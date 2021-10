Okamura hlasitě: Táta od rodiny nedojede do práce, EU zruší auta. A lidem dají žebračenky

Andrej Babiš (ANO), Ivan Bartoš (PirSTAN), Petr Fiala (SPOLU), Tomio Okamura (SPD) a moderátoři Terezie Tománková, Petr Suchoň se sešli v poslední předvolební debatě na CNN Prima NEWS. Díky hlasování diváků do druhé části debaty postoupí pouze dva. V průběhu debaty se ostře rozjel lídr SPD Tomio Okamura. Díky politice EU, která směřuje ke zrušení aut se spalovacími motory, podle něj otec od rodiny nedojede do práce. Na elektromobil nebude mít.

Další otázka směřovala z tábora PirSTAN: „Proč ještě nebyl odstraněn trh s exekucemi?“ zeptala se divačka.

„Hnutí SPD prosazuje zestátnění exekutorů. Podali jsme zákon již před dvěma lety do Sněmovny. Ten mafiózní systém, který tady tolerují všechny dosavadní vlády... dále navrhujeme zrušení úroků z úroků. Skončíme s obchodováním s dluhy,“ poznamenal Okamura a láteřil na stranu EU, která podle něj o pětinu prodražuje exekuce.

„Snažíme se nalézt rovnováhu mezi oprávněnými zájmy věřitelů a tím, že by byly exekuce nezákonné a většinu dlužníků to zničí. Podařilo se zabránit exekucím, podivným, vůči nezletilým. Nevěříme tomu, že by něčemu pomohla teritorialita exekutorů,“ zmínil Fiala.

„Boj s exekucemi jsme prohráli, protože lidé kolem pana Faltýnka a předseda Poslanecké sněmovny v tom mají byznys. My jsme prosazovali teritorialitu, stejně jako že toho exekutora přiřazuje soud,“ zmínil dále velmi zostra Bartoš.

„Za poslední dvě období jsme udělali v této věci nejvíc,“ hájil se však Babiš a vyjmenoval, co vše jeho vláda v této věci udělala. „Souhlasím s panem Okamurou, že nikdy neměli být exekutoři zprivatizováni, byla to mafie,“ rozčílil se Babiš. A souhlasil i s Fialou, že teritorialita je boj o kšefty.

Dalším tématem byl Green Deal. Zlikviduje, nebo ne Green Deal střední třídu, jak varují někteří ekonomové? „Tak Green Deal odsouhlasil tady pan premiér Babiš,“ začal Fiala, Babiš jej však přerušil, že to není pravda. „Odsouhlasil to, já nevím, proč proti tomu vystupuje. Jsou okamžiky, kdy se hlasuje jednomyslně. Tam sedí premiér a má možnost říct ne, protože nám to nevyhovuje. Andrej Babiš to neřekl, a tak tady máme Green Deal,“ poznamenal Fiala. „Není pravda, nemá pravdu pan předseda,“ rozčiloval se následně Babiš.

„S některými parametry Green Dealu lze polemizovat a bude se o nich dále jednat. Ale tady se jede nějaká diskuse, jako že ochrana přírody je sprostý slovo. Ten Green Deal má vést k transformaci ekonomiky, k transformaci energetiky, k tomu, aby lidi dýchali lepší vzduch, aby byla čistší energie, abychom neničili přírodu – a je tam společný evropský postup,“ sdělil Bartoš a poukázal na sucha, vysychající studny, tornáda, kůrovec. „Podívejme se na to jako příležitost. A ne že se na to budeme koukat a pak zjišťovat... ty peníze lze investovat do inovací, do lidí, dodržet naše závazky a nikdo nebude rušit auta...,“ sdělil Bartoš. Tománková však zopakovala otázku, zda Green Deal opravdu nedopadne na střední třídu.

„Vy musíte udělat takovou transformaci, aby se tak nestalo. To je naprosto zásadní. Když se bavíme o energetické transformaci nebo o výstavbě nových jaderných bloků, my jsme do toho zákona chtěli dát brzdu, aby se to nepromítlo do cen spotřebitelů. A vláda a poslanci ANO to zamítli. Musíte ty věci řešit sociálně citlivě, ostatně na to je tam také fond na tu transformaci...,“ dodal Bartoš.

„SPD prosazuje rozumnou ochranu přírody, ale na základě skutečných potřeb našich občanů a našeho průmyslu, a nikoliv na základě termínu Bruselu. Budu citovat k tomu zdražení: On se ten takzvaný zelený úděl prosazuje na základě legislativního opatření, takzvané Fit For 55. A jak sama Evropská komise cituje, co to bude přinášet? Evropská komise přiznává, že, cituji, jedna třetina domácností nebude schopna platit energii, jejíž zdražení způsobí zelený úděl. Je to šílený neomarxistický plán a my, když budeme ve vládě, odmítneme zelený úděl EU, protože lidé v regionech, když se do roku 2035 zruší spalovací motory, táta od rodiny nebude mít jak jet do práce, navíc kdybychom všechna auta nahradili elektromobily v ČR, musíme postavit 1,5 Temelína. Kdybychom měli nahradit všechen plyn a uhlí, z kterého máme energii, musíme postavit 2,2 Temelínu. Staneme se závislí na dovozu energie a je to konec naší svobody a suverenity a lidé se neplatí. A teď vláda přichystala takzvané energožebračenky, já myslím, že je to ostuda!“ rozčílil se Okamura. To však odmítl Babiš, že by šlo o energožebračenky, půjde jen o zaplacení obnovitelných zdrojů.

„Piráti jsou naši Zelení! A pokud se dostanou do vlády, zavřou veškeré jaderné energie a proud bude extrémně drahej! Takhle to dopadne!“ rozčílil se Babiš.

