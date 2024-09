Okamura kritizoval rozhazování neziskovkám. Nota nenávisti, vyjela Pekarová

„Nikdy člověk nemůže být tak sebevědomý, aby neviděl žádné chyby,“ sdělil úvodem ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) k tomu, zda vše při ničivých povodních zafungovalo tak, jak mělo. „Celkově systém krizového řízení, ústřední krizová komise, integrovaný záchranný systém, hejtmané napříč kraji, bez ohledu na politickou příslušnost, předvedli krizové řízení... Ano, zvládli jsme to,“ sdělil Rakušan. Pochválil i meteorology za predikce.

„V roce 1997 byly následky mnohem ničivější. Je to dáno tím, že včas byly předpovědi hydrometeorologů. Po léta se investovalo, včetně naší vlády, do různých zařízení, do toho, abychom měli takové radary. A musím podtrhnout rodinné stříbro naší země, a to je integrovaný záchranný systém. Musíme jim všem poděkovat. Musí se poděkovat i dobrovolným hasičům,“ podotkla předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

Poděkování záchranářům směřovalo i od lídra SPD Tomia Okamury. „Kde je prostor to zlepšit, to je úloha naší vlády. V Bělé pod Pradědem si nám dnes občanka stěžovala, že nedostala podporu vlády, kterou slibovala, protože měla patnáct tisíc na účtě,“ rozhorlil se Okamura i nad tím, že je zadlužený rozpočet kvůli nákupu stíhaček a nebude na opravu infrastruktury.

„Mrzí mě, že už tady začal hnojomet pana Okamury,“ zkritizoval následně lídra SPD Marian Jurečka (KDU-ČSL). Okamžitá pomoc je podle něj pro každého, komu voda prošla bytem nebo domem. „Od pondělí pomoc poskytujeme a budeme poskytovat dál,“ sdělil Jurečka a pochválil i lidi, kteří pomáhají z charity a dalších organizací.

Obstáli jsme jako společnost? „Myslím, že ano,“ podotkl někdejší předseda ČSSD Vladimír Špidla, jenž v debatě zastupoval Sociální demokracii. „Solidarita ve společnosti. Jsem rád, že se projevuje v každé krizi, ať se projevuje u nás, nebo v zahraničí,“ dodal.

„Hrdinové jsou každý z těch, kdo se zapojili do pomoci,“ sdělila předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Smekla poklonu všem záchranářům a složkám, kteří se podíleli na místě při likvidaci škod.

Předseda Pirátů a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš se podle svých slov účastnil krizových štábů. „Česká republika ukázala občanskou soudržnost,“ poznamenal Bartoš. Pochvalu pak sdělil všem záchranářům, policistům a dalším i Jaromír Soukup, který v debatě zastupoval Přísahu. „Tyhle složky nikdy nezklamou. A nezklamaly ani teď,“ nechal se slyšet Soukup.

Kritika hejtmana i starosty

Jurečka se také vyjádřil ke kritice hejtmana Josefa Bělici (ANO) a starosty Krnova Tomáše Hradila, kterého zkritizoval – prvního ministr životního prostředí Hladík, druhého generál Vlček. „Nejsem příznivcem těchto vzkazů. My tam řešíme to, aby lidé měli co nejdříve náhradní bydlení. Z té přestřelky radost nemám, pojďme si to vyhodnotit s chladnou hlavou. Pojďme si udělat jen revizi toho, jak chybám předejít,“ sdělil Jurečka a připomněl také to, že je nutné řešit přehradu Nové Heřminovy.

„Měli bychom nechat odtéct vodu, odčerpat zatopené oblasti a pochopitelně souběžně s tím vyhodnocovat. Mohlo se udělat cokoliv lépe, ale je potřeba to hodnotit z toho pohledu, jakou měly štáby informace,“ podotkl senátor Zdeněk Nytra, který v debatě zastupoval ODS. Okamura se pak snažil debatu uklidňovat, aby se hosté superdebaty nedohadovali, což podle něj občany nezajímá. Ihned se ale pustil do vlády, že utratila za stíhačky.

Rakušan následně vyzval dobrovolníky, aby do regionu nevjížděli živelně, ale organizovali se a registrovali se. Poděkoval také úředníkům.

„Pan Okamura tady vyvolává dojem, že někde žebráme o pomoc. Ale o tom je ta evropská solidarita,“ reagovala následně na slova Okamury, že žebráme o pomoc, Markéta Pekarová Adamová. Uvedla, že jsme také pomáhali jiným zemím, když bojovaly s ničivými událostmi.

„Tanky nepomůžou v Jeseníkách, ale na Ukrajině.“

„Na Ukrajincích vyděláváme na jejich přítomnosti, nenahlížím na to ale tímto pohledem ráda, protože si myslím, že je morální povinností jim pomáhat,“ sdělila k narážkám Okamury na pomoc Ukrajincům Pekarová Adamová. Rozporovala i to, že bychom se zbavili techniky, která by nyní mohla pomoci při povodních. „Tanky nepomůžou v Jeseníku, ale opravdu na té Ukrajině, aby sem nepřišly ruské tanky,“ uvedla Pekarová Adamová. Okamura chtěl reagovat, moderátorka Jana Peroutková jej však nenechala. Soukup následně ve svém vystoupení opakoval, že integrovanému záchrannému systému by se mělo děkovat i jinak než slovem děkuji. Obdobně o navýšení peněz pro hasiče i další hovořila i poslankyně Schillerová, která v tomto duchu apelovala na Rakušana.

Když se následně moderátorka zeptala, zda je správné, že volby do krajů a Senátu nebyly odloženy, nikdo se nepřihlásil. Do debaty se následně připojila i lídryně koalice STAČILO! Kateřina Konečná, která do Brna dorazila z jednání v Evropském parlamentu.

„I dluhopisy budou muset zaplatit občané,“ reagovala Konečná na to, že vláda chystá povodňové dluhopisy. „Vy jste několik let neřešili příjmy, tak nemáte na výdaje,“ rozčilovala se Konečná, které neustále skákal do řeči ministr Jurečka. „Vy jste asi zvyklí si v kostele skákat do řeči,“ rozčílila se Konečná, načež jí moderátorka odňala slovo. „Ať se pan ministr Jurečka chová jako v kostele a je ticho, když se káže,“ podotkla Konečná, když jí moderátorka následně slovo vrátila. „Komunisti kážou,“ opáčil lakonicky Jurečka.

„Úvahy o povodňové dani jsou úplný nesmysl. Varianta dluhopisů je pravděpodobně asi ta nejschůdnější,“ řekl Soukup. Zdroje jsou. To je věta, kterou v minulosti prohlásil Vladimír Špidla – a trvá si na ní podle svých slov dodnes.

Závěrem byla řeč o neziskových organizacích, kdy podle Okamury je nutné rozlišit, k jakému účelu jsou určeny. „Problémem je, pokud neziskové organizace suplují neschopnost státu a vlády, což se v České republice v řadě případů děje. Jsou to třeba špatné sociální služby v regionech,“ řekl Okamura, ale vymezil se proti tomu, aby jeho think-thank přišel o peníze. „Politickou neziskovkou myslíme něco jiného, to jsou organizace, které tady za veřejné peníze propagují LGBT, gender a další,“ uvedl.

„Pan Okamura, když jde do úzkých, tak vytáhne notu nenávisti, což je nezodpovědné. Je nutné ukázat na příběhy solidarity. Co se týče sociální sítě a neziskových organizací, funguje výborná synergie. Lidé, kteří chtějí pomáhat, jsou s druhými solidární. A to, že je stát tady připraven pomáhat, je jednoznačné,“ zmínila následně Pekarová Adamová, která se vymezila proti tomu, že by se neziskové organizace rozdělovaly dle jejích slov podle nesmyslných klíčů.