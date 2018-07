Odstup, nebo...! Oceňovaný ředitel školy má čelit vydírání od radního z ODS

“Buď odstoupíte nebo vám do školy budu posílat kontroly”. Tak má v posledních týdnech dle zjištění redakce probíhat komunikace ze strany radního pro školství na Praze 4 vůči letitému řediteli základní školy na Nedvědově náměstí v pražském Podolí.

Josef Blecha byl ředitelem základní školy poprvé jmenován v roce 1992, pouhé dva roky poté stál u vzniku významné profesní organizace Asociace ředitelů základních škol. Za svou profesní kariéru obdržel mnoho ocenění či vyznamenání, včetně medaile J. A. Komenského od ministra školství.

Přesto se ředitel Blecha podle našich informací těsně před odchodem do důchodu dočkal dosud nepoznaného chování ze strany představitele místní samosprávy. Zhruba od letošního února až do dnešních dnů má Josef Blecha čelit nevybíravému tlaku a dle našich zjištění i vydírání ze strany radního Prahy 4 Jaroslava Mítha z ODS.

Ten prý opakovaně bez udání důvody neoficiálními cestami vyzýval Blechu k okamžité rezignaci na post ředitele zmíněné základní školy. V opačném případě prý začne posílat do školy všemožné kontroly.

Josef Blecha od počátku nechápal, proč by měl coby dlouholetý úspěšný ředitel školy odstupovat. Nadto nešlo o žádné oficiální výzvy nebo zprávy. Krátce na to přišla slíbená “odměna”. Na školní bránu začaly bušit kontroly, které nejspíš ani nebyly oprávněné a nesplňovaly zákonné požadavky.

Do školy měli dorazit zástupci soukromé firmy, nikoli řádně schválený a pověřený auditor pražské městské části. Škola kontrolorům přístup k potřebným dokumentům sice umožnila, ale upozornila je, že kontrola nemá nutná schválení a oprávnění a později už ji do školy nepustila s výzvou, že musí nejprve dodat platné dokumenty, které budou k finanční a ekonomické kontrole soukromou firmu opravňovat.

“Jednoznačně jde o nezákonné praktiky. Vydírání, zneužití pravomoci úřední osoby, možný osobní prospěch. Funkční období pana ředitele má končit na začátku roku 2019, přesto na Míthův nátlak podal rezignaci k 31. prosince 2018, ale ani to radnímu nestačilo a stále vyhrožoval. Nabízí se otázka, co ho k tomu vedlo. Nezapomeňte, že v říjnu jsou komunální volby a pan Míth nemá jistotu, že bude na radnici pokračovat. Že by chtěl ma místo pana Blechy protlačit nějakého svého člověka? Toť otázka. Rozhodně je šokující, že si něco takového dovoluje vůči člověku, který celý svůj život věnuje školství,” sdělil nám pod podmínku anonymity zdroj obeznámený s děním v Podolí.

Josef Blecha rozhodně není pro svou letitou činnost ve školství a sportu neznámou osobností, právě naopak. Krom toho, že byl viceprezidentem uvedené Asociace ředitelů základních škol, se podílí na vzdělávací politice v rámci českého základního školství. Blecha je iniciátorem myšlenky Olympiády dětí a mládeže v rámci Českého olympijského výboru. Za svou práci byl dokonce oceněn Čestným uznáním Mezinárodního olympijského výboru (MOV) za šíření olympijské myšlenky. Jen několik let poté byl MOV vyznamenán za rozvoj sportu u dětí a mládeže.

autor: Radim Panenka