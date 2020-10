Okamura natřel ČT a další. Klaus ml.? Zbytečné komentovat, padlo

Moderátor Jaromír Soukup si do duelu pozval lídra SPD Tomia Okamuru, kterého považuje za jednoho z vítězů voleb. Okamura mu za to poděkoval, stejně jako voličům, kteří přišli k volbám a podpořili jeho hnutí. Tvrdě zkritizoval média.

Následně se jej moderátor Jaromír Soukup zeptal na hnutí Trikolóra Václava Klause mladšího, s nímž se Okamura de facto přetahoval o voliče. Trikolóra však neuspěla, získala zhruba okolo tří procent hlasů. „Tak já si myslím, že ty volby a voliči jasně ukázali, nejenom co se týče Trikolóry, já jsem se na účet Trikolóry vůbec ani po volbách nevyjadřoval, protože přece jenom, když někdo získá jeden krajský mandát a ještě navíc v koalici a ještě díky panu Valentovi ve Zlínském kraji, což byla Strana soukromníků, tak to si myslím, že je zbytečné jakkoliv komentovat,“ poznamenal Okamura s tím, že jeho strana měla 35násobně lepší výsledek.

„Voliči ve volbách ukázali, které straně věří, která strana má tu důvěru, která strana má vlastně volební šance, a jenom bych k tomu dodal teda jednu věc, když už mě k tomu vyzýváte podruhé, já bych chtěl vyzvat všechny vlastenecké voliče, aby se sloučili pro sněmovní volby pod hlavičku SPD, protože ty sněmovní volby jsou o něčem jiném. Tam každý propadlý hlas je problém a každý propadlý hlas posílí jiné strany, a to je problém, takže teď je důležité, aby žádný hlas nepropadl,“ dodal.

Své pak řekl i k povolebnímu projevu Andreje Babiše (ANO), který si stěžoval, že strany se proti jeho hnutí stejně spojí a on jen těžko své vítězství někde přetaví v hejtmanské křeslo. „Já bych nerad útočil na ostatní a nerad bych vyvolával nějaké spiklenecké teorie, já se chci soustředit na práci pro občany, prosazovat program a být prostě pozitivní, já vím,“ reagoval s tím, že se k tomu nechce více vyjadřovat. Jen zopakoval, že je spíš člověkem, který se snaží šířit pozitivní náladu.

Co se týče babišovců, nechtěl Okamura příliš spekulovat o tom, zda do sněmovních voleb oslabí, nebo nikoliv.

„Co může způsobit propad preferencí hnutí ANO? Je to určitě ta ekonomická situace, která se čím dál zhoršuje, a bohužel hnutí ANO dělá všechno pro to, aby se zhoršila, a já jsem opakovaně konstruktivně... my jsme podali 45 zákonů na podporu slušných, pracujících lidí, důchodců, invalidů, matek samoživitelek, prostě a všechno ta vláda, hnutí ANO, ČSSD s KSČM hází pod stůl a teď se dostáváme do situace... vláda si osvojila návrhy SPD, což je dobře,“ dodal Okamura.

Závěrem se pak Okamura vyjádřil ke koronaviru. „Chraňme skutečně ohrožené skupiny, nevyvolávejme paniku, nezastavujme ekonomiku, ať můžou lidi pracovat a žít, protože stát to neufinancuje, ten deficit, co navrhuje vláda pro příští rok, přes 300 miliard korun, to se začíná vymykat z ruky úplně, už ty finance, je to mimořádně nebezpečné, to znamená, dochází na moje slova, to, co jsem teďka řekl, opakuju pořád jako mantru a ukazuje se, že to je správný směr, zároveň abychom chránili ty ohrožené skupiny, tak musíme dodržovat určitá pravidla,“ míní lídr SPD. A odmítl výrok, že by říkal, ať se lidé promoří.

„Bohužel na základě toho, že ta vláda opomenula přes léto ta základní opatření a vzbuzovala se tady v podstatě jenom panika, tak dneska, bohužel znovu říkám, je potřeba být ukáznění ve vnitřních prostorách, mýt si hodně ruce a dodržovat rozestupy, potom samozřejmě je potřeba chránit a ministerstvo by mělo dát jasné návrhy opatření pro ty ohrožené skupiny. To, že aby, jakým způsobem se chovat, aby se minimalizovaly ty problémy, protože skutečně mimochodem hrozí to na základě toho, že to vláda před, těsně před tím létem podcenila, že ty lékařské kapacity, které se mají věnovat i jiným nemocem...,“ dodal Okamura, který však nesouhlasí s tím, že je tady vyhlášen nouzový stav.

