Odvaha mu nechyběla! Karel Gott, politika a ti, kterým vadil

Karel Gott navždy odešel v úterý krátce před půlnocí. Pro řadu lidí vzor a symbol. Náš největší zpěvák kraloval žebříčkům popularity od šedesátých let minulého století. Jisté je, že mistr se nebál mluvit o čemkoli. Nepatřil k těm, kteří komentují politiku den co den, během posledních několika dekád vydal pouze pár prohlášení, vždy ale byla silná, jednoznačná a hluboce promyšlená. Připomeňte si je s námi.

Migrační krize, zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA a v neposlední řadě vliv tajných spolků na fungování světa. Toto je několik málo témat, která přiměla Karla Gotta zabrousit do světa politiky a nenechat si názor jen pro sebe.

Značnou dávku odvahy chtělo i prohlášení na obrazovce ČT: „Ať žije pan prezident,“ čímž mistr reagoval na dojemné přání k osmdesátinám, které mu prezident Miloš Zeman poslal.

Migrační krize, která vyvrcholila v létě 2015, byla podle mistra řízeným procesem, který rozhodně nebyl vyvolán spontánně.

Anketa Karel Gott zemřel. Měl by mít státní pohřeb v katedrále sv. Víta, jak navrhuje premiér Babiš? Ano 93% Ne 7% hlasovalo: 2205 lidí

Slavný zpěvák byl přesvědčen, že migrační vlny nebyly způsobeny spontánně, ale že jde o řízený proces, jehož cílem je oslabení ekonomického růstu Evropy. Gott tehdy kriticky podotkl, že Evropa prochází v současné době diverzí, což prý musí být každému jasné, když nekontrolujeme hranice. „Dřív tudy neproklouzla myš, a najednou přijdou nějací lidé, nikdo neví odkud, proč, zda mají doklady. A co my na to? Refugees welcome! (Uprchlíci vítejte! pozn. red.),“ nelíbilo se mu.

Předtím se exkluzivně pro ParlamentníListy.cz Karel Gott vyjádřil k výsledku amerických prezidentských voleb. „Donalda Trumpa i Hillary Clintonovou jsem velmi bedlivě sledoval, zejména proto, abych vypozoroval, jak si svou řečí a projevem dovedou získat americké voliče. Protože Američané touží po starém obraze Ameriky – touží po úspěchu a sebevědomí, a to svým voličům Donald Trump, dle mého, vrátil. Zejména svým přesvědčivým a srozumitelným projevem,“ uvedl legendární zpěvák

Podle Gotta je Trump vlastně pro Američany ztělesněním amerického snu. „Donald Trump jim totiž vrací naději, že opět promění americký sen ve skutečnost. Jako se to povedlo například Ronaldu Reaganovi,“ dodal pro ParlamentníListy.cz zpěvák v době, kdy se zotavoval po operaci páteře.

Před mnoha lety též poskytl obsáhlý vhled do svých názorů na téma chodu a řízení světa. „Politika se odvíjí podle přesných scénářů, nic se neděje náhodou, i to nejhorší jako války. Vždy je o vítězích rozhodnuto dávno předtím. Stejné banky podporovaly toho, kdo je rozpoutal, a vyjednávaly s tím, kdo byl napaden. Domlouvaly se, čím budou platit, až jim budou posílat zbraně. Běh světa řídí tyto vysoké nadstátní kruhy, tzv. ilumináti nebo osvícenci, a také svaté řády a lóže až po mysticko-okultní organizace,“ napsal mistr před lety.

Podle jeho mínění hrozí, že celosvětový vývoj kráčí k totální globalizaci, která vyústí v jednu totalitní světovládu. „Časem všechny malé banky padnou – už to pomalu začíná, bankovní giganti budou fúzovat, až nakonec zbude jediný bankovní dům, který bude všem diktovat. Vznikne jedna světová měna, která bude všechno řídit, a pak už je jen krůček k bezhotovostnímu platebnímu systému pomocí mikročipů a laserových neviditelných kódů – nejspíš je budeme mít zabudované v těle. A tím bude možné z jednoho vládního centra získat o každém informaci a každého kontrolovat. Už si na to zvykáme, vnímáme to jako samozřejmost – ta identifikační čísla jsou kreditní karty. Zatím je to velmi příjemné a i další vývoj v tomto směru nám bude připadat praktický, výhodný, a hlavně pohodlný, ale časem zjistíme, že jsme se stali objektem nejenom kontroly, ale i manipulace s myšlením,“ byl přesvědčen mistr.

„Bojím se toho, že se nakonec naplní všechny orwellovské vize, které při svém vzniku vypadaly tak neskutečné. Napadlo mě, že možná přijde doba, třeba se jí ještě dožiji, kdy budeme nostalgicky vzpomínat na minulé totality. V každém případě, když už se tehdy nedalo dělat vůbec nic, tak si aspoň lidé mohli pro sebe nechat své myšlenky a názory,“ dodal tehdy Gott.

Psali jsme: Dojatý Karel Gott: Ať žije pan prezident! Karel Gott: Donald Trump a jeho názory na NATO... Karel Gott pro PL: Donald J. Trump vrací lidem naději. Jako se to povedlo Reaganovi Karel Gott: Uprchlíci strkají před kameru děti, za nimi jdou mladí muži v moderních ohozech. Amerika nás chce držet ve strachu, abychom nerostli. Ilumináti nedovolí Trumpa

Karel Gott letos v létě oslavil 80. narozeniny. S ním slavil prakticky celý národ, média, osobnosti i řada politiků. Objevila se však i negativní a často vulgární slova z řad některých novinářů či aktivistů. Ti mistra odsuzovali za to, že prý „sloužil minulému režimu“. Šiřitelé těchto názorů se setkali s brutálními odsudky s tím, že Gott v těžkých časem rozdával národu radost.

Jedním z těch, co se do mistra v létě obuli, byl novinář z TV Seznam Jindřich Šídlo. Na Twitteru napsal, že Gottovy písně „byly především o hovně“. Reakce na Šídla byly nemilosrdné.

„Úspěch v jedné pracovní oblasti vůbec neznamená, že se jinak nebudete chovat poblážněně, nebezpečně. Karel Gott je sice kulturní legendou, ale když veřejně propaguje ty nejhnusnější konspirační teorie, tak dělá pro české extremisty a ruské destabilizační zájmy víc práce než Aeronet a Parlamentní listy dohromady. Je to smutný konec,“ napsal v létě na sociálních sítích politický aktivista z lobbistické neziskovky Jakub Janda.

Ke kritikům se přidal v létě i muž, který vyvěsil na Hradě místo prezidentské standarty rudé trenýrky. “Došlo někdy k sebereflexi Karla Gotta? Nikdy, aspoň o tom nevím. Karel Gott se chová tak, jako by všechno, co kdy dělal, dělal pouze pro své posluchače, tedy že kolaboroval s komoušema proto, aby jeho posluchači o něj nepřišli. Karel Gott se nikdy neomluvil za to, že byl fíkovým listem totality,“ napsal tehdy Roman Týc (více ZDE).

Za mistra se během tahanic postavila třeba hokejová legenda Jaromír Jágr. „On je ten, co dokázal spojit vůli, pracovitost, talent a skromnost. On je ten, který nám dává zapomenout na starosti při poslechu jeho písní. On je ten, který nám svojí přítomností dodává naději, že dobro, laskavost a slušnost může zvítězit, a to nejen v pohádkách,“ konstatoval Jágr po návštěvě oslavy Gottových narozenin.

Sám Karel Gott v nedávného rozhovoru pro ČT řekl, že svými texty i hlasem je „zpěvák milovník“, a tedy žádný angažovaný umělec, který by měl lidem vysvětlovat, co je správné a co není.

Legendární zpěvák podlehl zákeřné akutní leukemii. Před lety se úspěšně vyléčil z rakoviny, od té doby trpěl řadou zdravotních problémů. Během své kariéry získal 42 Zlatých slavíků a mnohá další domácí i zahraniční ocenění.

Psali jsme: Zemřel Gott. Zeman: Daroval se nám všem. Babiš: Jeden z největších Čechů. Další ohlasy: Přichází stále Ať má Gott státní pohřeb, navrhuje Babiš. Souhlasíte? Prezident Zeman: Karel Gott daroval svůj život generacím Karel Gott zachránil lidský život. V době, kdy umělce mnozí urážejí, přišlo svědectví

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Radim Panenka