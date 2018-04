Okamura: Navrhuji, aby se hymna ČR zpívala ve všech školách 1. září

02.04.2018 20:20

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura se rozhodl na svůj facebook umístit krátké video, ve kterém vysvětlil, z jakého důvodu on a poslanci SPD důrazně odmítají implementaci směrnic Evropské unie do právního řádu České republiky. V dalším příspěvku také odhalil, co říká na novou verzi české hymny, proč trvá na tom, aby česká vláda přijala razantní opatření pro zachování naší bezpečnosti, a jaké jsou podle něj ideální další kroky v kauze dvojitého ruského a britského agenta Sergeje Skripala.