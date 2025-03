Okamura skládá vlastenecké síly. Prozradil, kdo se ještě může přidat

„Hnutí SPD minulý týden ohlásilo spojení se Svobodnými, PRO a Trikolorou, jejichž politici budou figurovat na kandidátce SPD. Hlavním cílem takového spojení je, aby nepropadly žádné hlasy, jako se to stalo před čtyřmi lety, protože je třeba si uvědomit, že poprvé v historii vládne vláda, Fialova vláda, která nezískala většinu hlasů ve sněmovních volbách. A je to právě tím, že milion hlasů propadl, takže my chceme nabídnout tu alternativu, aby hlasy nepropadly,“ řekl Okamura v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál.

Jednání se prý vedla i s Přísahou, která by se také mohla k tomuto spojenectví přidat. „Jednali jsme i s Přísahou, bylo to v dobré náladě, všechno jsme si řekli a teď je na nich, zda se budou k nám chtít přidat. Já bych to uvítal, protože je potřeba maximálně posílit ty hlasy těch stran pod pět procent, aby nepropadly. Pak bude možné prosazovat program SPD, my chceme lidem vrátit to, co jim Fialova vláda vzala,“ řekl Okamura.



(FOTO: Hans Štembera)

Předseda SPD také vysvětloval, že předchozí kritika předvolebních koalic nemá s aktuální situací nic společného. „Já jsem názor nezměnil, takové ty slepence, ty koalice, to není dobře, podívejme se na koalici SPOLU, vždyť nemají ani společný program, někdo chce euro, jiný zase ne a tak dále. U nás je to přece jinak, my máme kandidátní listinu SPD, my kandidujeme samostatně a stejně jako to třicet let dělaly všechny strany, umístíme na naši kandidátku lidi, kteří nejsou členy SPD. Takže my jsme to takhle zastřešili, protože jsme silnou stranou, v průzkumech výrazně přes pět procent, ale vybíráme opravdu spíš jednotlivé kandidáty z jiných stran,“ vysvětlil Okamura s tím, že většina kandidátů bude z SPD.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Okamura rezolutně vyloučil, že by to bylo obcházení volebního zákona. „Je to naopak naprosté dodržování volebního zákona, tam jsou dvě varianty, je tam koalice a my jsme využili tu druhou, a to je umístění na společnou kandidátku. Po té koalici ani nebyla poptávka u dalších partnerů, takže to ani nebylo diskutováno. A připomínám, že za posledních třicet let všechny strany na své kandidátky umísťovaly nečleny, takže to je naprosto běžný model. Naopak, co je neobvyklý model, to byl ten slepenec SPOLU, kde jsou strany, které spolu ani v lecčems nesouhlasí,“ má jasno Okamura.

Volebním cílem je podle Okamury dvouciferný volební výsledek a účast ve vládě. „Naším cílem je prosazování programu, který máme skoro z 99 % společný a určitě chceme být součástí vlády, abychom ten program mohli prosadit. Naším jednoznačným cílem je dvouciferný volební výsledek, ale tím hlavním cílem není ani tak ten výsledek, ale to, abychom mohli naplno prosadit náš program, který má české občany na prvním místě, což u Fialovy vlády neplatí, ti jsou zaměření na Brusel a Ukrajinu,“ pokračoval Okamura.

Fotogalerie: - Vlastenecká síla

Za největší soupeře v rámci oslovování voličů přirozeně považuje hnutí ANO. „My se soustředíme sami na sebe, máme silné voličské jádro, je to přes sedm procent, ale pokud se podíváme na nějaká sociologická data, tak největší přesah je samozřejmě u hnutí ANO, které má nejvíce voličů, a přesah je tam také u STAČILO!. Největším konkurentem bude hnutí ANO, to už jsme ostatně slyšeli i od nich, jsme nejsilnější opoziční strany, my máme deset tisíc členů, jsme velké hnutí a logicky nejvíce voličů se překrývá mezi těmito stranami. Ale máme mnoho rozdílů v programech, na druhou stranu vládneme spolu i v krajích, to funguje, dokážeme se domluvit a my chceme být součástí vlády a máme koaliční potenciál,“ dodal Okamura.

Psali jsme: Propadl milion hlasů a vládne nám Fiala. Rajchl už to nechce opakovat „Historický den pro české vlastence.“ Okamura, Rajchl a další nastoupili. Nová síla je tu Okamura (SPD): Neodvolám! Další „chirurg“ „operoval“. Četnost těchto případů je děsivá Okamura (SPD): Unie chce věnovat Ukrajině novou vojenskou podporu v hodnotě bilionu