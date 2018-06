Okamura se neudržel: Babiš sestavil proimigrační vládu. Na její vznik měla vliv Merkelová. Ta ženská je šílená!

Prezident Miloš Zeman ve středu jmenoval novou vládu premiéra Babiše, které prý poslanci SPD důvěru nevysloví a to prý z důvodu, že vláda, ve které je ČSSD, je vláda proimigrační a probruselská. „V německých médiích otevřeně kolují spekulace, že na vytvoření této druhé české vlády měla zásluhu Angela Merkelová. Babiš místo toho, aby sestavil vlasteneckou vládu, tak sestavil probruselskou a proimigrační koalici,“ řekl předseda SPD a zdůraznil, že takovou vládu nikdy nemůžou podpořit, jelikož je to to zcela v rozporu s jejich programem.

Ještě na jaře Okamura prohlašoval, že prezident by preferoval vládu ANO s SPD. „S Milošem jsme o tom opakovaně mluvili. Připadalo mi, že to vidí stejně, když viděl, že jediné strany, které chtějí ve Sněmovně pracovat, jsou ANO, SPD a KSČM,“ uvedl a zopakoval, že Babiš do toho vnesl jiné světlo poté, co mu podle spekulací německého Tageszeitungu v dubnu zavolala Merkelová.

Premiér Babiš však takový telefonát popřel, i přesto Okamura trvá na tom, že má Babiš spoustu osobních zájmů v Německu a potřebuje se zalíbit v EU, už kvůli dotacím. „V dubnu nastal zlom. Najednou došlo k obratu, Babiš dal ČSSD najednou strašně nadstandardní podmínky. Během hrozně krátké doby přišel s nabídkou pěti ministrů. Bylo vidět, že je jeho cílem sestavit to s ČSSD z nějakých superzávažných důvodů,“ vysvětloval s tím, že je nepřijatelné, aby český premiér byl ovlivňován zahraničními státy, jakou má dělat politiku. „Babiš selhal jako lídr i jako premiér,“ dodal.

Předseda hnutí SPD je navíc stále toho názoru, že vláda ANO a ČSSD stejně nevydrží a budou předčasné volby. „Pokud bude ČSSD stále rozhádaná tak jako dnes, tak vláda podle mého názoru nevydrží, a za tím si stojím,“ sdělil a připomněl, že v takovém případě máme před sebou ještě jeden pokus.

Poté se na chvíli pozastavil nad otázkou, jak nahlíží na novou vládní sestavu a na spor kolem ministra zahraničí. „Poche se tam instaloval za tichého přihlížení pana Hamáčka. To je skandál a největší důkaz toho, že Babiš sestavil vládu, která nehájí naše národní zájmy,“ kroutil hlavou Okamura, který poukázal následně na to, že blog pana Pocheho z roku 2015 otevřeně horuje pro přijímání migrantů do ČR na základě kvót a říká tam, že to přece musíme zvládnout.

„Jak může dělat ministra zahraničí člověk, který vůbec nevidí, co k nám přichází?“ nestačil se divit předseda hnutí SPD. „Je to totální diletant a amatér. Ten tam vůbec nemá co dělat! Ale to odpovídá struktuře politiků ČSSD,“ rozčílil se Okamura, podle kterého je takový výběr ČSSD neschopnost na entou. „Je stejný jako Merkelová, která teď kouká, co způsobila. Ta ženská je šílená, zdevastovala Evropu na celé další generace jen proto, že neviděla na dva tři roky dopředu,“ srovnával.

Kromě Pocheho mnoho politiků také kritizuje novou ministryni spravedlnosti Taťánu Malou, tam by si Okamura rád počkal spíše na její profesní výsledky, nícméně vyjádření, za které sklidila kritiku, a sice, že by trestní stíhání Andreje Babiše mohlo pokračovat až po dalších volbách, považuje lídr SPD za velmi nešťastné.

Závěr evropského summitu o migraci a odmítnutí migračních kvót zhodnotil předseda vlády Andrej Babiš jako úspěch, podle lídra SPD se úspěch dostavil především díky vítězství vlasteneckých stran v Itálii. „Kdyby nedošlo k tomu, že straně Liga se podařilo uchopit ministerstvo vnitra a tím vznikl masivní tlak na to, aby se přestali přijímat migranti, tak by ten summit dopadl úplně jinak,“ řekl s tím, že se absolutně nejedná o zásluhu Andreje Babiše ani jiných evropských socialistů a je to jen díky Itálii.

Země V4 zde podle Okamury nesehrály žádnou významnou roli a závěry prezentované Babišem nejsou pravdivé. „Bohužel. Summit se přece neshodl na tom, že by byla odmítnuta stávající vlna ilegální migrace. Závěry, které prezentuje Babiš, nejsou pravdivé. Summit řekl, že odmítá kvóty a hledá jiné řešení, jakým způsobem pokračovat v azylové politice. Babiš nepravdivě a manipulativně prezentuje závěry summitu, že tam snad něco dořešili, ale opak je pravdou,“ zdůraznil.

Blíží se prý něco mnohem horšího a odmítnutí migračních kvót proto není takovým úspěchem, řeč je o revizi dublinských dohod. „Kvóty aspoň měly být zastřešeny počtem. To, co se připravuje, Dublin IV, tam není žádná kvóta, tam má být nastaven centrální přerozdělovací mechanismus bez jakýchkoli počtů,“ řekl s tím, že se nám to dále začne vymykat kontrole.

