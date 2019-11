Okamura a „paraziti“: SPD dnes způsobí rozruch

„SPD považuje za alarmující situaci se zneužíváním sociálních dávek. Z tohoto důvodu jsme po dlouhodobé přípravě a konzultacích s odborníky připravili novelizaci zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,“ poznamenal Okamura na svém facebookovém profilu.

Anketa Byl Václav Klaus st. dobrý prezident? Ano 39% Ne 61% hlasovalo: 1268 lidí

„Náš návrh předpokládá odebrání dávek lidem, kteří páchají přestupky, porušují povinnosti vyplývající ze školského zákona, vyhýbají se práci nebo obcházejí zákon s účelem získat sociální dávku,“ dodal. Podle jeho slov hnutí SPD důsledně plní svůj program.

„Zlaté časy lidí parazitujících na sociálním systému musí skončit. Ušetřené peníze je třeba použít na péči o skutečné potřebné, nemocné a zdravotně postižené občany nebo na zvýšení nízkých důchodů lidí, kteří celý život pracovali. Podrobně naši novelu představíme na dnešní tiskové konferenci. Držte nám palce a podpořte nás ve volbách, aby byli slušní a řádní lidé konečně na 1. místě!“ uzavřel Okamura.

V diskusi se pak objevují slova podpory. „Přesně tak... Dost bylo podpory nemakačenků na úkor opravdu potřebných, pro které naopak peníze nejsou!“ poznamenala jedna z uživatelek. „Tak jestli se vám toto podaří, postaví vám sochu. Držím palce a pevné nervy,“ píše další.

„Opět nesmírně pracovitý Tomio. Ted jsem zhlédla dokument nebo film o bratrech Okamurových. Pochopila jsem, proč Tomio nenávidí podrazáky, lenochy a parazity, i kdyby přišli z Marsu jako zlatí králové. Hayato Okamura je určitě dobrý člověk, ale takhle jako on vystupují jehovisti. Kázání a myšlenka dobrá, ale se zlem světa se musíme prát silou. Nikoliv nastojato umírat. Jako Hayato. Takže opět mám jistotu, že Tomio to dělá z přesvědčení, že bojuje s vírou a s veškerou energií a tudíž nezmění cíl a nenechá se zviklat, až by byl u moci. Prostě je možné mu stoprocentně věřit. I když věřím, že je komplikovaná osobnost, bojuje jen za to, čemu věří. Ne kvůli penězům, ale za myšlenku samotnou. Znovu jsem se přesvědčila, že je to jediná volitelná strana,“ dodala další uživatelka.

Již dříve Okamura hovořil o tom, že vládní politika integrace Romů do společnosti totálně selhala. „Romských ghett a problémů přibývá. Uvádí to zpráva o stavu romské menšiny za loňský rok, která vychází z údajů poskytnutých romskými poradci a koordinátory. Zprávu bude v pondělí projednávat vláda. Za zcela skandální považuji to, že ve zprávě Romové uvádí, že jedním z viníků stavu je rétorika hnutí SPD!!! Hnutí SPD jako jediné navrhuje jasné řešení. Podmínit vyplácení sociální podpory pracovní minulostí, čistým trestním rejstříkem a děti nesmí mít neomluvené hodiny ve škole. A odmítáme pozitivní diskriminaci, rasismus a xenofobii. Všichni občané České republiky musí mít nejen stejná práva, ale i stejné povinnosti. I mezi členy SPD máme slušné a pracující Romy, a to je zcela v pořádku,“ podotkl.

„Takže je to přesně naopak – ‚žábou na prameni‘ jsou různé romské a sluníčkářské neziskovky parazitující na státním rozpočtu, ze kterého za dlouhá léta vysály miliardy bez hmatatelného výsledku. Pardon, s výsledkem pro svoje kapsy. Připadá mi, že největší překážkou pozitivního řešení romské problematiky jsou právě tyto neziskovky, které záměrně problémy reálně neřeší a vyhrocují atmosféru, aby mohly být co nejdéle přisáté na státní rozpočet. Co by pak lidé z neziskovek dělali, kdyby se problémy skutečně vyřešily, že? To ostatně potvrzuje i vedoucí sociálního odboru Magistrátu Ústí nad Labem ing. Šťastná, že velkým problémem je působení neziskových organizací, jelikož působí jako poradenská centra pro žadatele o dávky (radí, jak vysát ze státu maximum možného), místo aby vykonávaly prevenci, kontrolu oprávněnosti čerpání atd. Tyto neziskovky draze placené Ministerstvem práce a sociálních věcí ministryně Jany Maláčové (ČSSD) nehájí veřejný zájem a veřejné prostředky (výdaje), ale naopak podporují nepřizpůsobivý styl života. Vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM odmítá problematiku řešit a tento špatný systém podporuje. Stejně jako předešlé vlády za účasti ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Zpráva uvádí, že v roce 2017 žilo v Česku podle odhadů 240.300 Romů. Nejvíce problémů je prý v Karlovarském a Ústeckém kraji,“ uzavřel.

Psali jsme: Piráti: Vládní zákon o výstavbě narušuje soukromé vlastnictví a zavádí další byrokracii Hejtman Půta: Kulturní vyspělost národa se pozná podle toho, jak pečuje o svou historii Poslanci se budou zabývat elektronizací služeb státu Šimral (Piráti): Změnu financování regionálního školství provázela velká administrativní zátěž

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.