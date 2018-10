Okamura udělal dusno kolem Afghánistánu. Nařčení a silná slova. Také o Michalu Horáčkovi

Okamura před kamerami České televize prohlásil, že hnutí Svoboda a přímá demokracie hodlá prosazovat, aby lidem byly propláceny i první tři dny nemoci, ale ne z peněz zaměstnavatelů, nýbrž z peněz všech daňových poplatníků. Okamura je přesvědčen, že by první tři dny nemoci měl proplácet stát. „Zdroje na to jsou,“ zdůraznil.

Našel by je možná v návrhu SPD na totální zmražení platů politiků do konce stávajícího volebního období, tedy až do roku 2021. Jakýkoli růst platů politiků považuje Okamura za nepřijatelný.

Dále prozradil, že SPD usilovala o svolání mimořádné schůze k angažmá českých vojáků v Afghánistánu. Pro jednání, na kterém by Okamura navrhoval stažení našich sil z této země, však hnutí nenašlo dostatečnou podporu.

„Máme 38 podpisů. Jsou tam všichni poslanci SPD, jsou tam poslanci KSČM a je tam poslanec Pávek z hnutí STAN. Jeden poslanec ještě nám podepsal, z jiné strany, a po určitém politickém tlaku nám podpis odvolal. To, co mě ale překvapuje, že jsme oslovili i další verbální kritiky přítomnosti českých vojáků v Afghánistánu, např. pana Václava Klause mladšího nebo Jaroslava Foldynu a oba nám podepsat odmítli s tím, že nechtějí, aby se to v Poslanecké sněmovně projednávalo,“ podotkl Okamura.

Foldyna: Já pro to nehlasoval

Proč místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna nepodepsal žádost SPD o zařazení bodu „Afghánistán“ na pořad schůze? Na to se ho dotázaly ParlamentníListy.cz.

„Za prvé, já jsem před třemi měsíci, kdy se ve Sněmovně hlasovaly ty mise, pro mise nehlasoval. Ti, co pro to hlasovali, tak jsem přesvědčen, že po třech měsících nebudou říkat, Ježíš my jsme se zmýlili, my to tady budeme probírat znovu, tak proto jsem z pragmatického hlediska toto nechtěl udělat. Bylo by to jen demonstrativní, mělo by to jen deklaratorní smysl,“ sdělil ParlamentnímListům.cz Foldyna.

„Lubošovi Zaorálkovi vyčítají lidé, že teď hovoří o tom, že říká, že je třeba se začít bavit o tom, zda ty mise mají smysl. Zaorálek sice před třemi měsíci pro ty mise hlasoval, ale zřejmě se v průběhu těch třech měsíců něco změnilo, to je jeho povídání,“ dodal Foldyna. „Já jsem pro ty mise ale nehlasoval. Tak já jsem tady nechtěl nic jen tak deklarovat,“ vysvětlil poslanec.

„Já jsem pro to, aby se vedla diskuze politická se spojenci, zdali ta mise v Afghánistánu plní svoji úlohu, a myslím si, že je namístě suverénní postoj,“ dodal. „Politici by se měli bavit o tom, zda má smysl tam ty vojáky posílat,“ dodal.



Foldyna nicméně měl dle svých slov o reálných výsledcích přítomnosti českých vojáků v Afghánistánu pochybnosti, a proto pro mise nehlasoval.

Okamura: Horáček o nás lže

Okamura přidal několik slov i k tématu vydání komunistického poslance Zdeňka Ondráčka k trestnímu stíhání. Žádost o vydání přišla poté, co poslance k soudu popohnal neúspěšný prezidentský kandidát Michal Horáček. O tom Ondráček nepravdivě tvrdil, že byl agentem komunistické státní bezpečnosti a Horáček tuto lež nemínil nechat jen tak.

Okamura zdůraznil, že nebude hlasovat pro Ondráčkovo vydání, protože považuje za lháře spíše pana Horáčka. „Já si myslím, že je to přímo směšné, že člověk typu pana Horáčka, podvodník, lhář a manipulátor, má vůbec odvahu se takto vyjadřovat,“ vypálil Okamura.

„On o nás lže, on uráží naše voliče, a potom, když se řekne něco o něm, tak žádá o vydání?“ kroutil hlavou před kamerami Okamura. Horáček podle předsedy SPD pomíjí mimo jiné fakt, že podle policie nevytuneloval svou předchozí stranu Úsvit přímé demokracie. Hlavně ať se začne chovat slušně k 540 tisícům voličům SPD. On by se měl napřed omluvit našim voličům,“ zuřil předseda SPD.

