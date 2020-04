Odporní lidé z TOP 09. Svinstvo. Protektorát hákového kříže. Historii nelze přepsat, vzkazuje dokumentarista starostovi Kolářovi

„Odporní lidi, podlost a svinstvo,“ bouchly saze režisérovi Davidu Martínkovi poté, co zjistil, že vedení Prahy 6 přesunulo sochu maršála Koněva z náměstí Interbrigády. Na svém facebooku připomíná hlavní symbol tohoto památníku: „Rudá armáda nesla zásadní podíl na osvobození Evropy, která by jinak byla fašistická.“

„Těm odporným lidem z TOP 09 se skutečně podařilo odstranit sochu maršála Koněva v Praze. Nesouhlasím s tím. Je to podlost a obyčejné svinstvo,“ vyjádřil Martínek svůj názor v úvodu komentáře.

„Rudá armáda nesla zásadní podíl na osvobození Evropy. Je to neoddiskutovatelný fakt. Ne komunistická propaganda. Je to historie, kterou nelze přepsat,“ zdůrazňuje. A dodává, že to byli mladí muži a mladé ženy, kdo stál proti nacistickým vojákům. „Mladí lidé, které každý den kosily kulomety a zabíjely granáty. Znamenalo to každý den jít a vědět, že dnes jdu umřít. Dnes mě zabijí,“ připomíná.

To vše jen proto, aby porazili nacistickou a fašistickou mašinerii. „Na jejímž konci by byly pod protektorátem hákového kříže všechny země Evropy. Nejen my. Ale celá Evropa by byla fašistická. Vládl by Hitler a jeho zločinci a zrůdy. Kdyby se ti lidé neobětovali,“ pokračuje Martínek.

„Zabili jich 26 milionů. Než se podařilo to zlo zastavit. Můžeme jim aspoň symbolicky poděkovat. Třeba tím, že jejich vojevůdci po válce postavíme sochu. A lidé jim po válce skutečně vděčně děkovali. Za tu oběť. To je smysl té věci. Té sochy,“ píše Martínek, podle nějž jsme na tu hrůzu zapomněli, protože jinak bychom to nedopustili. „Ale já nezapomínám. Díky za tu oběť. Druzja,“ dodává režisér.

