Okamura drsně: Neziskovky, tu máte návrh! Babiš nás prodává! A Minář z Milionu chvilek...

Předseda SPD Tomio Okamura se včera opřel do vlády a do Českého rozhlasu. ČRo podle něj nedodržuje názorovou pluralitu a rozděluje společnost. Dále představil plán, jak by neziskovky měly vykazovat financování ze zahraničí. A pustil se do vlády Andreje Babiše, že špatně hospodaří. Protože podle něj chce zalepit díru v rozpočtu prodejem kovů ze státních hmotných rezerv.

Okamura si v prvé řadě stěžoval na Český rozhlas, který údajně podporuje jen sluníčkáře.

Co Okamurovi vadí: „Český rozhlas uspořádal v Ústí nad Labem debatu o ‚rozdělené společnosti', přitom si tam pozval zástupce jen jednoho názorového proudu – prakticky jen samé sluníčkáře! Předsedu spolku Milion chvilek demokracie Mikuláše Mináře, manželku Erika Taberyho z Respektu a šéfku CVVM Paulínu Tabery, filozofa Václava Němce, který je vyhraněným odpůrcem Miloše Zemana, sluníčkářskou exsenátorku Elišku Wagnerovou a předsedu Senátu Jaroslava Kuberu, který se chystá jet na Tchaj-wan. To je tedy názorová pestrost," ironizuje Okamura.



„Já jsem naopak zastáncem názoru, že by spolu měli diskutovat – a zdůrazňuji slušně diskutovat – zástupci a nositelé všech názorových proudů v naší společnosti. Pokud se bude protežovat jen jeden ideový proud na úkor dalších, bude naše společnost opravdu rozdělena. A budeme se vracet do dob totality, před níž sice sluníčkáři varují, ale svými kroky ji postupně nastolují. To my nechceme. My chceme spojovat všechny lidi, kterým záleží na naší vlasti, našich rodinách a přátelích,“ deklaruje předseda SPD.

To nebylo to jediné, co Okamurovi včera vadilo. Informoval také znovu o návrhu na kontrolu financování neziskových organizací, jež dostávají finanční prostředky ze zahraničí. „Státní správu a politiku České republiky významně ovlivňují neziskové organizace financované ze zahraničí, velmi často zapojené do sítě finančního spekulanta Sorose,“ míní šéf SPD.

„Poslanci SPD minulý týden navrhli zákon, aby neziskové organizace směly dostávat peníze ze zahraničí výhradně bezhotovostně. Částky převyšující 5 000 eur (zhruba 127 500 korun) by musely vést na zvláštním účtu, který umožňuje veřejnou kontrolu (toto opatření se netýká členských příspěvků). Byl by tak zřejmý dárce peněz. Cílem tohoto návrhu je, aby všechny příjmy nad tuto částku musely být vedeny na transparentních účtech,“ informoval.

„Neziskové organizace nyní mohou dostávat peníze ze zahraničí, aniž je jasné, kdo je poskytl, přitom jejich činnost se často dotýká společenských a občanských zájmů, které sleduje Česká republika. Je tedy legitimní, aby veřejnost znala původ prostředků, které organizace získávají od zahraničních dárců," myslí si Tomio Okamura.

Tvrdí, že úprava primárně nesměřuje na zájmové organizace, které jsou založeny výhradně na členském principu a které jsou v českém neziskovém sektoru údajně nejpočetnější (např. Českomoravská myslivecká jednota, Sokol, zájmoví sběratelé a další), z nichž některé mohou mít také zahraniční členy.

„Hnutí SPD podporuje neziskové organizace, které pomáhají našim potřebným lidem, ale dlouhodobě vyzýváme k ukončení dotování takzvaných ‚politických neziskovek‘ z veřejných peněz, a zejména těch, které jsou napojeny na finančníka a neomarxistického globalistu George Sorose,“ brojí Okamura proti miliardáři maďarského původu.

Do třetice se Okamura rozčiloval nad plánem vlády rozprodat zásoby kovů Správy státních hmotných rezerv. Tomuto plánu říká Okamura jasné ne.

„Vláda Andreje Babiše (ANO) s ČSSD a KSČM se rozhodla zbavit se všech státních zásob vzácných kovů ze Správy státních hmotných rezerv. Vynést by to prý mělo zhruba dvě miliardy korun. To představuje objem zhruba 1 600 kamionů. Opakuje se tak situace, kdy stát pod cenou rozprodal české zlaté rezervy,“ tvrdí.

Podle Okamury je důvodem pro likvidování hmotných rezerv to, že vláda Andreje Babiše špatně hospodaří a rozpočet je v hlubokém deficitu. Nutno podotknout, že zadlužení České republiky je na evropské poměry velice nízké. Šéf SPD také navrhl, na co by se mělo ‚šáhnout“ místo hmotných rezerv: dávky nepřizpůsobivým, politické neziskovky, inkluze nebo mise v Afghánistánu. Hospodářský výbor návrh odmítl, ale vláda ho prý tlačí dál.

„Správa státních hmotných rezerv (SSHR), která má Česko držet nad vodou, pokud přijdou rozsáhlá sucha, výpadky elektřiny, ropy, povodně, válka, nedostatek potravin a podobně, má podle představ Ministerstva financí prodat do dvou let všechny vzácné kovy, které ze strategických důvodů drží. Podporuje to i Andrej Babiš. Nesouhlasíme s tím, protože například Ministerstvo obrany nám potvrdilo, že jsou potřeba tisíce tun kovů v případě nějakých krizových řešení v České republice. Hnutí je jednoznačně proti tomu, aby se rozprodávala naše surovinová bezpečnost. Vláda rozprodává náš stát jak nějaký konkurzní správce!“ míní předseda SPD Tomio Okamura.

