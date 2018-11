Ohromný úspěch! Ohlásil Trump, když přišel jen o polovinu Kongresu

Vláda amerických republikánů nad Sněmovnou reprezentantů s velkou pravděpodobností skončí, ale vypadá to, že udrží Senát. Alespoň tak to vidí televizní stanice Fox News. Přesná čísla ještě nejsou známá, v některých obvodech se stále ještě sčítá. Prezident Trump již poděkoval všem za „ohromný úspěch“. Ale většina demokratů ve Sněmovně reprezentantů znamená, že vyšetřování jeho osoby a jeho kampaně není zdaleka u konce.

Po omi letech se demokraté vrací jako dominantní strana ve Sněmovně reprezentantů, předpovídá Fox. Pro Donalda Trumpa to znamená, že bude mít ještě větší potíže prosadit své zákony. Ale vzhledem k tomu, že republikáni těsnou většinou udrží Senát, budou stále mít kontrolu nad nominacemi soudců, včetně Nejvyššího soudu. Volby Fox popisuje jako nejintenzivnější a nejchaotičtější kampaň v polovině prezidentského mandátu v poslední době. Donald Trump prý zabránil totálnímu ovládnutí Sněmovny reprezentantů demokraty, takže „modrá vlna“, jak demokraté s nadějí popisovali své předpokládané vítězství, se nekonala. Navíc, ztráta křesel v polovině prezidentského mandátu je podle statistik obvyklá.

Senátor Lindsey Graham za republikány pak poradil demokratům, kteří by většinu ve Sněmovně reprezentantů chtěli použít k odvolání Trumpa: „To jsme zkusili na Clintona. Nevyšlo nám to. Rozmyslel bych si to. Obrátí se to proti vám.“ Také dodal, že pokud budou demokraté blokovat Trumpa, obrátí se to proti nim v roce 2020, kdy se bude opět volit americký prezident a Trump bude s největší pravděpodobností obhajovat mandát. Dodal, že republikáni mají své výsledky kvůli tomu, že se jejich strana sjednotila za Brettem Kavanaughem, kterého demokraté obviňovali ze sexuálního obtěžování, karavana imigrantů je útokem na americkou suverenitu, ekonomika funguje a prezident Trump dřel jako kůň, aby republikánská voličská základna volila.

Donald Trump již výsledek voleb komentoval na Twitteru, jak je jeho zvykem. „Ohromný úspěch dnes v noci. Díky všem,“ napsal krátce.

Tremendous success tonight. Thank you to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7. listopadu 2018

Nicméně vítězství demokratů ve Sněmovně reprezentantů znamená, že budou moci vydávat předvolání k soudu a vyžadovat dokumenty a účty. A první na řadě jsou daňová přiznání prezidenta Trumpa, které podle demokratů republikáni nebyli ochotni získávat. A již před volbami vyhlásili odhodlání pokračovat ve vyšetřování, zda měl Donald Trump ve volbách 2016 spojení s Ruskem.

