Okamura: Ministr zdravotnictví Arenberger by měl okamžitě skončit ve funkci

Tomio Okamura vydal na svém Youtube kanále další ze svých pravidelných videí, ve kterých informuje o aktuálním dění. Dnes se věnoval návratu dětí do škol, pandemickému zákonu a ministrovi zdravotnictví Petru Arenbergerovi. Ten by podle něj měl okamžitě skončit.

Chaotická vládní opatření podle předsedy SPD stále pokračují a někteří žáci tak musí i nadále zůstat doma, protože na ně nebude kapacita. „Resort školství minulý týden sepsal kritéria, jež školy budou muset brát v úvahu při stanovení, kdo se vrátí do lavic a kdo ne při zahlcení nad rámec patnáctičlenných skupin. Manuál těch „správných" ale nedodalo. Jedním z argumentů návratu nejmenších dětí do škol přitom bylo, že to značně odlehčí pracujícím rodičům. Nyní ale nastává hra o to, jak se žáci rozdělí maximálně do patnáctičlenných skupin a kdo – pokud bude kapacita zahlcena – případně zůstane doma,“ říká Tomio Okamura. Školská zařízení tak prý mají po testování dětí další velké dilema. Hnutí SPD dlouhodobě odmítá povinné testování ve školách a požaduje návrat všech dětí do škol bez podmínek a bez omezení.

Nejvyšší správní soud minulý týden svým rozhodnutím zrušil regulaci provozu restaurací, heren a kasin v aktuálním opatření ministerstva zdravotnictví. Sporné opatření se týkalo provozu vnitřních prostorů restaurací, které mají zůstat zavřené stejně jako herny a kasina. „Rozhodnutí sice vstoupí v platnost až po vypracování odůvodnění a doručení, ale je již teď jasné, že vláda ANO a ČSSD podle „pandemického zákona" může omezit obchod a služby, ale nikoliv fakticky a plošně zakázat provoz restaurací prostřednictvím zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovně. Na základě tohoto rozhodnutí NSS je evidentní, že ministerstvo zdravotnictví postupuje v této věci nezákonně,“ uvedl Okamura.

Tím se podle něj potvrzuje zamítavá stanoviska SPD k pandemickému zákonu, který měl být prý již dávno zrušen. „Poslanecký klub SPD jako jediný poslanecký klub ve Sněmovně hlasoval proti přijetí pandemického zákona," připomenul Okamura.

Posledním tématem byl ministr zdravotnictví Petr Arenberger, který by měl podle Okamury okamžitě skončit ve funkci. „Tento čtvrtek by se ve Sněmovně měl projednávat střet zájmů ministra zdravotnictví Petra Arenbergera a jeho politických náměstků. Kauza kolem ministra Arenbergera vypukla poté, co média upozornila na jeho možný střet zájmů. Ministr Arenberger například ke konci roku 2020 v majetkovém přiznání přiznal mnohonásobně vyšší majetek a příjmy, než udával v předchozích letech. V dokumentech se objevilo více než 65 nemovitostí a několik desítek milionů korun. Média také spekulují o jeho podvodném jednání při privatizaci bytu do soukromého vlastnictví v Praze 1,“ dodal na závěr s tím, že hnutí SPD považuje tuto situaci za jasný střet zájmů a ministr zdravotnictví Arenberger by měl okamžitě skončit ve funkci.

