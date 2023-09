Odmítnuté vrtule za vesnicí: „Ti lidé jsou tak důvěřiví...“ Objektivitu podle Fridrichové korunoval Bohumil Kartous

Česká televize místo toho, aby byla neutrální, se reportáží v pořadu 168 hodin opět postavila po bok poblázněných klimatických aktivistů. Myslí si to bývalý člen RRTV Petr Štěpánek, který je přesvědčen, že je dobré si týden co týden spolu s Norou Fridrichovou připomínat, jak nemá vypadat veřejnoprávní publicistika. Mediálnímu odborníkovi Jiřímu Mikešovi na reportáži k referendu o větrných elektrárnách v Josefově zase vadí, že za odpůrce mluvili jen lidé z obce, zatímco podporovatelé byli zastoupeni nejen místními, ale také odborníky.

Josefov, obec se 404 obyvateli, vzdálený sedm kilometrů od Sokolova, si vysloužil pozornost veřejnoprávní televize. Na začátku nedělního pořadu 168 hodin uvedla reportáž o referendu, které rozhodlo o tom, že v Josefově nebudou vybudovány dvě větrné elektrárny. Reportáž vzbudila velký ohlas ne kvůli samotnému výsledku hlasování, ale kvůli vyznění reportáže.

„Také jsem ji viděl, i když je to trochu masochismus. Ale je dobré si týden co týden spolu s Norou Fridrichovou připomínat, jak nemá vypadat veřejnoprávní publicistika, respektive jak moc Česká televize svojí praxí vybočuje z toho, co jí předepisuje zákon. Ta reportáž samozřejmě byla tendenční. Ale takhle tendenční je Česká televize prakticky pořád, ať už jde o cokoli, o Ukrajinu, o migraci, o covid, o brexit, o Trumpa, o Fialovu vládu…,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz mediální odborník Petr Štěpánek.

Nejvíce času k vyjádření dostal v jedenáctiminutové reportáži starosta Josefova Jan Onak, podporovatel výstavby větrníků. Slovo dostal i projektový vedoucí firmy, která o výstavbu větrných elektráren usilovala, sociolog z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie, dokonce i mluvčí Českých elfů. Ti všichni souzněli v tom, že rozhodnutí obyvatel Josefova nebylo správné. Místní, kteří v reportáži promluvili, byli z řad zastánců i odpůrců.

„Nejde o jednotlivá vyjádření, která v reportáži zazněla, ta ještě sama o sobě o ničem nevypovídají, někdo je pro, někdo proti, jde o jejich poskládání a celkové vyznění reportáže. V tomto případě se Česká televize, namísto aby byla neutrální, opět postavila po bok poblázněných klimatických aktivistů,“ myslí si dlouholetý člen a místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Lidi jsou tak nějak ne hloupí, ale důvěřiví, věří první informaci

To bývalý ředitel Slovenské televize Radim Hreha považuje reportáž za vyváženou přes zavádějící úvod či návod Nory Fridrichové. „Ta práci tvůrčího kolektivu pod vedením redaktora Jana Hrocha předem znevážila dle manipulativních tradic publicistiky veřejnoprávní televize slovy: ‚U sousedů se staví, my stojíme na místě‘. Po Fridrichové podprahové manipulaci měl standardní divák České televize jasno předem, tudíž záhy po prvních záběrech litoval starostu Jana Onaka v roli zastánce výstavby větrných elektráren přesto, že málokterý divák ČT by souhlasil s výstavbou takového monstra za svými humny,“ podotýká pro ParlamentníListy.cz Radim Hreha.

A to ani nemluvě o „zrcadle,“ které tvůrčí kolektiv nastavil důvěřivým konzumentům korporátních médií skrze slova pana starosty, jenž uvedl: „Mně to referendum utvrdilo v tom, že jsou lidi tak nějak ne hloupí, ale důvěřiví, že důvěřují první informaci, kterou dostanou.“ „Fakt, že tuto charakteristiku většiny občanů Josefova lze zobecnit na téměř všechny země světa, Česko nevyjímaje, zřejmě postřehli i tvůrci reportáže, jelikož ji zařadili hned na úvod. Další slova pana starosty pak jen potvrdila erudici většiny místních občanů, kteří nepodlehli návnadám a slibům investic do základní infrastruktury za cenu devastace místního životního prostředí,“ oceňuje mediální odborník.

Není férové postavit obyvatele vesnice proti akademikům

„Reportáž se snažila vyjít tak trochu jako objektivní, ale nebyla. Je zřejmé, že evropské státy mají nějaké záměry ohledně energetiky. Ale lidé žijí v určitém prostředí, na které si zvykli, které se jim líbí. A málo platné, pro mnoho lidí budou větrné elektrárny vždy jen monstra, která do přírody nepatří. Nabízejí se otázky, zda jsou větrné elektrárny hezké na pohled nebo zda náhodou nenarušují životní prostředí. Pro mnoho lidí, zvláště starších, to je určitě tak, že by větrné elektrárny v sousedství mít nechtěli. Na druhou stranu jim představitelé státu a odborníci včetně akademiků říkají: ‚Podívejte se, vlastně o nic nejde, musíme zachovat vyvážený rozvoj. Ty větrníky tam jenom postavíme a budeme z větru čerpat energii.‘ Neví se ale, jakou budou mít větrné elektrárny životnost, co se s nimi potom stane, jak je budeme recyklovat a další věci,“ říká pro ParlamentníListy.cz mediální analytik Jiří Mikeš.

Stálo by za to, kdyby Česká televize stejně jako v případě místních obyvatel, kdy nabídla názory z obou stran, učinila totéž i v případě odborníků. „I za odpůrce větrných elektráren měly zaznít hlasy od akademiků, fyziků a vůbec lidí, kteří o tom vědí z odborného hlediska, zdali to prospívá přírodě, zdali je to udržitelné a podobně. Určitě by se takoví našli. To by pak byla opravdu vyvážená reportáž. Ale Česká televize dala do reportáže za odpůrce jen lidi z té obce, kteří tam větrníky prostě nechtějí mít. Divím se, že tam nedali ani jednoho sociologa, fyzika, meteorologa nebo bůhvíkoho, když tam za zastánce nasypali akademiky. Ať za obě strany mluví opravdu odborníci. To není férové, postavit na jedné straně lidi z té vesničky a na druhé akademiky,“ poukazuje bývalý lektor komerčních komunikací VŠE v Praze.

Aby informační recidivisté z Českých elfů v ČT nechyběli

Určitě nebyl sám, koho udivilo, že se v reportáži objevil Bohumil Kartous, uváděný jako analytik a mluvčí obskurních Českých elfů, jenž navíc musel před rokem odstoupit z pozice ředitele Pražského inovačního institutu z důvodu neprůhledného hospodaření této organizace, na které poukázaly dva realizované audity. „Opakují se tam některé narativy, některé teze, které jsme mohli sledovat i při diskusi o vytváření sítě páté mobilní generace, to znamená, že dochází k nějakému vlivu na lidské zdraví,“ posloužil elf tímto vyjádřením k vyznění reportáže o lidech z Josefova jako o těch, kteří naletěli nějakým dezinformacím. „Z toho, co odborná veřejnost ví o některých těchto lidech, kteří ‚chrání‘ tu demokracii, si myslím, že tam zrovna tenhle člověk nemusel být. A když už, tak tam měl být někdo, kdo by naopak říkal: ‚Zastavte to, neničme si životní prostředí.‘ To byla ta nevyváženost,“ upozorňuje Jiří Mikeš.

Reportáž pro mnohé vyzněla jako upozornění lidem z venkova, jak hlasováním v referendu prohloupili, protože připravili Josefov o 1,5 milionu korun ročně do obecního rozpočtu. Zastánci České televize by mohli brát reportáž jako potvrzení nezastupitelnosti veřejnoprávního média, které lidem vysvětlí, co si kdy mají myslet a jak mají hlasovat. „Nikoli. Právě naopak. Česká televize tu není od toho, aby dospělé lidi vychovávala. Má předkládat strohé informace co, kdo, kde, jak a nechat zaznít různé názory na věc, prostě okomentovat problém z různých stran. Divák není hlupák, umí si sám posléze udělat názor. Není třeba, aby mu kdokoli předžvýkával, co si má myslet. Tato reportáž byla jen dalším potvrzením toho, jak moc je Česká televize tendenční a jak moc měří dvojím metrem,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Štěpánek.

Žádné neutrální médium, nýbrž hlásná trouba progresivistů

„O ukotvení a poslání veřejnoprávních médií v demokracii není pochyb. Věcí druhou je bezpáteřnost drtivé většiny kompetentních osob, které činnost veřejné služby v rozporu se zákonem o České televizi, potažmo ČRo a ČTK začlenily mezi ostatní subjekty propagandistického průmyslu globalistů. Co se týče vyznění samotné reportáže, nemyslím, že lidé z Josefova a drtivé většiny našeho venkova došli k závěru, že prohloupili. Venkované totiž nejsou městští spekulanti, kteří za příslib peněz, zničí své životní prostředí. Reportáž navíc naznačila, že kreativní mladí tvůrci dokážou obejít praktiky dřevních progresivních investigativců typu Nory Fridrichové či Boba Kartouse,“ domnívá se Radim Hreha.

Štěpánkova předchozí slova jako by potvrzovalo páteční referendum (15. září) ve středočeských Tuchoměřicích, v němž se obyvatelé vyslovili proti otevření dvou kasin v obci. V tomto případě však Česká televize nenatočila reportáž, v němž by místním vytkla, že se zamítnutím připravili o 30 milionů korun do rozpočtu. „Je to tím, že Česká televize není neutrální médium, nýbrž hlásná trouba progresivistů a všech jejich pochybných -ismů. Zcela se tím zpronevěřuje svému poslání, neboť pohledů na svět je samozřejmě víc a nikdo, a už vůbec ne pošahaní klimakterici, natož informační recidivisté z Českých elfů, nemá patent na jedinou pravdu. Bude zajímavé sledovat, jak se s touto neakceptovatelnou situací vyrovná nově nastupující generální ředitel,“ poznamenává mediální odborník.

Reportáž proti odpůrcům: „Jste hlupáci, vesničtí vidláci“

Výsledku referenda v Tuchoměřicích se ani trochu nediví Jiří Mikeš. „To je přece úplně jasné. Lidé kolem sebe nechtějí kasina, v jejichž okolí se pohybují všelijaké osoby a bují kriminalita. Proto se divím, že takovou reportáž neudělali, protože by stáli na straně televizních diváků. Vždyť to byli obyčejní lidé, kteří ta kasina nechtěli. A v Josefově byli také obyčejní lidé, kteří nechtějí větrné elektrárny. Ale to se moc nehodilo, tak se natočila reportáž namířená proti odpůrcům větrníků s vyzněním ‚Jste hlupáci, vesničtí vidláci‘. Proto za ně nebyl slyšet nikdo z lidí znalých problematiky, odborníci, akademici, kteří říkají něco jiného, než se tvrdilo v té reportáži. Když je to veřejnoprávní televize, mělo by být informování vyvážené,“ vyslovuje dlouholetý ředitel Asociace komunikačních agentur pro dnešní garnituru zřejmě nereálný požadavek.

