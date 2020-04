Okamura u Xavera řekl něco nepěkného o Kolářovi, který odstranil Koněva. Padlo i napojení na Sorose

reklama

Hned na úvod se pustil do starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře, který prozradil, že sochu sovětského maršála Ivana Sťěpanoviče Koněva nechal z náměstí Interbrigády záměrně odstranit v době nouzového stavu, aby se vyhnuli protestům „prapodivných lidí z pravicové i levicové spodiny“. „Dokonce i sluníčkářská média, např. Deník N toto citovala,“ prohlásil Okamura. Anketa Chcete, aby byl Andrej Babiš předsedou vlády i po volbách v roce 2021? Ano 87% Ne 13% hlasovalo: 13108 lidí

Podle Okamury tak dali členové koalice TOP 09, STAN, KDU-ČSL a ODS vládnoucí na Praze 6, že občany, kteří nesouhlasili s odstraněním sochy Koněva z veřejného prostranství, považují za spodinu.

„Pakliže se politik cítí tak nadřazeně a tak elitářsky, že jiné občany, kteří ho platí ze svých daní, ale nesouhlasí s odstraněním sochy Koněva, a těch občanů není málo, tak já myslím, že je to úplně šílená arogance, šílená nadřazenost a já musím toto jednání pana starosty Koláře absolutně odsoudit. A to i z toho pohledu, že starosta Prahy 6 Ondřej Kolář z TOP 09 se v minulosti zviditelnil mimo jiné tím, že zneužil 50 tisíc korun z rozpočtu Prahy 6, když na jeho pokyn vyplatili 50 tisíc korun časopisu Playboy pro jeho sebepropagační článek, a když to prasklo, tak ty peníze vrátil. To znamená, že je to člověk, který má mimořádně křivou páteř, protože troufnout si zneužít veřejné prostředky pro vlastní prezentaci v Playboyi, tak to je myslím už úplný vrchol,“ vyjádřil svůj názor Okamura.

V politice toho prý zažil už hodně, ale chování TOP 09 a celé koalice na Praze 6 ho prý opravdu zaráží. Neměli bychom prý zapomínat na to, že Koněv se svými vojáky osvobodil koncentrační tábor Osvětim, osvobodil Berlín osvobodil značnou část Československa. A zlehčovat tento fakt se Okamurovi zdá být hodně přes čáru. Zdá se mu, že jde o pokus přepisovat historii, s čímž nesouhlasí.

Psali jsme: Kauza Koněv. Zasáhl Pavel Novotný! Ale to budete koukat. Hlavně voliči KSČM

Fotogalerie: - Hudba z Hradu

Okamura v této souvislosti zmínil také tatínka Ondřeje Koláře, někdejšího velvyslance České republiky v USA i v Rusku Petra Koláře. „Jeho otec (Petr Kolář) spolupracuje právě s tím gay pornohercem Jakubem Jandou z té neziskovky Evropské hodnoty, která je právě financovaná tím Georgem Sorosem a EU,“ uvedl Okamura.

Kvůli tomu, že Petr Kolář pobýval v zahraničí, Ondřej Kolář získal vzdělání na prestižních školách a to je podle Okamury problém, protože studoval z daní českých občanů, ale nezískal vztah k obyčejným pracujícím lidem.

Touhu Ondřeje Koláře zviditelňovat se údajně ukázalo i trestní oznámení z roku 2017, které podal na Okamuru. Prý se mu nelíbilo, že Okamura odmítá v Česku přijímat ilegální migranty.

„To mě chtěl poškodit. Ty tzv. sluníčkářská média, to byly titulní strany, aby pošpinily Okamuru, protože prostě jsem proti islamizaci a proti přijímání nelegálních migrantů do České republiky,“ nedal se ve slovní palbě na Koláře zastavit. „To trestní oznámení samozřejmě policie odložila, protože to byl úplný nesmysl z jeho strany, plácnutí do vody a jemu to posloužilo ke zviditelnění mezi voliči TOP 09, kterých už moc není, ale asi mu to udělalo dobře,“ pokračoval šéf SPD.

Nakonec Koláře obvinil, že se nestará o školky na Praze 6, ani o zdejší komumikace.

Tím první téma uzavřel.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Posléze se věnoval koronaviru a otázce promořování populace. Nový nápad s promořováním podle Okamury ukazuje, že vláda nemá v této krizové situaci pořádný plán.

„Já myslím, že je to nápad špatný, protože to odnesou starší lidé, odnesou to babičky, dědečkové a spousta dalších lidí. A hlavně, ten návrh nemá logiku v jedné věci. Oni říkali, že oni to promoří, ale co tedy budou dělat s lidmi, kteří patří k nejohroženější skupině? To jsou např. lidé s diabetem. Těch je 800 tisíc. A ať mi teda řeknou, jak tuhle skupinu 800 tisíc lidí z 10 milionů chtějí chránit!“ ptal se

Předseda SPD má pocit, že za změnou postoje vlády je třeba hledat tlak z Bruselu, který by prý rád opatření rozvolňoval. A to v situaci, kdy podle Okamury EU není schopná pomáhat těžce zkoušené Itálii.

Jestliže Babiš tvrdí, že všechno zvládne, měl by teď podle Okamury říct, že tu někdo umře a úmrtí nemusí být málo.

Poslední ránu Okamura zasadil veřejnoprávní České televizi. Považuje za přímo nehorázné, že generální ředitel ČT Petr Dvořák v časech koronavirové krize má odvahu mluvit o navýšení koncesionářských poplatků. Kdyby bylo na Okamurovi, zrušil by je.

Psali jsme: Vondra: Koněv byl zrůda, ale sundavat? Ne, je to kus historie. A pak ke koronaviru: EU bude ráda, když tohle vůbec přežije Česko získalo možnost nasadit proti koronaviru japonský lék. V souvislosti zaznělo i jméno Okamura Feri to startoval, Kalousek prosil. Pak se přidal Okamura. Schillerové se muselo zle dýchat. A ne kvůli roušce Okamura: O zrušení daně z nemovitosti dnes mluví ODS a TOP 09, kteří tu daň zvýšili z 3 na 4 %

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.