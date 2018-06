Okamurovci poodhalili program pro Prahu: Nechají rozhodnout občany

SPD má jako své hlavní téma přímou demokracii a prosazování názorů veřejnosti, což je v komunální politice důležitější než kde jinde.

SPD již před volbami rozjíždí širokou veřejnou debatu, ve které by chtěla s veřejností prodiskutovat nejpalčivější problémy a jejich případné řešení. V Praze jsou to zejména ceny bydlení, které začínají dosahovat astronomických výšin. SPD vidí řešení v obnově výstavby městských sociálních bytů.

Takto vypadá hlasovací lístek k referendu o bytové výstavbě

„Byty i pronájmy v Praze nestoudně zdražily a město Praha musí reagovat obnovením vlastní výstavby bytů se sníženým nájemným. Chceme se zeptat lidí v referendu, zdali s výstavbou městských sociálních bytů souhlasí,“ sdělil předseda pražské SPD Vítězslav Novák.

Druhým tématem, které chce SPD s voliči před volbami prodiskutovat, je parkování. „Pražan nesmí být ve svém městě hostem, naopak hostitelem,“ říká předseda Novák. Do veřejné debaty proto hnutí posílá návrh, podle které by Praha byla s výjimkou historického centra jednou parkovací zónou a obyvatelé Prahy by mohli parkovat v rámci zóny kdekoliv.

Dalšími tématy, která chce SPD probrat v neformálních referendech, je třeba stavba linky D pražského metra nebo dostavba pražského okruhu. Hnutí chce rovněž řešit nedostatečný počet dětských pohotovostí.

autor: jav