Okamura: Sluníčkáři mlátí lidi! Tak začínal Hitler. Típnout neziskovky, stáhnout se z Afghánistánu

Poslanci mají před sebou další jednání Sněmovny. Představitelé jednotlivých sněmovních stran tradičně vystupují a vysvětlují, čeho by chtěli dosáhnout. Nejinak tomu bylo i u hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Okamura udeřil na „sluníčkáře“, znovu zopakoval, že chce zrušit financování politických neziskovek, ale vyjádřil se také ke střetu zájmů Andreje Babiše a k vysokým cenám elektřiny, kvůli kterým podalo hnutí SPD ústavní stížnost.

Tomio Okamura oznámil, že bude prosazovat zavedení tzv. minimálního důstojného důchodu. V tuto chvíli by měl minimální důchod činit necelých 12 tisíc a následně by se měl zvyšovat v návaznosti na životní úroveň společnosti. Okamura prý ví, kde na to vzít.

„Kdybychom stáhli vojáky z Afghánistánu, kdybychom zrušili neadresné sociální dávky, kdybychom zrušili škodlivou inkluzi a kdybychom zrušili financování politických neziskových organizací. A teď to bude na vládě, zda podpoří náš návrh. A bohužel tuším, že vláda ukáže, že její prioritou je vyplácení peněz neziskovkám a sociálně nepřizpůsobivým,“ konstatoval Okamura před kamerami ČT.

Vedle toho hodlá hnutí SPD bojovat proti exekucím, a to návrhem, aby se napřed splácely dluhy a pak teprve až úroky z dluhů. Současně SPD navrhuje zrušit úroky z úroků. „Považujeme to za absolutně nemorální věc, kterou tady nastavila politická reprezentace,“ vypálil Okamura

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) je v posledních dnech pod palbou kvůli informacím z předběžné zprávy auditorů EU, která říká, že Babiš ještě dnes ovládá svou firmu Agrofert, momentálně odloženou ve svěřenském fondu, a Agrofert by měl vrátit stovky milionů korun z dotací. Radim Fiala, první místopředseda uskupení Svoboda a přímá demokracie, na tiskové konferenci prozradil, že hnutí Tomia Okamury se nepřipojí k ostatním opozičním stranám, které chtějí tuto věc projednávat ve Sněmovně a předloží k jednání vlastní návrh.

„My se neztotožňujeme s tím, co navrhuje tzv. demoblok,“ uvedl Fiala. A vysvětlil proč. SPD půjde především o to, kdo bude platit prostředky, které bychom teoreticky měli vracet do EU, a kdo bude potrestán za pochybení, která vedla k současné situaci.

Dále Fiala oznámil, že znovu položí na stůl případ napadení člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ladislava Jakla. Nejprve byl Jakl napaden v Praze a podruhé i ve Zlíně. Když si vzal slovo znovu Okamura, pustil se do „sluníčkářů“.

„Já bych chtěl tady v přímém přenosu ČT vyzvat tzv. sluníčkáře, ať už toho nechají, toho mlácení lidí, kteří podporují SPD. Takhle to začínalo v Německu ve 30. letech při nástupu Adolfa Hitlera, že byli lidé mláceni za jiné politické názory. Já bych rád sluníčkářům řekl, prosím vás, nechte už tyhle fašizující tendence. Nechte toho fyzického násilí vůči lidem, kteří vám nic nedělali a jen mají jiné politické názory než vy,“ rozjel se před kamerami Okamura.

Nakonec se Okamura zmínil také o připravené ústavní stížnosti. SPD je připravena podat ústavní stížnost kvůli cenám elektřiny. Okamura konstatoval, že v Polsku a v Maďarsku dokázali ceny elektřiny zkrotit. „Zatímco česká vláda nedělá vůbec nic,“ zahřměl Okamura. Přál by si, aby česká vláda postupovala stejně jako vlády Polska a Maďarska.

K tématu promluvila také bývalá šéfka Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková. Její Institut Aleny Vitáskové prý už připravil žalobu na snížení cen elektřiny, ale věc byla soudem odmítnuta. Institut proto připravil ústavní stížnost. Jediná strana, která byla připravena tento návrh přijmout, byla SPD. „Doufáme, že Ústavní soud tuto stížnost co nejrychleji rozhodne, abychom mohli ulevit občanům,“ prohlásil Okamura

Předseda SPD ještě dovysvětlil, že se pod stížnost podepsal i jeden jediný poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna. „Aby to nevypadalo, že snad ČSSD chce bojovat za lepší ceny energií. Ten jediný poslanec je samozřejmě rebel ČSSD a velký kritik poměrů v ČSSD, Jaroslav Foldyna. To jenom dodávám, aby to nevypadalo, že snad ČSSD chce bojovat za nižší ceny energií. Tak tomu není,“ zdůraznil Okamura s tím, že je rád alespoň za odvahu Jaroslava Foldyny.

