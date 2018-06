Okamura rekordně vysoko, Babiš v útlumu, TOP 09 mimo. Nejnovější čísla

Andrej Babiš (ANO) může být stále relativně spokojen. S předpokládaným ziskem 28,2 procenta by i dnes Babiš vyhrál volby, byť lehce oslabuje. Nepřekračuje hranici 30 procent jako dříve a nedosahuje ani ke 29 procentům, které ANO získalo ve sněmovních volbách v říjnu 2017.

Velmi spokojení mohou být Piráti, kteří by se ocitli na druhém místě se ziskem 14,2 procenta. Na pomyslných stupních vítězů by skončila ODS, kterou by podle průzkumu v tuto chvíli volilo 13,5 procenta.

Jásat může i Tomio Okamura a jeho hnutí SPD, který se pohybuje na úrovni 12,4 procenta, přičemž setrvale roste. Až za Okamurou končí KSČM. Předpokládaný volební výsledek této strany již není dvouciferný. Komunisté by se mohli těšit na 7,4 procenta. ČSSD dokonce jen na 6,8 procenta.

Lidovci lehce překračují pětiprocentní hranici, takže do poslaneckých lavic by ještě zasedli. Totéž platí o hnutí STAN, které stojí na hraně pěti procent. A tím výčet stran, které by se dostaly do Sněmovny, končí. TOP 09 by s předpokládanými 4 procenty již zůstala před branami Sněmovny.

