming outem. „Nedospělé děti, které si teprve rovnají v hlavě poznatky o světě a sexualita je pro ně ještě zavřenou knihou, mají být takto manipulovány?“ staví otazník, či spíše vykřičník, Aliance pro rodinu.

Nyní vrcholí kampaň ministerstva školství, která má veřejnosti představit zásadní změny Rámcových vzdělávacích programů. Ale téma LGBT mezi nimi není. „Návrhy, jak ,přinést LGBT+ do školy‘ předmětem této debaty nejsou, o těch Národní pedagogický institut píše jako o hotové věci, jako o něčem samozřejmém, dávno známém! Jak je to možné?“ upozorňuje Aliance pro rodinu.

Změny jsou součástí reformy obsahu výuky, kterou experti poslední roky připravují. Školy mohou nové „osnovy“ zavádět dobrovolně od září 2025; povinné mají být od září 2027.

