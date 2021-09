Okamura vyčinil Pirátům: „Dobře, že vám jdou preference dolů.“

reklama

„Vy Piráti jste byli ta strana, která hlasovala pro pandemický zákon, tak já chápu, že vám to vyhovuje, ta plošná opatření, vyhovuje vám to omezování svobod občanů. Vždyť vy jste hlasovali pro, já si na to velmi dobře pamatuji. I ve svém mobilu mám staženo, že poslanecký klub SPD byl jediným poslaneckým klubem, který hlasoval proti pandemickému zákonu. Vy jste byli pro pandemický zákon, my proti, vy to obhajujete, tak tady hledáte nějaké důvody,“ pustil se do Pirátů Okamura.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A jeho kritika nekončila. „Vy jste pro pandemický zákon, vy jste pro pandemickou pohotovost, vy jste pro možnost těchhle plošných protizákonných, protiústavních opatření, která tady už více než dvacetpětkrát zrušil soud. My jsme proti. V pohodě, aspoň se to před volbami jasně řeklo,“ tvrdí.

Dalším tématem, se kterým Okamura nebyl spokojený, je návrh zákona na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými.

Anketa Jste pro povinné očkování seniorů proti covidu-19? Ano 13% Ne 84% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 3102 lidí

To podle něj znamená, že celá Sněmovna ví, že SPD chce ukončit zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Piráti ale zneužívání dávek nepřizpůsobivými podle něj podporují. „Vy to podporujete, vy podporujete zneužívání dávek nepřizpůsobivými, tak si tady choďte na mikrofon klidně stokrát, já vám to tady stokrát budu opakovat a ví to už i celá republika. A je dobře, že to ví, a je dobře, že vám jdou preference dolů,“ zakončil svoji řeč Okamura.

Psali jsme: Okamura (SPD): Vláda Andreje Babiše servilně skáče, jak Brusel píská Zelené šílenství. EU nepomáhá, ale škodí. Jarmark SPD úplně na severu, lákaly potraviny a ještě více petice Fiala z SPD vzkazuje ANO: Často jsme se shodli. Ale program kvůli křeslům neopustíme Tomio Okamura boduje na Facebooku, z volebních lídrů má nejvíce sledujících

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.