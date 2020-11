Okamura se v ČT neudržel: Vítězství Bidena nám sdělila média, která ho podporovala. A korespondenční hlasování? Velké varování!

reklama

Nejprve se Okamura vyjádřil k tomu, zda má zvolení Bidena za definitivní.

„Uvidíme. Jak víte, tak zatím to sdělila jenom média, která před vyhlášením voleb tak z 90 devatenáct hlavních médií vyjádřilo podporu Joeu Bidenovi, a Donaldu Trumpovi pouze šest. Takže tady úplně nemůžeme na to sázet, ale nicméně v každém případě považuji za obrovské globální riziko právě tu destabilizaci USA, protože myslím, že je jasné, že finální rozhodnutí o tom, kdo bude prezident, budou mít v rukou ještě advokáti a také soudci. Volby podle mého názoru ukázaly chaos, skončila podle mého názoru ta image USA jako země, která kárá ostatní v tom, co je demokracie, co není demokracie, která v podstatě diktuje ve světě i často pod hrozbou vojenské síly, co je to demokracie,“ uvedl Okamura.

Ten jej upozornil, že vítězství Joea Bidena uvádí i televize Fox News, kterou není možné nařknout z toho, že by stranila Joeu Bidenovi. „Nejsem v pozici, abych uznával někoho, nebo neuznával. Já jsem pouze příjemcem těch informací a samozřejmě, když to bude legitimně a legálně potvrzeno, tak samozřejmě ten výsledek voleb nezbývá, než abychom výsledek respektovali,“ řekl Okamura.

A vyjádřil se i k tomu, zda je pro Česko důležité, aby došlo ke stabilizaci poměrů ve Spojených státech.

„Určitě to pro nás důležité je. Už jsme to viděli i u letošního průběhu, kdy v okamžiku, že Demokratická strana podporovala hnutí Black Lives Matter a ty nepokoje, ty násilnosti, tak se přelily i do Evropy, a právě ta destabilizace ve Spojených státech v podstatě začala ohrožovat svobodu a demokracii i v západní Evropě, a už ty demonstrace byly dokonce i v Praze na Staroměstském náměstí. To znamená, aby se situace stabilizovala, aby došlo k uznání volebních výsledků, to má bezesporu vliv i na nás. A nehledě na to, že Spojené státy následně, a z mého pohledu negativně, dost ovlivňují i politiku na Blízkém východě a v severní Africe, což má přímou souvislost s migrační vlnou. Takže i z těchto pohledů, ta stabilizace, aby politika začala být v Americe jasná a průhledná, ať tím nebo oním směrem, abychom se mohli vyjádřit a zařídit se, tak to je pro nás jednoznačně důležité,“ připomněl Okamura.

Co se týče toho, zda by měl současný prezident Donald Trump uznat porážku, je podle Okamury v současné chvíli jasné, že principiálně ještě nedošlo k vyhlášení oficiálních výsledků. „Pakliže k tomu dojde, zcela oficiálně, po všech možných odvoláních, soudních tahanicích, tak samozřejmě je přeci jasné, že by to měla uznat i ta strana, která prohraje, i ta strana, která vyhraje. Počkáme si, jak to dopadne,“ dodal.

