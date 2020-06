Okamura čtenářům: Podpoříme jakýkoliv zákon, který zastaví propagandu politických neziskovek

reklama

Jednomu z čtenářů sdělil, že v boji proti údajně hrozící islamizaci Evopy dělá, co může. To znamená, že na půdě sněmovny před tímto nebezpečím varuje. „Bohužel nejsme revolucionáři ani partyzáni, takže ve sněmovně můžeme pouze navrhovat zákony, vyjadřovat stanoviska nebo dělat osvětu mezi lidmi a doufat, že nám dají tolik hlasů, abychom mohli třeba v rámci vládní koalice sami rozhodovat,“ napsal Okamura.

Poté konstatoval, že stále plánuje zastavit tzv. „politické neziskovky“. Okamura je prý ochoten podpořit jakýkoli zákon, který „zastaví příliv peněz lobbistickým a propagandistickým uskupením“.

Stranou jeho pozornosti nezůstala ani stížnost občana spojená s provozem motorového vozidla.

„Proč musím zdarma odevzdat mé vozidlo na vrakoviště, abych mohl odhlásit pojištění, když je to můj majetek a v kupní smlouvě nebylo, že ho budu muset zdarma odevzdat? To bylo kvůli odloženým vrakům na ulicích. Nyní obce mohou, po právní úpravě, vraky odstranit. Proč v této souvislosti nebyla současně zrušena tato povinnost?“ otázal se čtenář serveru ParlamentníListy.cz

Okamura uznal, že zákon byl napsán špatně a přislíbil, že se pokusí o jeho nápravu. „Jde o jasnou lobby pojišťoven, podíváme se na to a navrhneme změnu,“ napsal předseda SPD.

Došlo i na krátkou okupaci části českého území polskými vojáky. V době koronakrize překročili polští vojáci na Bruntálsku české hranice a českým věřícím znemožnili přístup ke zdejší kapličce. Incident se odehrál v květnu u obce Slezské Rudoltice.

„Těžko říct, zda šlo o úmysl či politováníhodný omyl. Vojáci asi neznali přesně území, které je velmi řídce osídlené. Doufáme ale, že to bylo nedorozumění,“ řekl k události Mojmír Pargač pro ČTK.

Jeden z voličů chtěl slyšet, proč SPD nevydalo jasné stanovisko.

„Můžete vašim voličům laskavě vysvětlit, jak je možné, že na území naší republiky operují polští vojáci, kteří zbraněmi ohrožují místní obyvatelstvo a omezují je ve svobodném pohybu a vaše takzvané vlastenecké hnutí se k tomu ani nevyjádří, ani neapeluje na ministra vnitra a zahraničí, aby konali ve prospěch našeho státu??? Jste ještě vůbec vlastenecké hnutí? Nebo necháte cizí vojáky, aby testovali, kam až můžou dojít a co si můžou cizáci dovolit k našemu národu??? Kdo přijde příště a vy budete zase přivírat oči??? Vaši vlastenečtí voliči žádají vysvětlení,“ vyzval Okamuru občan.

A Okamura skutečně odpověděl. „Uniká mi, v čem je problém. SPD polské vojáky do ČR nezvalo, ani nevíme o tom, že by tu operovali, pokud máte na mysli nedorozumění, kdy několik polských vojáků omylem hlídalo v rámci karanténních opatření kostel za polskou hranicí, byl to jejich omyl a těžko nad tím můžeme otvírat nebo přivírat oči, to, že se někdo splete, nikdy neovlivníme a hlavně to ani nesouvisí s vlastenectvím, ale to snad došlo už i vám,“ ohradil se předseda SPD.

Nakonec Okamura věnoval pár slov i potravinové soběstačnosti České republiky. Evropské unii vyčetl, že omezuje české zemědělce.

„Unie, resp. staré státy, měly a mají eminentní zájem o náš trh, takže jak směrnice, tak i české zákony, dotační pravidla atd. bohužel znevýhodňují české zemědělce, případně produkci, která by zajistila soběstačnost. Pro příklad vzpomeňte na kvóty na cukr, zajistily, že z cukrovarnické velmoci jsme se stali dovozy a cukr na léta extrémně zdražil. Dnes je na méně než poloviční ceně a české cukrovary už zase vyrábí a co se stalo za zázrak? Nic víc, než že skončily unijní kvóty na cukr. To, že vozíme máslo z Belgie, Německa, Polska, je také dané tím, že díky dotacím je jejich máslo levnější než naše,“ napsal Okamura.

