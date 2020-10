Okamura se chytl s redaktorkou ČT: Ne, já vám to vysvětlím!

reklama

Tomio Okamura ve volebním štábu SPD zářil spokojeností. V roce 2016 získalo jeho hnutí 18 zastupitelů, teď se zdá, že to bude dvojnásobek, a Okamuru to velmi těší. Zvlášť velkou radost měl z výsledků SPD v Ústeckém kraji, kde se strana podílela na vládě.

„Taky za dobu, kdy jsme byli v koalici, tak k žádným zlodějnám nedošlo. Byl to jediný kraj, kde jsme byli v koalici, a udělali jsme tam lepší výsledek než před čtyřmi lety. Než jsme tam byli my, probíhaly v kraji obrovské korupční kauzy. Já myslím, že to je typická ukázka toho, že když se SPD účastní vládnutí, to vládnutí je klidné a bez korupčních kauz,“ zdůraznil Okamura moderátorce ČT Lindě Bartošové, která ho zpovídala.

SPD uspěla především v Moravskoslezském kraji, Ústeckém kraji, v Olomouckém kraji a ve Zlínském kraji. Sám Okamura zmínil ještě Karlovarský kraj. Úspěch ve Zlínském kraji přičítá tomu, že jeho maminka pocházela z tohoto regionu, on se cítí být „Moravákem“ a lidé v kraji to prý poznají a volí SPD.

V dalších regionech jde podle Okamury o to, že jde o oblasti, kde jsou často problémy s nepřizpůsobivými občany, a tady podle šéfa SPD zafungovalo heslo, že pro SPD jsou na prvním místě slušní občané.

„Jsou to tradičně kraje, kde jsou sociální problémy, a odpovídá to tomu našemu sloganu, když shrnu program SPD do jedné věty, že totiž pro SPD je slušný člověk na prvním místě,“ řekl Okamura. „Část voličů respektovala to, že teď po dvaceti, možná i po třiceti letech prošel prvním čtením zákon o ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými, a když to projde Sněmovnou, tak to od 1. ledna může platit,“ dodal ještě.

Ve Středočeském kraji SPD příliš neuspěla, protože nepřekonala ani hranici pěti procent, takže nezasedne v krajském zastupitelstvu. V posledních volbách tam SPD získala 4,9 procenta, teď asi 4,6 a Linda Bartošová to označila za výrazný propad. Okamura se okamžitě ohradil.

„Paní redaktorkoo, vy asi nemáte úplně přesné informace,“ začal Okamura.

„Máme přesné informace,“ kontrovala Bartošová.

„V minulých volbách jsme tam získali 4,9, teď je to asi 4,6 nebo 4,7, takže je to asi o dvě desetiny méně, takže já bych vás jenom poprosil, abychom to pojmenovávali přesně a abychom to nezveličovali, protože to pak ta informace vyzní úplně jinak,“ ohradil se šéf SPD.

Zdůraznil, že v posledních sněmovních volbách získala SPD ve Středočeském kraji dva poslance, což Okamura považuje i po třech letech za úspěch.

Pár slov řekl i k Senátu, kde SPD nemá a po těchto volbách ani nebude mít jediného senátora. Žádný kandidát SPD nepostoupil do druhého kola senátních voleb. Okamura zdůraznil, že Senát považuje za zbytečný, ale aby ho bylo možné zrušit, musejí proto hlasovat i sami senátoři, a proto je podle něj třeba v horní komoře mít zástupce SPD.

„My v žádném případě nebudeme měnit náš program. My si prostě myslíme, že Senát je na zrušení,“ zdůraznil Okamura s tím, že by se tím ušetřilo až tři čtvrtě miliardy ročně.

