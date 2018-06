Okamura k Merkelové: Revanšismus a naprosté svinstvo. Předvolat velvyslance a projednat ve Sněmovně

Německá kancléřka Angela Merkelová nahlas řekla to, co si myslí, že nelze morálně ospravedlnit vyhánění lidí z jejich domovů, a to ani když je toto vyhánění reakcí na hrůzy druhé světové války, kterou rozpoutalo Německo.

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura nevěřil vlastním uším. Slova kancléřky ho rozzuřila a požaduje okamžitou reakci české diplomacie.

„Angela Merkelová dnes řekla, že pro poválečný odsun Němců z Československa ‚neexistovalo ani morální, ani politické ospravedlnění‘. Je to revanšistické vyjádření a naprosté svinstvo vůči České republice. Sudetští Němci se masově podíleli na přípravě konečného řešení české otázky, které by znamenalo faktickou a biologickou likvidaci českého národa. Hnutí SPD vyzývá ministerstvo zahraničí a vládu České republiky k podání oficiálního protestu a předvolání velvyslance Spolkové republiky Německo v souvislosti s revanšistickými výroky kancléře Merkelové. Politická pozice Německa vyjádřená tímto prohlášením zpochybňuje výsledky druhé světové války, záměrně relativizuje pozici viníků a obětí a přímo ohrožuje politické a bezpečnostní zájmy České republiky. V souvislosti s touto provokací budou žádat poslanci hnutí SPD zařazení mimořádného bodu jednání Sněmovny s cílem jasně se vymezit proti revanšismu německé kancléřky Merkelové,“ vypálil Okamura již ve čtvrtek na sociální síti Facebook. A přidal fotku, na které se premiér Andrej Babiš zdraví s Merkelovou. Uklání se jí přitom.

Okamura ještě doplnil, že Němci se za druhé světové války dopustili mnoha hrůz a odsun sudetských Němců byl reakcí na tyto hrůzy. Odsun Němců navíc podle Okamury pomohl poměrně rychle normalizovat vztahy s Německem.

Jenže oné tvrdé reakce ministerstva zahraničí se Okamura možná nedočká. Ministerstvo se totiž k výroku Merkelové staví poměrně smířlivě. Podle resortu je třeba chápat, že šlo o výrok určený především německému domácímu publiku Pro českou stranu je zásadní, že stále platí Česko-německá deklarace podepsaná v roce 1997, kde se hovoří také o vzájemném vyrovnání s minulostí.

„Výrok kancléřky Merkelové pochází z projevu na Dni připomínky útěku a vyhnání. V tomto kontextu je také třeba výrok vnímat. Nejde o polemiku s německými sousedy a nikterak ani nezpochybňuje podstatu Česko-německé deklarace. Podstata deklarace spočívá ve stanovení historické kauzality a v oboustranném odmítnutí vznášet právní nároky, které by vyplývaly z komplikované minulosti,“ uvedlo ministerstvo zahraničí. Vyjádření ministerstva zahraničí přinesl server Lidovky.cz.

autor: mp