Odvolat Řehku, straší lidi, vyzval Babiš v debatě. Pavel vymyslel nové ministerstvo

Andrej Babiš by jako prezident republiky vyzval ministryni obrany, aby odvolala náčelníka generálního štábu Řehku, který tady straší mobilizací. Petr Pavel jej naopak vzal v ochranu, je prý uznáván a je správné, že nestrká hlavu do písku.

Petr Pavel a Andrej Babiš se sešli v poslední prezidentské debatě nazvané Cesta na Hrad na TV Nova.

Moderoval ji Reynolds Koranteng. Hned úvodem vystoupil Petr Pavel, aby se vyjádřil k dnes rozesílané zprávě o jeho smrti. V debatě pak Andrej Babiš, uvedl, že by jako prezident republiky vyzval ministryni obrany, aby odvolala náčelníka generálního štábu Řehku, který tady straší mobilizací. Petr Pavel jej naopak vzal v ochranu, je prý uznáván a je správné, že nestrká hlavu do písku.

„Dnes ráno jsem se cestou do Prahy dozvěděl, že už nežiju – dostal jsem informaci o mém náhlém úmrtí, následně o klinické smrti. Toho nechutného v této kampani už bylo dost. V debatách jsme dokázali, a já si myslím, že už to stačilo, že se dokážeme tvrdě konfrontovat. Pojďme se normálně bavit,“ vyzval Pavel ve svém úvodním prohlášení.

Jdeme na to, poslední televizní debata. Řádně a v klidu. Držte palce a přijďte zítra volit. pic.twitter.com/9uujC4GsjR — Petr Pavel (@general_pavel) January 26, 2023

„Jsem toto hned odsoudil a opakovaně jsem vyzýval mé podporovatele, aby nenarušovali mítinky pana Pavla, aby na ně nechodili. A po vyhlášení vítěze v sobotu, bez ohledu na to, kdo to bude, pan Pavel je favorit, aby to bylo vše v klidu. Vyzývám znovu všechny, aby přestali s těmi útoky. Je to nepříjemné pro mě i pro moji rodinu,“ dodal Babiš.

Následně se pak Babiš však do Pavla hned pustil, když uvedl, že je vládním kandidátem. I z toho důvodu, aby vláda neopanovala všechny funkce, se rozhodl prý právě on kandidovat. Pavel se o své kandidatuře rozhodl ve chvíli, kdy objížděl s besedami po Česku. „Sloužil jsem celý život, této zemi i jejím lidem. Pokud jsem začal uvažovat o možné kandidatuře na prezidenta, uvažoval jsem o tom jako o službě občanům. Nejsem vládním kandidátem, jsem kandidátem nezávislým, získal jsem přes 81 tisíc podpisů. Jsem připraven komunikovat se všemi,“ sdělil dále Pavel. Oba muži před lety přitom říkali, že kandidovat nebudou.

Co se týče zprávy o smrti, Pavel neviní nikoho z týmu Andreje Babiše. „Má to v rukou policie, uvidíme, k jakému závěru dospěje,“ sdělil Pavel. „Ten, kdo to poslal, musel být strašný hlupák,“ řekl Babiš.

Oba muži se následně vyjádřili ke své komunistické minulosti a ke slovům Michaela Kocába, který odsuzuje, že by se prezidentem měl stát bývalý komunista, kdy podle něj se oba muži za své působení za komunismu omluvili až kvůli zisku lukrativního postu. „Michaela Kocába si vážím jako skvělého muzikanta, oceňuji jeho podíl na odsunu sovětských vojsk, ale tento jeho postoj nechápu,“ sdělil Pavel a stejně jako Babiš odmítl, že by před rokem 1989 byl na nějakém lukrativním postu. Odmítli, že by se od své minulosti distancovali až nyní kvůli kandidatuře na Hrad.

„Prezident by měl dohlížet na určité vyšší principy. Pokud představitelé jakékoliv strany zastávají extrémní názory – a tato strana by nominovala na post ministra vnitra či obrany, za bezpečnostní riziko bych to považoval. Neznamená to, že bych a priori odepřel této straně ministerský post, ale zároveň bych apeloval na premiéra, aby vybral jiný resort,“ poznamenal Pavel a vysvětloval, že SPD by nejmenoval na žádný z resortů týkajících se národní bezpečnosti, ale připustil, že na jiná ministerstva by to bylo možné. Jako příklad ministerstva, kam by nominanta SPD jmenoval, zmínil neexistující ministerstvo stavebnictví. To bylo zrušeno na konci roku 1990.

Babiš by v této otázce pohlížel na vůli voličů, ale jak uvedl, nepředpokládá, že by SPD někdy vyhrálo volby. Zároveň mírnil včerejší výroky z debaty na Novinkách.cz, kdy si mohl rozzlobit některé voliče SPD tím, že uvedl, že by ANO nikdy nešlo do koalice s SPD.

Půl hodiny po začátku se Babiš rozohnil – přišlo na téma války a míru. Vadí mu totiž slova náčelníka generálního štábu Řehky ohledně mobilizace. Babiš by dokonce jako prezident navrhl ministryni obrany Janě Černochové (ODS), aby generála Řehku odvolala z funkce za to, že straší občany. Generála Řehky se následně zastal prezidentský kandidát Pavel. „Vojáci se musejí připravovat na nejhorší možný scénář,“ zastával se armády Pavel, Řehka podle něj nestrká hlavu do písku před problémy. „Ať se vojáci připravují, ale ať se to neříká lidem. Ať nestraší naše ženy,“ zmínil Babiš. „Není možné žít v růžovém světě, protože pak je horší, když lidé procitnou. Malování vzdušných zámků je škodlivé,“ oponoval Pavel.

„Je zodpovědností světových lídrů, aby zabránili světové válce. Musejí udělat všechno pro to, aby válce zabránili. Proto jsem přišel s nabídkou mírového summitu,“ sdělil Babiš a vzpomněl na summit Obama – Medveděv. „Nejlepší garancí míru není ani summit, ale fungující NATO,“ sdělil Pavel, s čímž souhlasil i Babiš.

